2021年9月2日，和往常一樣，日本首相菅義偉的時間是按分來安排的。

從一早7點55分到達官邸，到中午11時58分開始和公明黨黨首山口那津男共進午餐，期間每分鐘所見的人，儘管沒有寫會談內容，但見了誰是清清楚楚的。菅像往常那樣與政府主要部門的行政二把手（次官）、重要局長等一一見過，見了幾位大臣後，就到了午餐時間。

下午依舊是見各個部委官員，但臨時有個重要的事情，需要去與首相府相隔數百米的自民黨總部。下午3點53分到了總部大樓前，54分開始見自民黨二把手（幹事長）二階俊博，不到十分鐘後從幹事長房間走了出來，下午4點13分已經回到了官邸。

之後接著是緊張地見各路官員、相關委員會的重要委員，直到晚上7點57分才回到數十米之外的眾議院議員宿舍，結束了一天的繁忙。

日本媒體最關心的莫過於下午3點54分菅與二階的會談，該是這場會談之後，菅義偉參加9月30日自民黨總裁選舉、解散議會進行國選的心才收了起來。

不參加黨首選舉？

下午4點是日本出晚報的最後一個截稿時間，4點之後發生的事情，在一般日本人的眼裡該是第二天報導的內容。而菅義偉走出幹事長辦公室的時候，4點已經過去了幾分鐘。

日本首相的主要日程是和媒體事先有所溝通的，在哪個時間段的哪幾分鐘時間裡見誰，媒體大體知道。下午4點前後菅見二階，讓媒體警覺了起來。

從事政治報導的記者都知道，一年前的2020年8月28日下午2時，時任首相安倍晉三忽然去黨部見了二階幹事長，也是很快就從幹事長辦公室出來了。接著3點是自民黨重要幹部的臨時大會，安倍在那次的會上宣佈辭職，後來是菅義偉接任了黨的總裁，再以後當選為內閣首相。自民黨幹事長的一個重要任務是輔佐總裁，在需要的時候為總裁選擇下任人選。總裁專門去幹事長辦公室，是一個非同小可的事件。

媒體知道4點前菅會出現在幹事長辦公室前面，從電梯到辦公室的第一道大門前，有一塊不那麼大、僅可以站十餘人的地方。大門的對面是一道一模一樣的玻璃門，永遠有一名記者坐在那裡看手機或者電腦。不論誰走進對面那道大門，記者均會記錄下對方，尤其是重要人物的人名。

菅大概也想到了會有記者堵在電梯門口，但電梯門打開的時候，記者看到菅還是吃了一驚——裡三層外三層的記者早已經架好了相機，等在那裡。好在日本的記者都屬於同一個記者俱樂部，提問會找一個幹事媒體來問，不會七嘴八舌地同時問起來。

從幹事長辦公室出來的時候，二階跟在後面。記者當然會提問，菅未做任何回答，逕直走了過去，二階不能不回答問題。

日本記者問：「有不少信息在談菅義偉首相會辭職。這是真的嗎？」

二階回答：「（菅）首相幹勁很足。」

「有太多的人想落井下石，到處散發假消息。」當晚，二階非常氣憤地對周邊的人說。

自民黨內早已經有傳聞菅不參加黨首選舉。在日本執政黨黨首就是內閣首相，如果菅不參加黨首選舉的話，會有不少人馬上想到參加黨首選舉，開始做當首相的夢。

二階通過媒體發出的信號、二階周邊人傳出的信息，都說明菅一如既往地會參加總裁選舉，這讓2日晚的日本政局安靜了下來。但這種安靜多少有些讓人感覺異常，直到3日中午1點零3分，菅再度見記者時才被打破。

「剛才開了黨的重要幹部會議，我在會上說，我自己想拿出時間專門從事疫情方面的工作，就不參加總裁選舉了。」菅說完後不回答任何問題，逕直走回了官邸辦公室。

估計該是2日見過二階幹事長後，菅已心如死灰。

抗疫方面的無能無策讓菅眾叛親離

1945年第二次世界大戰之後，日本流行過無數次的流感，有過數不清的自然災害，在這些流感、自然災害面前，日本基本沒有輸過，菅義偉對此信心百倍。他一直相信以日本的醫療能力，應該能夠與新冠病毒抗衡。尤其菅做過將近8年的官房長官，是首相之下，所有官員都非常懼怕的政治家，很多時候，特別在具體事務上，官房長官的權力並不比首相低。

通過行政組織的力量，加上日本相當完備的醫療體系，征服新冠該沒有問題；但實際情況是，菅太過樂觀了。

2020年9月15日，菅當選為首相的時候，日本一天的確診人數為530人左右，以當時的日本醫療條件，處理這個數量的新冠患者幾乎不需費什麼氣力。菅樂觀地接受了和觀光旅遊業關係非常好的二階俊博幹事長的建議，準備通過鼓勵旅遊、鼓勵去外面吃飯來增加消費，振興經濟，一時間日本旅遊市場火了起來。

更為重要的促進旅遊觀光的舉措，便是舉辦奧運會。而申請奧運舉辦並獲得成功的安倍晉三，在一天只出現數百名新冠患者的時候，就詐稱肚子疼，辭去了自民黨總裁、內閣首相的工作；菅不怕，他要把旅遊、奧運會風風火火地催生、辦好。

但是到了2021年5月，日本的第四波疫情高峰來了；勉強壓下去後，菅接著準備搞觀光旅遊、開奧運會，很快在奧運開幕的7月23日，日本回到了第三及第四次疫情高峰的階段；原以為奧運期間能夠好一些，但到8月5日一天的確診患者數量就過萬了，8月19日則過了2萬人。日本一些城市的醫療也出現了崩潰的情況，儘管很多家人不願意說自家人因為新冠死在家裡，但相關的事時時都在發生。

可以說，菅的樂觀不僅盲目、沒有根據，更是害苦了日本民眾。

至於準備賺錢的奧運會，最終讓日本直接損失數百億日元（數億美元），相關投資逾1萬億日元（上百億美元），但回收成本無從談起。

8月22日，在菅義偉選舉地盤上的橫濱市長選舉，菅推薦的人以相當大的落差敗給了名不見經傳的新人。到了8月底，在菅本人的選舉後援會，也開始有人表示，等眾議院議員選舉的時候，不再支持菅義偉。「菅很有可能在國會議員的選舉中落選」，性急的日本媒體開始熱議這樣的話題。

菅當政期間，至少讓150萬日本人患上了新冠肺炎（截至9月3日，共1525016人），死亡人數也早就過了15000人（至9月3日為止，16199人）。日本沒有治療新冠肺炎的特效藥，而到7月召開奧運會前，日本接種疫苗的人數不到總人口的二成。

這樣的行政，這樣的首相，當然不會被日本民眾所接受。

嚴重後退的中日關係

無能、失去民意的首相，在日本肯定是讓中日關係發生巨大倒退的人。

因為首相如果在日本國內政治上表現得極為無能，那麼他肯定會試圖轉移注意力，在與周邊國家的關係上，希望通過炒作威脅論等等，大大拉退與其他國家的關係。

2010年到2011年的菅直人首相是這樣一個政治家，10年後的菅義偉也一樣。

中日建交時，台灣問題已經說得非常清楚，但菅敢「挑戰」，2021年先在「日美2＋2」的會談上談台灣，接著訪問美國時再度談台灣。菅下台前讓黨內負責外交及國防的重要幹部，主動提出與台灣民進黨的相關人員召開相當於2＋2的會談。這些讓中日關係出現了極大的倒退。

中日關係一旦倒退，恢復起來要花很大的外交努力，而今天的日本，通過在經濟方面搞所謂的「經濟安保」，讓兩國關係趨於正常開始變得更為艱難。今後不論是岸田文雄，還是其他人任日本首相，相關工作做起來依舊艱難。

9月2日，菅義偉首相決定拍拍屁股走人了，而他留下的疫情爛攤子、攪亂的中日關係讓人心灰意冷。【作者為日本企業（中國）研究院執行院長】

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）

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