又發生空軍官員體測時不幸身亡的案件，已經是近期第二次。軍人必須具備良好的體能，也是基本要求，所以國防部律定軍職人員每年都要至鑑測中心接受體測，也只有拿到了鑑測中心的合格證書，年度的體測才算完事。

為了確保鑑測安全，鑑測前不但要先做簡單的體檢，測驗全程也有救護車、醫護人員隨行，訓練當然有風險，但是接二連三的意外，就表示有問題存在！因為疫情的關係，需要戴口罩受測，雖然已暫停3000公尺跑步，但是在盛夏中戴口罩，快走5公里，也不見得輕鬆，無論如何，戴口罩運動有其風險。

自從馬總統認為國軍需要加強體能之後，國防部訂出嚴格的體測標準，以便向總統交代，所以體測合格率成了各級部隊長績效的重要指標，為了提高合格率，除加強訓練外，軍士官所有的晉升、受訓、調職及打考績通通要附體測成績單，所以只要體測不合格，軍旅生涯也就宣告了提前結束。

國軍20萬大軍，僅設有8個鑑測站，每年所有人都要去鑑測，舟車勞頓、請假往返，不知浪費多少資源，許多人總算排到鑑測，或許當天狀況不佳，也要勉力而為，不然又要重新上網登錄、請假再去鑑測，誰有那麼多閒功夫，出事風險自然提高。

為什麼疫情還沒緩解，就急著要體測呢？因為馬上就要打年度考績了，只要體測不合格或沒測，不論你工作再勤奮，績效再好，也永遠拿不到好的考績，所以，拚老命也要一搏啦。

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