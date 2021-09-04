主計總處日前完成「2020年人口及住宅普查」初步統計，大多數人可能不曉得，這項普查十年才辦一次，是我國最重要的國勢調查，人口、就業、家庭、婚育、遷徙及住宅等包羅萬象的資料皆在其中，不但隱藏著台灣未來發展的密碼，更是政府施政所依賴的基石。

普查不同於一般調查，過去普查是全面性的訪查，今天由於公務統計的完備，普查雖然不是全查，但訪查樣本數仍逾120萬戶，比起一般調查只訪查一、兩萬戶，高出甚多，也因此，普查的結果可以做為日後十年相關調查的母體，並進行國勢分析，其重要性，於此可知。

這次普查有不少重要的資訊，首先我們發現未婚人口愈來愈多，到底未婚人口成長有多快，在普查資料出來之前，大多是只憑印象或依據少數統計推測，而這次普查的數據告訴我們，25～44歲人口未婚比率跳升至43.2％，2000年普查時這個數字才26.8％，二十年間未婚的比率大幅提升，從短期來看，這也許不是什麼大問題，然而從長期來看，未婚率跳升到這個水準，再過幾年少子化的負作用勢必排山倒海而來，如今政府常常談少子化，也有一些政策，但顯然還沒有意識到問題的可怕。

這次普查所估得的常住人口2383萬人，十年來平均人口年增率降至0.3％，人口成長趨緩日趨明顯。事實上，依戶籍人口資料，我國於去年已出現人口負成長，人口高峰落在1月2360萬人，此後逐月減少，今年7月已降至2347萬人，少子化的影響比多數人的感覺，印象更加劇烈。

其次，父母與未婚子女同住的這類家庭十年來大減20萬戶，而單人家戶同期間卻大增46萬戶，兩者一消一長，顯然和年輕人喜歡自由自在住在外面有關，當然，離婚人口（含分居）升高、高齡化所衍生的獨居老人愈來愈多，也逐年在改變這個社會，其原因所涉及的經濟、就業、社會及文化各層面，皆值得深入探討。

依本次普查可以發現，台灣離婚（含分居）人口二十年來變化不小，以最近三次普查的數字為例，2000年離婚或分居者只有50萬人，2010年倍增至105萬人，本次普查再升至135萬人，離婚所衍生的相關問題，對社會、家庭，乃至於對子女教育的影響，攸關國勢，不容低估。

這項普查經常被簡稱戶口普查，事實上早年真的是叫戶口普查，後來更名為人口及住宅普查，顧名思義，除了調查家戶裡的人，調查範圍也擴及了房子，過去大家注意的是房子自有率有多高，晚近注意的是空閒住宅有多少。根據這次普查的數字，住宅自有率沒有太大變化，大約就在八成上下，二十年來沒有明顯改變。

不過，空閒住宅又增加了十萬宅，近四次普查的空閒住宅依序是1990年68萬宅、2000年123萬宅、2010年156萬宅、2020年166萬宅，空閒住宅其實就是一般人所說為空屋，只是官方用詞典雅一些，稱它為「空閒住宅」，所謂空閒住宅，依其定義就是經常沒人住、或是假日偶爾有人居住，或是房子蓋好之後待售、待租這類的房子。二十年前官方發布空閒住宅逾百萬宅，曾一度引起社會熱烈討論，如今更上層樓，已達到166萬宅，這究竟反映什麼現象，不言可喻。

到底反映什麼現象？試想，一邊是房價連年上漲，年輕人買不起房子，但另一邊卻是空閒住宅愈來愈多，這反映的自然是貧富不均日趨嚴重，有錢的人更有錢，窮的人更窮，買不起房子的更買不起，然而，財富過度集中自非好事，哲學家培根曾說：「金錢有如肥料，撒不開就沒有益處。」然而，十年來台灣的情況正是如此，肥料全撒在一起了，這是個嚴重警訊。

除了上述我們自普查資料所分析的三個趨勢，這項普查由於樣本數逾百萬戶，確度高，誤差小，由這些資料交叉分析，可以闡釋當前社會現象、家庭關係、經濟變化及就業趨勢的關聯性，讓我們了解過去無法理解的內在原因。早年在電腦作業系統起步階段，這龐大的普查資料只能化為數十巨冊置於書櫃上供查閱，難以深入分析，但是如今卻容易多了，因此我們認為主計總處應該根據這份普查的資料，有計畫的，從各層面進行一次國勢分析，以讓這些資料變成有用的資訊，進而影響政府今日的決策。

我們高度肯定主計總處完成這次普查，在如今這個時代，人與人的信任降到最低點，訪查員要進到人家家裡，實屬不易，更何況樣本數逾百萬戶，其困難之大，可想而知。然而，必須指出的是，完成初步統計只是完成普查工作的一半而已，隨後自普查資料探索國勢，尋找經濟、社會發展的密碼，更為重要，事關國勢，也不容推諉。若依舊讓這些資料化為數十巨冊置於書櫃上，非但對不起辛苦的訪查員，也對不起資料了，如果因此使得政府施政迷航，其罪過就更大了。