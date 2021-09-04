宋美齡的活動分祕密與公開兩部分。祕密部分又分級別，依參與人數多少而定。在密談中，宋美齡轉交蔣介石寫給盛世才的親筆信函。該信函後來成了攸關盛世才性命的護身符。

盛世才曾在所著的一本書中寫道：「蔣夫人留迪期間，曾參加過幾次新疆軍政高級幹部祕密會議。在討論重要問題時，蔣夫人的發言，不僅能夠把握重點，決心果斷，認識正確。例如討論本人是否隨同飛蘭州或西安晉謁委座表示答謝並面聆教言一案時，當時本人雖然誠懇表示願隨同蔣夫人飛蘭州答謝和請訓，但蔣夫人乃果斷堅決表示，本人必須在迪化坐鎮，不宜離開新疆，予敵人以可乘之機，引起軍民不安，動搖邊局。待邊局穩定，晉謁委座之日正多。」

盛氏所謂「飛蘭州答謝和請訓」之言，半真半假，意在試探。宋美齡聰明過人，巧言作答，旨在去盛之疑心。盛世才是善於察言觀色之人，同時亦是心高氣傲之人，能入其法眼者不多，宋美齡是一例外：「本人對蔣夫人的性格與識見看來，蔣夫人的確是一位有豐富國際政治知識，具有剛毅、果斷性格的政治理論家，具有政治天才的女政治家。」

1943年4月，盛世才撰文再次誇獎宋美齡，這次主要側重於個人魅力與品質方面：「夫人為人端莊嚴肅，秀外慧中，學識優長，豪爽剛直，不只是富於熱情，而且遇事果決；不僅是使我內子對夫人異常欽佩崇仰，凡親夫人顏色，聽夫人演說者亦莫不稱讚夫人為女中之傑。」

8月31日，宋美齡在迪化停留2日後，攜帶盛世才致蔣介石專函返回嘉峪關。真可謂：朱紹良天山伏雪豹，宋美齡抱得新疆歸。

曾任中華民國新疆臨時督辦和新疆省政府主席的盛世才（取自網路）

「夫人能抵60個師」，蔣介石不止一次溢美於宋美齡。宋美齡身穿旗袍，手持鮮花，面帶微笑，駐錫迪化亦不過3日，盛世才是如何被征服的？

首先是被宋美齡的勇敢無畏征服。蔣盛二人本說好在蘭州會面，但盛世才膽小多疑，藉故推託，蔣介石被人勸阻，身不由己，而關鍵時刻第一夫人挺身而出，難道不令自稱英雄者羞愧嗎？

其次被她的優雅淡定征服。宋美齡身著合體的旗袍走下飛機，莊嚴地微笑著，與荷槍實彈的警戒，內心緊繃卻佯裝輕鬆的盛世才形成張弛兩極的巨大反差，文武交道，自信者勝！

再次被她的學識征服。水準高與低，張口便知曉。縱論世界大勢、中國前途、戰場結局、東西文化、青史功罪，蔣介石亦非宋美齡的對手，何況盛世才呢？

第四被她的真誠征服。真誠不偽是宋美齡為人處世的品格。西安事變中發動兵諫的張學良，犯下了千刀萬剮的大罪，在蔣夫人護佑下，頤養天年，長命百歲。盛世才在新疆亦犯下滔天大罪，但在蔣介石護佑下，躲過了黨內一次次聲討，背後必有蔣夫人的庇護。

第五被她堅定不移的信仰征服。宋美齡自認為是上帝的使者，其安危有上帝護佑，故無所畏懼。信仰的力量，盛世才無法理解，但他可以從宋美齡的自信中感受到。

其實，能否征服一個人，並不以時間計，有人幾句話可說服一個人，有人一個動作可讓人記憶一輩子，有人幾分鐘即可征服對方，遑論3日72小時呢？宋美齡的勇敢、淡定、自信、談吐、學識、真誠、信仰，早已百煉成鋼，在言談舉止中不經意留露出來，蔣介石說她頂六十個師，看來並非虛言。

史書上鮮有關於盛與宋談判的細節，因為密室交易重在保密，倘若當事人對內幕保持緘默，外人則無從知曉，當他們作古之後，生動的細節也就隨風飄去。即使在檔案中留下了紀錄，亦大都是公文式的，索然無味，令後人抱憾。而蔣介石日記的公開，又為後人打開了一扇洞悉內幕的窗口。

（本系列完）