「台灣人民對日抗戰從1895年割讓台灣開始，比1937年七七事變早42年。1894年甲午戰爭清廷戰敗，乙未年（1895年）4月被迫簽下《馬關條約》割讓台灣，舉國震驚，全台悲憤。」

「日軍攻台時各地戰鬥慘烈，日軍費時6月、多次增兵才結束這場乙未戰爭。日軍採取不分軍民、男女、老幼無差別殲滅與殺光、搶光、燒光『三光掃蕩』的政策，根據學者估計，台灣軍民死亡人數超過10萬人，接近當時台灣人口4%。」

「中、日兩國爆發了這場死傷將近3千萬人的（抗日）戰爭，兩大民族應該如何看待對方？回顧歷史，中、日兩大民族的恩怨超過120年，縱使侵略錯誤可以原諒，血淚歷史不容遺忘。」

「今天我們擴大紀念抗戰勝利暨台灣光復七十週年，我期盼我們所有的人民，都能瞭解戰爭的殘酷，以及對日抗戰的艱辛過程。」

這些話是在2015年10月25日，台灣光復七十週年紀念大會上，馬英九說的。全文非常長，致詞半小時。

我出生於1989年，從來不是好好聽歷史課的孩子，我這代台灣人也早已不像我父母那代有「愛國教育/大中國教育」。10月25日是台灣光復節，這個過去的「重要節日」到我這代已經很陌生，就更不用說對「9月3日」這一天的認知。

「抗戰勝利紀念日」在台灣

9月3日在台灣叫軍人節，這天其實也是「抗日戰爭勝利紀念日」，只是後來國民政府衍伸為慰勞軍人的軍人節。在國民政府來台之初，非常重視這個節日，屢次強調國軍在抗日戰爭中的英勇。

但是後來隨著台灣民主化、李登輝上台，太多「強調台灣主體意識」的聲浪出現，漸漸地，誰人還記「抗戰勝利紀念日」？

其實「瞭解台灣的歷史」與「抗日」完全沒有違背，但在政治操作下變成對立面：為什麼要瞭解「對岸抗日」？為什麼不瞭解台灣自己的歷史？這完全是操作出的結果。抗日，同樣是台灣的歷史。

到了今年的軍人節，也有保留抗日戰爭勝利的歷史片段紀念國軍。但如今軍人節之於民眾，就是一個「軍人的小眾節日」，許多人甚至不知道這個節日的歷史由來。

沒有抗戰勝利，就不會有軍人節，更不會有台灣光復紀念日。

馬英九在2015年時高調紀念台灣光復七十年，被不少媒體評論為「台灣沒什麼人在意」，也有學者以此來諷刺馬英九就算搞兩岸關係、對國民黨也毫無幫助等等。

確實，就台灣那盆淺淺的政治池子裡，並沒有什麼幫助。

但當我完整地看了馬英九的那篇致詞，能感受到他這個「老派國民黨人」的堅持。

我以前初中的某位老師，就是這樣的「深藍頑固分子」，常常在課堂強調「抗日戰爭國軍是主力」，深藍很喜歡跟大陸「搶」抗日，這是老毛病。

到了我這代，年輕人大約是揮揮手，「紀念抗日戰爭？給對岸給對岸」，誰還跟你爭這個？

打過抗戰的國軍老兵們，有心碎有眼淚，但時代就是這樣走過。

當代台灣：難以面對兩岸，「分解歷史」

在台灣，「紀念抗日戰爭勝利」與否，圍繞著的不是那些為了抗日而犧牲的先烈，而是圍繞著「看那時台灣人待不待見國民黨」以及「看當時台灣與大陸的關係」。

大家不待見民進黨之時，國民黨出來念叨兩句抗日歷史、罵民進黨數典忘祖，人民可以聽兩句。

大家不待見馬英九時，他說半小時的對日戰爭、台灣光復，換來的就是罵聲：誰還管你這個？人民低薪，做這麼爛！

台灣人重視本土，有濃厚本地情懷，但是抗日，何嘗不是台灣的土地記憶。

然而，當台灣民意普遍不想去面對中國大陸時，就更會想切斷這種兩岸共同的歷史連結，會將歷史碎片化，以此來反應「寶寶對大陸不高興，很不高興」。

台灣網路上曾流行一篇文章「末代外省人」。

「末代外省人特徵包含：認為自己是台灣人更是中國人。

絕大多數是國民黨或曾經是國民黨員。

男生很多人讀過軍校。

都以中華文化的正統自居。

還會說父親或母親的家鄉話，卻不會說閩南話或說得不流利。

對日本沒好感。

這個族群的人數已不多了，而且正在快速減少中，逐漸走入歷史。

他們是瀕臨絕種動物，除了自我珍惜，以後不會有人記得他們。」

傳這篇文章給我的，就是一個深藍前輩，一個「末代外省人」。一個天天感歎「曾經的台灣如何如何」的「老人家」。

許多這樣的「上一代人」，其父母輩，都與那段抗日歷史深深連結。

我，一個老大不小的三十多歲台灣人，成長背景都沒有太深刻的歷史感悟，從小到大也沒有誰跟我強調「銘記歷史」。因為到了大陸，去許多地方浪了一圈，才逐漸將歷史認知與這片土地連結在一起，才對於如今因為政治被刻意淡化的那些人，有更多同情與唏噓。

自然，歷史碎片化，源於政治，某天也可能因為政治，「重組歷史」。（郭雪筠/台北女孩）

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