每年三二九的春祭及九月三日的秋祭，從中樞到地方都要辦理祭典，以告慰國軍陣亡將士及撫慰遺族，高雄市辦理秋祭時，因未演唱國歌，引發遺族不滿，經過抗議後，八軍團指揮官急忙向遺族道歉，並下令儀程重新進行，並高唱國歌後結束。

春、秋祭典為國家重要祭典，辦理單位通常在祭典前二個月就開始整理場地，調查遺族出席意願並安排食宿，到了當日以莊嚴肅穆的榮典告祭英靈，也是跟遺族表達國家並未忘記他們的貢獻，是非常深刻而有意義的。

今日不論誰執政，在沒有改變現狀之時，總統就必須去主祭，當然媒體重點會在於總統有沒有唱國歌、有無異狀、不耐等，平心而論，任何人到了那個環境，內心都會不由得莊嚴肅穆起來，因為會場內總會有一股無形的正氣，震攝每個人的心。

今日中樞秋祭行禮如儀，反倒是高雄市發生不唱國歌的事件，從前韓市長在任時，都親自主祭，換了陳市長後，或許因為公務繁忙，也就不參加了，倒也可以看出地方父母官對這件事的重視程度。

根據八軍團的說法，是因為司儀沒有拿到正確的儀程表所致，甩鍋給司儀，實在有欠厚道，要知道軍方主辦的活動，難得有許多地方大員要參加，長官要露臉，司儀必定是精挑細選，預演再預演，檢查再檢查，怎麼可能在會前拿不到「正確」的儀程表？

八軍團傅指揮官之前的職務是人事次長，怎麼會不知道相關儀程，還好八軍團反應還算迅速，即時改進，從頭來過，也算不失軍人本色。

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