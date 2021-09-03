曾為前總統李登輝草擬「兩國論」的蔡總統，近日在「凱達格蘭論壇-2021亞太安全對話」致詞時提到「盼與『鄰國』在和平、穩定、且互惠的原則下共存」，其意有所指的「鄰國」用語，不得不讓人聯想到1999年李前總統在卸任前如何用盡心機為兩岸關係重新定位。

當年鼓吹的「兩國論」界定為「特殊的國與國關係」，重點在於因內戰造成「特殊的」分裂狀態，在《國統綱領》與國統會尚未廢止的情況下，中華民國與中華人民共和國的關係與追求統一的東西德關係十分類似。然而暗藏獨心的李登輝與蔡英文卻藉由一手炮製的「兩國論」煙幕彈，掩護台獨大軍搶建灘頭堡，直至陳水扁當選總統，加速台灣全面獨化的進程。

此番蔡總統在時空背景完全不同的情況下，藉由區域安全對話交流的機會，運用內外有別的語彙意涵，希望兩面討好，獲得最大政治利益，孰料「neighbors」中譯成「鄰國」，竟引起軒然大波。蔡總統致詞的原意當然冀盼將我國塑造成不以軍事對抗解決國際爭端的愛好和平國家。「neighbors」一詞指稱他方堪稱允當，但總統府中文新聞稿翻譯為「鄰國」的針對性與強烈暗示，不言而喻。民進黨一向善於大內宣，若干論者認為此為高招，有利於攏絡台獨基本教義派與天然獨的年輕選民，然而收之桑榆， 失之東隅，對於期待台海和平穩定的中間選民，這又是一次不折不扣的挑釁行為。

蔡總統的「鄰國論」依然是新瓶裝舊酒，對於藍營菁英與年紀稍長的民眾而言，本質上就是「兩國論」的借屍還魂。中廣董事長趙少康重批，這就是「兩國論」，並稱蔡英文是「兩國論快閃族」，寓意蔡總統心念台獨，卻無膽面對國際現實壓力與可能滅國的軍事衝突，只能以快閃的行動藝術，在暴走的瞬間呈現自己暗黑裡破碎化的台獨理念。

然而行騙天下無難事的民進黨菁英對於藍營的批判見笑轉生氣，英系立委蔡易餘回嗆：「不叫鄰國，難道中國是祖國？」但弔詭的是，他明明清楚知道「台灣」並非國名，正式國名是中華民國，卻選擇性失憶忘了中華民國怎麼來的？也忘了根據一中憲法他這位立委是怎麼產生的？更誇張的是，一向不務正業、愛耍嘴皮又懂得迎合上意的駐德代表謝志偉，刻意在這場論戰中亂入，藉著跟柯文哲答嘴鼓的機會，指責他人都看不到「鄰國」錯，也見不得「我國」好，這樣粗俗低劣的叫陣，顯與深諳國際禮儀的外交官形象大相逕庭。

或許多數人認為民進黨借中華民國的殼，上台獨的市，然而在他們執政之後何以仍需遮遮掩掩？說穿了，台獨並非他們心中的最愛，權位才是。否則蔡總統既可稱對岸為「鄰國」，卻又能在軍人節強調「中華民國國軍」的重要，既留中華民國的名，又求台獨的實，兩面討好的目的就是選票極大化，權位永續化。（作者為台灣對外關係研究暨發展協會理事長）