「不僅在城市，其實到偏遠的鄉村，我們也能找到施展才華的土壤。」陳柏翰今年27歲，17年前便隨父母從台灣高雄來到大陸，目前在北京清華大學電機工程與應用電子技術係攻讀博士學位。

陳柏翰是位「理工男」，但這個暑假他卻閱讀了很多文史哲類書籍。「看了《覺醒年代》，我就被『圈粉』了。」陳柏翰說，他最近開始「惡補」中國近現代史，因為「自己懂的還太少」。

「在實驗室我明白機器的齒輪如何轉動，但在生活裡，我不知道社會的齒輪如何轉動。」陳柏翰說，自己想從歷史中探索，「我們中國人就該先看我們中國人的歷史」。

這個夏天，陳柏翰參觀了中國人民抗日戰爭紀念館等多處教育基地，那個時期的歷史讓他動容。他說，很慶倖自己從小便來到大陸接受教育，「現在很多台灣年輕人並不了解中華民族被壓迫並爭取解放的歷史，真的很可惜」。

除了閒暇時間的閱讀與思考，這個暑假，陳柏翰還在研發一款發電設備的監控產品，它可以遠程監控新能源產品電流的傳輸方向。「大陸近幾年對新能源行業的重視，引領了我們專業的研究方向。」在他看來，大陸在產學研結合上一直做得很好，可以「集中力量辦大事」。

「清華的實驗設施和師資都是頂尖的。」陳柏翰說，在大陸讀書讓他感覺「世界如此之近」。

從研究生階段開始，陳柏翰便與大陸同學一起參加國家自然科學基金、國家高技術研究發展計劃等項目的研究。「申報時，我沒有因為台生身份多交一份材料，和大陸同學沒什麽不同。」陳柏翰說。

清華大學港澳台學生學者中心教師張莞昀介紹，學校內各實踐教育平台、就業渠道、職業發展指導課程等全部向台灣學生開放，台生與大陸學生享有同等待遇。

「31條措施」「26條措施」「11條措施」「農林22條」……近年來，大陸的惠台措施接連出台，對台灣同胞一視同仁，給越來越多台胞台企帶來實實在在的利益和福祉。

登陸17年，陳柏翰感覺自己在大陸生活、學習的「參與感」「幸福感」越來越強，他不僅要繼續走下去，而且還要「走得更深」。他認為，大陸廣袤的土地上有太多可以深入耕耘的地方。

「我希望可以在鄉村實實在在地做事，用自己所學助力鄉村振興。」陳柏翰說，他的專業同生產貼合得很近，「只要肯吃苦，可以做的有很多」。

陳柏翰表示，大陸實施鄉村振興的宏偉藍圖，為像他這樣的台生提供了發揮自身所長的機會，未來充滿無限可能。（王承昊、孟佳/新華社記者）