此次被網友戲稱是「丐幫幫主選拔大會」的國民黨主席選舉，過程實在低調儉樸，好在4位候選人戰力不弱，在電視辯論會上，尚能把黨窮志不窮的氣節守住，不致論述全失。

綜觀辨論全場，花上最多時間提及的議程居然是兩岸議題，頗讓人意外。原以為抹紅抹怕了的國民黨，除了張亞中外會「銷聲匿跡」，非得到被逼問時才會吐實。出乎意料的是，4人至少在一開始都不約而同肯定九二共識，其中咸認勝選可能的江、朱二人，更是同時提及連胡會的成就，正本清源的政治態度，均已具備出任黨主席的格局。

美中不足的是，既已表明支持九二共識的立場，卻都未在第一時間提及「一中各表」，非得到媒體人提問時才追加補充。車商廣告都說了：「你終究要開歐洲車，為什麼不一開始就開？」兩岸問題之於國民黨主席，同樣更應全面的論述清楚才是正道。

面對喪失年輕世代族群支持的問題時，4位候選人的應對除了同批民進黨所作所為外，提出的對策甚為空泛，沒有積極回應如何爭取青年認同，至多是如何吸引青年加入國民黨「選、訓、用」，「轉介黨部、縣市政府、民代」這些局部策略，缺乏更大面向的擴大青年認同辦法主張，實在可惜。

至關重要的2022、2024大選問題，4位候選人不意外都強調要勝選、推出最強候選人、總統初選制度化等主張，卻未直指問題核心：2024很可能不只有藍綠。儘管有媒體人不斷追問如何面對柯文哲民眾黨急追，4位候選人卻也不約而同的都選擇不正面回應。

朱立倫說強大的國民黨，才有「造王」問題，弱小的國民黨沒有這個問題。雖不是針對民眾黨議題而來，卻是說明了其中關聯性。國民黨弱，就由不得他黨「強」；更深一層來說，除非國民黨強到不行，否則終需面對「造王」適用範圍是否該擴及到「在野大聯盟」的層次上。

需注意的是，這並非單指民眾黨，而是國民黨必須承擔起統一在野聯盟的戰線，任何反對綠營施政的跨黨派陣營，包括無黨籍、無色選民等等，都應該是國民黨爭取的對象。

實話說，面對一黨獨大、包山包海的壟斷政治資源的民進黨，國民黨不能靠「單挑」來力搏。而是必須靠「智取」的方式，在黨內的政黨路線、兩岸議題，以及對外的建立在野大聯盟問題，取得共識與突破。

這些都是關係著未來生存的重中之重，如能選擇公開講清楚、說明白，反而更能爭取黨員甚至非黨員的國民大眾支持，這是辯論會的遺珠之憾，也是黨主席上任後迴避不了的必考題。（作者為自由撰稿人）

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