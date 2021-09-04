國軍第四作戰區9月3日上午前往澄清湖國軍忠靈塔舉辦秋祭儀式，不過由於秋祭儀典未唱國歌，遭到在場遺族糾正後儀式重來。(取自影片)

為紀念國軍對日抗戰獲得最後勝利的九三軍人節，每年都在全國各地舉辦莊嚴隆重的秋祭典禮。蔡英文總統照例率領副總統及五院院長，前往台北圓山忠烈祠主持秋祭忠烈殉職人員典禮，感念先烈為國犧牲奉獻。

另一方面，五指山國軍示範公墓也舉行了「國軍秋祭典禮」，由副參謀總長兼執行官梅家樹上將代表國防部長邱國正主持。如果說邱部長是陪同蔡總統前往圓山忠烈祠致祭，五指山的活動就應由參謀總長陳寶餘主持。令人意外的是，典禮後梅家樹一行人竟又前往示範公墓特勳區，向兩位故總統嚴家淦及李登輝鞠躬致意。

雖然這是「順便就近」的致意，但這就有違禮節，也失去了焦點。「禮節」就是要有禮有節。嚴與李並非軍人，如果照此道理，梅也應該順便去向對國軍有重大貢獻的郝柏村，甚至是前往慈湖去向率領全國軍民打敗日本軍隊的老蔣總統致意。

另外，今年全國各地的秋祭，不分藍綠都是由各縣市首長擔任主祭官，唯獨高雄市政府是由民政局長閻青智代表市長陳其邁主祭。難道陳市長另有更重要的行程或隱情，非要他人代祭不可？

更讓人意外的是，在高雄市澄清湖國軍忠靈塔舉辦的秋祭儀式，由於儀式中竟然未唱國歌，而遭在場遺族大聲糾正；結果是儀典破天荒重來，補唱國歌。軍方事後鄭重道歉，指出「係因司儀疑是拿到不正確的版本，才造成這次行政疏失」。軍方的解釋連鬼都不相信，軍隊的管理不僅是鬆了螺絲，而且這種錯誤是難以原諒的。試想，如果是作戰，還有機會重來一次嗎？

軍人節是代表對軍人的最高敬意，近年來軍方確是多事之秋，但沒想到軍人節秋祭卻是如此荒腔走板。