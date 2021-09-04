新冠疫情從2019年12月爆發以來，已經持續在世界各地肆虐將近2年的時間，除超過兩億人感染外，更有近460萬人死亡，民眾擔驚受怕，人心惶惶，加上警戒管制，鮮少外出，也造成了經濟的蕭條與重創，正當新冠疫苗開發出來，準備解封之時，卻又出現各式各樣的變種病毒(Alpha、Beta、Gamma、Delta及Mu等等)，於是乎，又跑出了所謂突破感染，真的是沒完沒了，人類被新冠病毒耍得團團轉，甚至束手無策，窮於應付。但所幸，全世界的科學家已經開始靜下心來思考，我們人類面對這樣的情況，到底應該採取甚麼樣的態度去面對它，才是正確之道? 以下就是筆者參考英國國家廣播公司(BBC）記者James Gallaghe所報導的一篇國際新聞，為大家做深入的探討與分析。

從進化的歷史上來看，當人類面對疾病的威脅時，最簡單的態度，就是遵循達爾文理論的物競天擇說，凡是倖存下來的人類，就會自然擁有完整的免疫力。這種態度在新冠疫情初期，英國曾經提出這樣的想法，也就是佛系防疫，當然結果是被罵得狗血淋頭，草草收尾。原因是當人們第一次感染新冠病毒時，其結果是可以致命的，或者是會造成終身拖累的，特別是那些老年人或健康狀況不佳的人，這在現代社會中，是不人道、沒有愛心、不被大家所接受的。但是到了2021年9月的今天，情況改變了，我們不再是從零免疫力開始，因為絕大多數的人要嘛已經接種了新冠疫苗，要嘛已經感染過了新冠病毒。科學證據已經強烈證明，就算是「再次感染」或是「突破感染」，都不太容易會產生重症或死亡，因此，我們的處理態度是否也應該跟著轉變，乾脆直接完全開放，執行所謂的「修正後的佛系防疫」，也就是說，當一定比例以上的民眾，打完兩劑完整疫苗後，就可以直接開放回歸所有正常生活，這樣的態度到底是對? 還是錯呢? 值得大家進一步的深思與考慮(像是丹麥、英國、以色列、德國、美國等等，都在開始討論，甚或執行)。

另外，雖然牛津大學的研究顯示，第三劑的疫苗加強劑在科學上確實可以降低突破感染和傳播鏈，筆者也已經為文闡述過(潘懷宗《該不該打第三劑疫苗?》)，也就是說，接種過兩劑完整疫苗的成年人是否需要再打第三劑，或者是只需要讓他們自然去接觸病毒就足夠了？就變成了一個熱門的話題。如果我們每隔一陣子，就要補打，補打，再補打，才能對付變種病毒的話，那無疑就是把自己送進一個永無止境的惡性循環裡，無法自拔。尤其是在目前，當世界上還有許多地方根本沒有疫苗可以施打的情況下，世界強權國家過度接種疫苗，是不是有點瘋狂，也不公平，而且似乎很愚蠢，難怪世界衛生組織首席科學家也在呼籲，不要一窩蜂地去打第三劑，理由並不是沒有科學證據，而是有沒有必要，公不公平的問題。人類的免疫系統清除體內病毒的武器主要是靠抗體和T 細胞。抗體可以在第一時間粘附病毒顆粒，阻止它們感染我們的細胞，且標記這個病毒並進行破壞。而 T細胞則是可以發現我們自己的哪個細胞已經被病毒入侵了、感染了、劫持了，它可以直接摧毀被感染的自己人，免得又替病毒製造更多的子子孫孫散播出去，兩種武器的功用顯然不太一樣。如果你是感染過真的病毒以後，您會獲得比接種疫苗更為廣泛的免疫能力，也就是除了認識刺突蛋白以外，新冠病毒的另外 28 種蛋白質，你的免疫系統都會認得並記憶，這意味的是，你會對任何新的變種病毒具備免疫力。但注射疫苗就不是同一件事了，無論是莫德納、輝瑞或是牛津，您的身體都只學習認識一種蛋白質而已，那就是刺突蛋白，所以當刺突蛋白變種後，防禦力當然就會大大地降低。所以，「修正後的佛系防疫」態度，其實是解決這種永無止境惡性循環的良方，也是解救經濟的良藥，不是嗎? 何況科學證據也已經顯示，突破性感染後的人，其獲得的免疫保護力遠遠大於第三劑疫苗。

科學界目前也在討論，兒童(12歲以下)到底需不需要廣泛接種新冠疫苗，來建立他們的免疫系統，還是只要自然的遭遇病，就能建立起良好的免疫防禦？像這樣的兒童佛系防疫理論是否會過於激進? 其實不然，根據人類長期的經驗，兒童在其他的感染中，例如呼吸道合胞病毒(Respiratory syncytial virus）或其他四種感染人類並引起普通感冒症狀的冠狀病毒，兒童都能夠在自然感染中獲得良好的免疫力。人類從小到大，每次接觸病毒時，免疫系統都會增強一點，然後愈來愈強，但是到了老年時期，免疫系統才會開始變弱並逐漸失效，感染就再次成為問題。實證醫學上，兒童的佛系防疫似乎「已經獲勝」，因為兒童被感染後，大多數的人沒有症狀或病得很輕。但當然目前仍有少許的反對意見，他們擔心病毒的長期影響會遺留在身體的許多器官上。

整體而言，科學界目前已經提出，經由兩劑完整疫苗來降低重症以及死亡的問題，然後使用「修正後的佛系防疫」態度，讓大家回歸正常生活，拚經濟，直接自然面對病毒的突破感染(比率不會太高)，不必擔心，也可以因此擴大每個人體內的全面免疫反應和持久性。科學家們也呼籲，我們應該給民眾繼續生活下去的信心，而不是只會嚇唬他們，不能出去，只能待在家裡，如果繼續這樣，只會讓人們更加擔心而已。最後筆者仍要提醒，台灣目前疫苗短缺，平均完全兩劑施打率並不高，尚未到達文章中所提之「修正後的佛系防疫」的門檻標準，仍應遵從疫情指揮中心的規定才是。（作者為陽明大學兼任教授、佛光大學講座教授）

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