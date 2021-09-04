「共同富裕」不算新名詞，習近平近期多次提出共同富裕發展目標，並雷厲風行推出相關措施，儼然已成為當前大陸的新全民運動。根據北京說法，共同富裕不是少數人富裕，也不是齊頭式平均主義，而是透過1次、2次及3次分配，讓中產階級茁壯成長，形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構。

財富不均 威脅社會穩定

台灣許多人帶著嘲諷心態討論此事，認為共同富裕將壓抑社會階層頂端的創富能力，不利整體經濟動能的提升。確實，對經濟發展階段仍處於開發中的大陸來說，人均所得還沒達到富裕國家一半水準，就鎖定均富發展目標，似乎操之過急。

箇中關鍵，與貧富差距擴大有關。這40多年來，大陸經濟發展上成就堪稱「超英趕美」，歐美國家花了兩百多年時間才達到的經濟總量，大陸只用40多年的時間就完成。但在經濟與財富加速累積的過程中，成長果實並沒有均分到每個人身上，所得分配不均、社會不公等問題，更為突顯。前IMF首席經濟學家羅格夫曾指出，分配不均將是威脅大陸社會穩定的重要因子，除可能造成中產階級的崩壞外，也會阻礙中國經濟成長。

根據人行去年公布的《中國城鎮居民家庭資產負債情況調查》可以發現，若將總資產分成五等分，前20%家庭資產占所有家庭總資產63%，後20%家庭擁有資產比重僅2.6%，顯見家庭資產分配極不平均。以常被用來衡量貧富不均度的吉尼係數來看，近年來數據雖持續改善，但最近5年平均仍高達0.47，明顯高於全球平均水準0.4，需早日推動鄧小平政策，讓先富起來的人帶動大多數人的富裕。

貧富差距問題有如未爆彈，不但可能製造社會問題，對於經濟長遠發展也只會扣分不會加分。習近平必須在事態還未全面惡化失控之前，先行施打預防針、防範於未然。

過去，大陸解決貧富差距問題，主要作法是鎖定在「精準扶貧」。透過各式各樣的補助與津貼等社福政策，讓為數眾多的中低收入階層或社會底層民眾，成功脫貧。如今，隨著這個目標初步達成，接下來重心自然也就移轉至橄欖型結構另一頭─社會頂層階級。加強3次分配、追求共同富裕，無疑就是其中一道關鍵解方。

台灣民眾分化 日趨激烈

總的來說，北京在整體經濟發展布局策略上，一向有脈絡可循。在大陸當前經濟重大轉折點，習近平特別突顯共富目標有其意義。一個均富社會，除有利於提升民間消費支出、增強人力資本累積外，也可為經濟體系帶來強大的穩定基礎，而這正是現階段大陸經濟轉型過程中，最需要的穩定力量。

大陸經濟發展目標，不再只重視經濟總量的提升，而開始強調以分配解決社會不公問題，進而追求經濟永續成長，不免令人想到有著相同處境的台灣，似乎還深陷經濟成長迷思。近年來台灣經濟成長數字確實亮眼，但同時間所得分配惡化問題，卻也逐漸加重。根據主計總處公布的最新《家庭收支調查報告》，2020年每戶可支配所得前20%與後20%家庭的差距倍數，已連續3年走升至6.13倍，更創下近8年來新高。早先瑞信集團的《全球財富報告》亦指出，台灣的財富不均度高達70.8，遠遠高於日、韓的64.4及67.6。

台灣貧富差距正在擴大，社會頂層與底層民眾的分化愈來愈激烈。民進黨似乎不以為意，政策重心還是放在如何美化經濟成長數字，甚至對於大陸的共同富裕目標嗤之以鼻。一個經濟利益無法雨露均霑的社會，只會衍生出更多的階級對立與社會問題，連帶也會壓抑經濟成長。兩岸同樣面臨貧富差距擴大問題，似已隱然開啟一場無形的制度之爭。大陸站在制高點尋求共同富裕的解方，台灣已經富裕，卻還停留在經濟成長迷思階段，兩相對比應該慚愧。