根據國防部最近出版的《中共軍力報告書》分析，中共犯台七大可能時機包括：台灣宣布獨立、台灣明確朝向獨立、台灣內部動盪不安、台灣獲得核子武器、兩岸和平統一對話延遲、外國勢力介入台灣島內事務以及外國兵力進駐台灣。國防部的分析非常明確，同時也是提醒台灣要如何避免走向兩岸戰爭一途。

然而，眾所皆知，自從2016年5月民進黨執政後，堅決不承認「九二共識」，也持續「台獨黨綱」，並且執行反中政策，各項作為都傾向台獨，被中國大陸認為是嚴重破壞政治互信基礎，使得兩岸關係陷入谷底，民間交流完全中斷，雙方網民敵意螺旋上升，《經濟學人》雜誌今年5月甚至警告說「台灣是地球上最危險的地區」，印證了國防部的憂心。

尤有甚者，民進黨2016年執政後，海基、海協兩會制度性協商管道中斷，過去簽署生效的協議也無法順利執行，陸委會與國台辦的「兩岸事務首長會議」與電話熱線也終止，雙方官方與官方授權的管道皆停擺，只剩下透過媒體隔空對陣，這種情況是否也符合國防部分析的「兩岸和平統一對話延遲」情景？

兩岸目前緊張狀況不禁讓人回想起2005年前後的情況，當時台灣是民進黨陳水扁執政，陸續提出「公投制憲」、「台獨聖戰」等主張，中國大陸則在2005年3月14日通過《反分裂國家法》，在三種情況下，得採取「非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權與領土完成」，包括，台灣從中國分裂出去的事實、發生將導致台灣從中國分裂出去的重大事變，以及和平統一的可能性完全喪失，使得兩岸幾乎要爆發戰爭。

所幸的是，當時國民黨主席連戰在2005年4月29日率團赴大陸進行「和平之旅」，與當時中共總書記胡錦濤會面並達成「五項共同願景」，國民黨將之列為政綱，並於2008年得到大多數選民投票支持而執政，兩岸和平穩定、繁榮發展就是台灣的主流民意。

依照台灣內部歷次大型民意調查結果顯示，有超過8成以上民眾支持「維持現狀」，僅有少數人民支持立即統一或獨立。而所謂的「現狀」，就台灣立場而言，就是依《中華民國憲法與增修條文》與《台灣地區與大陸地區人民關係條例》

定義下的現狀，「台獨」是違反《中華民國憲法與增修條文》以及相關法律規範，並且是破壞現狀的主張，這也是造成當前台海成為全球最緊張地區的根本原因。

以當前國際與兩岸情勢觀之，目前台灣最佳策略就是「維持現狀」與「和平發展」，這不但符合當前兩岸各自憲法及法律規範，也可以增進雙方人民的最大福祉。「維持現狀」是台灣當前的主流民意，透過「和平發展」過程，增進兩岸交流合作，待未來條件較成熟後，再談較敏感的統一、主權等政治敏感議題，這就不會陷入國防部所分析的中共犯台情境中。

事實證明，2008年國民黨執政後，8年來兩岸在「九二共識」的基礎上，恢復海基、海協兩岸協商，舉行過11次會談、簽署過23項協議，為兩岸開創和平穩定、繁榮發展的大道，同時也捍衛了國家主權，避免衝突與戰爭，保護人民生命財產安全。

國民黨主席選舉即將在9月25日舉行，4位候選人的兩岸政見受到各界高度關注，但究其根本都是依據中華民國憲法、維持現狀、和平發展，並以「九二共識」為基礎，擱置政治爭議，務實與中國大陸展開協商，讓雙方能優勢互補，強強合作，這與民進黨「台獨黨綱」與不承認「九二共識」相較，有天壤之別，也絕對不會讓台灣陷於七個戰爭危險情境中！希望新任國民黨主席產生後，能團結一致，為台灣主流民意發聲，再次扮演兩岸和平的關鍵角色。（作者為海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長、海峽交流基金會經貿處前處長）

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