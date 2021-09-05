編者按：大國角力下，台灣戰略地位備受關注。過去東方一直是歐洲海上強權積極探索之地，特別是幅員廣闊的中國，各國積極探索世界和擴張殖民版圖時，心心念念踏上中國領土，開展往來，湖北作家李不白從事地圖編輯工作，出版近百種地圖冊，寫下《用地理看歷史：大航海，何以重劃貿易版圖？》一書，可以從中了解台灣在大航海時代所處的戰略地位。本書由時報出版，今起節選刊登。

鄭成功原名鄭森，日本人田川氏所生。田川松生下鄭森後一直待在日本，直到鄭森6歲，鄭芝龍被明朝朝廷招安後，母子倆才被接回泉州府安平鎮（今晉江市安海鎮），鄭森就在此讀書、應試，接受傳統的中國教育。

1645年，鄭芝龍把兒子引薦給隆武帝。一是對鄭森才華的欣賞，二是對鄭芝龍擁立的感激，隆武帝把當朝最尊貴的「朱」姓賜給鄭森，並把他的名字改為成功。從此，鄭森成了朱成功。朱是國姓，人們稱他為「國姓爺」。因為習慣，我們還是稱他為鄭成功吧！

1646年，鄭成功開始領兵，多次奉隆武帝之命在閩、贛一帶與清軍作戰，很受隆武帝器重。但他權力不大，領兵數量有限，真正大權掌握在鄭芝龍手上。事實上，仙霞關的守將施福（又名施天福，是施琅的同族叔叔）棄關而逃，就是鄭芝龍的授意。

鄭芝龍投降後，鄭成功勸阻不成，只好帶著部分士兵出走金門。鄭芝龍帶著其他幾個兒子到了福州後，被脅迫北上，清軍趁機出兵攻打鄭芝龍的故鄉南安。戰亂中，母親田川氏自縊身亡，鄭成功由此更加堅定抗清的決心。

隆武帝死後，桂王朱由榔在肇慶稱帝，改元永曆，並與大西軍餘部聯合，在西南一帶抗清。與此同時，鄭成功在東南沿海招兵買馬，收編鄭芝龍的舊部。1647年1月，他在小金門以「忠孝伯招討大將軍罪臣國姓」之名誓師反清。這一東一西，搞得清軍顧此失彼，反清活動一時進入高潮。

但對鄭成功來說，剛開始的反清活動並不順利。1647年，先攻打海澄縣失敗，後攻打泉州府，又失敗。

1648年，鄭成功一舉攻克同安。5月，圍攻泉州。7月，清軍以圍魏救趙計策，直接攻擊同安。同安守軍不敵，泉州援軍已到，鄭成功只好班師，退兵海上。同年，江西總兵起兵反清，廣東提督投誠永曆，反清聲勢一時大漲。但這幾股反清勢力都是各自為政，彼此沒有協同，於是清軍各個擊破。不久，江西和廣東的反清勢力都被打壓下去。

鄭成功看出問題所在，1649年奉永曆帝為正統。永曆帝隨即冊封他為延平王（郡王），從此亦有人稱他為「鄭延平」。這時的永曆帝名義上控制了雲南、貴州、廣東、廣西、湖南、江西、四川七省，還包括北方山西、陝西、甘肅三省一部分，再加上福建和浙江兩省的沿海島嶼，幾乎占據半壁江山。但實際上，真正有決心且有實力抗清的，就是西南的李定國和東南的鄭成功。

但這時的鄭成功實力還很不足，雖然能招回很多父親的舊部，但沒有一塊穩定的根據地，在福建的幾次戰鬥中，城池得而復失，最終沒有占據一城一府，於是他把目光放到離此不遠的潮州。潮州附近有塊小平原，可以產糧，而且山地環抱，比較好防守，可以做為根基。

鄭成功的勢力範圍。（時報出版提供）

1650年6月，鄭成功進抵潮州府。潮州守將郝尚久原本打出反清的旗號，但實際上想擁兵自立，不但拒絕和鄭成功合作，還襲擊過鄭成功的手下施琅、鄭鴻逵等部。這次鄭成功兵臨潮州，揭陽、普寧、惠來等縣都已拿下，郝尚久退入府城堅守。不久，清軍攻入廣東，郝尚久再次降清，引清兵入潮州城一同抵抗。鄭成功圍城三月不克，士氣低落，糧草又不濟，只好退兵回閩南。

鄭成功不但收編了鄭彩、鄭聯的大部分軍隊，而且有了廈門和金門做為根據地。同時，容納魯王在金門養老。魯王直到4年後才戀戀不捨地取消監國身分，終老於金門。

1650年11月，清平南王尚可喜、靖南王耿繼茂率數萬鐵騎攻入廣州，身在肇慶的永曆帝急召鄭成功南下勤王。鄭成功留叔父鄭芝莞留守廈門，12月進抵廣東揭陽，與鄭鴻逵會合。鄭鴻逵是鄭成功的四叔，兩年前占據揭陽就駐紮在此，他在鄭芝龍投降清廷時幫助鄭成功逃離廈門。兩人一番商量，還是擔心廈門的防務，決定讓鄭鴻逵移師廈門協防，鄭成功繼續南下。

1651年正月，鄭成功抵達南澳。2月，艦隊在鹽州港附近遭遇暴風雨，鄭成功的旗艦險些解體，船上所有器物丟失一空。直到第二天下午，風雨才漸歇，鄭成功回到岸邊與主艦隊會合。3月，艦隊抵達廣東大星所（今惠東）。

不出所料，清軍得知鄭成功主力南下後，趁虛攻擊廈門。鄭芝莞未戰先怯，載滿金銀財寶逃亡。清軍輕鬆占領廈門，將鄭家劫掠一空。鄭成功的妻子董夫人和長子鄭經，慌亂之中只帶著祖宗牌位逃難於海上。清軍占領廈門，卻沒打算長駐，而是滿載戰利品返回陸地，正好趕上鄭鴻逵回防。鄭鴻逵將清軍圍困在海上，清軍拿鄭芝龍和他母親的性命威脅，鄭鴻逵只好放了他們。

鄭成功得知廈門的消息後，原本堅持南下勤王，無奈將士們因家鄉遭劫，歸心似箭，只好班師。回到廈門後，鄭成功將鄭芝莞斬首，放走清軍的鄭鴻逵被迫交出兵權，從此不再過問政事。

（未完待續）