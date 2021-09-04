財政部研議下半年推動5大減稅或延長賦稅優惠方案，包括股市交易當日沖銷、權證避險降稅、電動車免牌照稅、電動車貨物稅免徵和智慧機械投資抵減等5案。這些稅賦減免措施，其中部分既不符合邏輯而且不負責任，必須踩煞車，以免讓國家財政繼續惡化，並製造世代不公。

券商占國庫便宜

最不可思議的，是要延長股市「當日沖銷」的交易稅減半，這是民國107年4月立法院通過，為鼓勵股市交易活絡而將「當日沖銷交易」所課徵的交易稅由千分之3減為1.5的《證券交易稅條例》修正案，即將在今年年底到期失效。但是目前股市活絡，當日沖銷不正常地高達交易量5成以上，已成為眾多年輕人想快速致富的「大賭場」，違約交割狀況劇增；甚至有人用多個戶頭交易，押錯邊無力償還而直接破產者大有人在。政府對這種亂象視若無睹或無計可施，現在好不容易優惠到期，正好可以緩和這種不正常現象。財政部捨此不圖，反而在利益團體遊說下毫無主見地輕率附從，令人搖頭。

其次，權證避險交易稅由千分之3降為1.5，在邏輯上也很奇怪。權證避險機制是完善權證市場的配套，可以讓市場妥善發展。會進行此項交易，其實是券商得以避險的「自利性」作為，沒有任何顯著的公益性，何需政府以租稅優惠來政策性鼓勵？在當前股市熱絡，諸多券商都賺得盆滿缽滿之下，還要「百尺竿頭」占國庫便宜，實在沒啥道理，不知財政部為何要配合減稅？

再次，《產業創新條例》中，投資「智慧機械」得以抵減營所稅之優惠，企業界以疫情耽誤投資為由，要求財政部將優惠延長。《產創條例》自民國99年5月實施迄今歷10年有餘，當年鼓勵機械「智慧化」，如今早已是機械業之日常，就如同其他所有產業一般，智慧化早已成為必要的生存條件，沒甚麼特別先進之處，是否值得繼續提供租稅獎勵已值得斟酌，以疫情為由要求延長租稅優惠期限，提供機械業特殊的例外，是在製造產業間的不公平，並沒有足夠的正當性。

在上述幾項租稅減免案中，電動車免徵牌照稅和貨物稅因具有公益性，相對較有正當性，因為符合我國和全球追求節能減碳目標，可以獲得清潔環境效果的效益，用減免租稅來鼓勵使用電動車是合理的。然而，在過了4年的延長期間之後，電動車成為主流之時，就該考慮退場，因為屆時燃燒汽油等傳統碳能源使用模式，應該已經受到嚴格抑制，使用電動車既然已是流行，就不是特別值得用租稅來鼓勵的行為。

降低國債好時機

政府對租稅減免應持審慎態度，國家財政早已失衡，新冠肺炎肆虐下的紓困和振興方案，進一步讓財政雪上加霜。更糟的是，還有大量的軍購和武器研發預算會逐年出現，幾乎都會以特別預算借貸來支應，國家財政會更加惡化。社會同意政府以赤字預算來支應各種政務支出和租稅減免，是基於財政學理，認為在景氣欠佳時可用赤字預算來支持開支，等經濟景氣好轉時，稅收增加產生預算盈餘，自然可以讓累積債務減少，讓財政基本恢復平衡，不會製造世代不公。

但是，台灣目前經濟景氣良好，去年（2020）在疫情獲得控制下成長率達3.12%，不僅領先亞洲其他小龍，也是富裕經濟體中之翹楚。今年高科技資訊電子業出口更是暢旺，主計總處預估經濟成長率將高達5.88%。在此情況下，正是創造預算盈餘、降低國家累積債務的良好時機；若捨此不圖，繼續增加或延長租稅減免，讓應有的預算盈餘消失，國債無法調降，而且眼看將繼續攀高，絕非一個負責任的政府所當為。

別的稅收不談，若單以證交稅當日沖銷減半為例，今年7月分證交稅收入高達341億元，若當沖量為總交易量之半數，就少收了113億元，即使當沖量因交易稅恢復全額而減半，1年下來交易稅還是會增加678億元，絕非一個小數目，更別提可以減少因炒股而產生的社會問題。

期望行政院能嚴格把關，讓稅務邏輯得以彰顯，更該維護廢弛已久的財政紀律。