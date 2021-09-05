中華民國國民政府（下稱國府）研製飛彈的歷史，應上溯至抗戰勝利後初期。民34年（1945）年陳誠當軍政部長時代，即曾選派軍官前往德國研習，實地瞭解戰時德國用來奇襲英國倫敦之V-1、V-2飛彈。後因國共內戰國府一敗塗地，這些曾研習飛彈的軍工專家，依西瓜偎大邊效應，1949年時絕大部分皆滯留大陸，不願撤往台灣，乃成為中共建政後兩彈一星的中堅人才。少數撤往台灣者，孤掌難鳴，祗能隨著當年負責軍工廠撤往台灣的唐君鉑（時任兵工署副署長），在台灣做一些傳統槍砲彈藥的生產工作，以維持國府軍隊（稱國民革命軍，簡稱國軍）的起碼戰力。

稍為新式的槍砲彈藥或飛彈，像海軍所用的近發引信砲彈，陸軍所用的勝利女神力士型飛彈及鷹式飛彈，空軍用的響尾蛇飛彈等，都要依賴國府當時的盟邦美國供應。看人臉色，仰人鼻息，凡是稍有出息的中國人，都不會覺得很舒暢罷。國府在台軍方人員，當然會想法改革這一局面，自立自強的口號，主要是針對這一點而來。這或正也是毛澤東先生，要和蘇聯史達林、赫魯雪夫鬧翻的原因。

民47年（1958）8月23日，毛澤東下令砲擊金門，當天即發射砲彈九萬餘發，隨後的時日又陸續發射了近40萬發，總共發射了約47.5萬發，史稱823砲戰。金門本島的面積僅約124平方公里，約略是一個台北市大小，竟落下47.5萬發砲彈，平均每6平方公尺即2公尺x3公尺大小面積，落下一枚砲彈，似可暸解當日砲戰的猛烈程度。

八二三砲戰爆發時，中共的空軍和海軍，尚祗能在大陸沿岸活動；台灣海峽的制空權和制海權，仍掌握在國府手中；何況還有美國第七艦隊的協防。故砲戰前後，國府海軍一直擔負金門守軍之軍需運補，以及前線，包含金門、馬祖、烏坵等海域巡弋。

大約在當年8月間八二三砲戰發生後的9月上旬，國府海軍三艘巡防艦奉命到馬祖海面巡弋，其時9月2日金門海域海戰剛過不久，國府海軍104號沱江艦及維源艦，被躲藏在漁船之後的魚雷快艇伏擊，造成2艦受傷，官兵多人殉難。雖亦擊沉共軍魚雷艇2艘，但從此次海戰以後，我艦在大陸沿岸巡弋，無不提高警覺，以免再遭中共海軍魚雷快艇偷襲。是時金馬海域全部戒嚴，任何船隻皆不准通行。

八二三砲戰國軍沱江軍艦47年9月2日於金門料羅灣海戰中以寡擊眾戰功錦旗。（朱立熙攝）

這3艘江字號巡防艦組成一個戰隊，戰隊長是由驅巡司令部派來的劉真上校率領，他是一位很有經驗的海軍資深軍官。巡弋於靠近馬祖外海海域，是一個月黑星沉的漆黑夜晚，雷達螢幕上突然發現一艘不明海上船隻，整個戰隊馬上緊張起來，深恐中共魚雷快艇偷襲之事重演。經多次辨識，皆無法辨明船籍。在戰隊長的命令之下，3艦立即聯手砲擊這艘不明船籍的船隻。

這3艘巡防艦，計有三吋砲3門，40公厘砲3門，20公厘砲12門。猛轟一陣以後，海上傳來微弱的呼救聲，砲擊才戛然停止。結果發現不過是一艘自馬祖出港，擬開往基隆的木殼機帆船。出港後因遇海上戒嚴，不敢航行，乃在馬祖外海拋錨等候。但海峽兩岸戰事初啟，民間船隻，並不明白軍方識別信號，故而造成重大誤會，而遭受己方軍艦砲擊。經3艘艦艇開火圍攻，這條機帆船雖受重創，竟然未被擊沉。這幕場景令人相當難堪，說明當年國府的海軍艦艇，火力配備薄弱，已跟不上時代需求，是其時國府海軍官兵們心中一項隱憂。

民國56（1967）年，埃及發射俄製冥河飛彈，擊沉了以色列驅逐艦及商船各1艘。冥河飛彈乃成為世界海戰史上，第一次在實戰中使用的攻艦飛彈，也把世界海戰推進到飛彈時代。以色列受此突襲，朝野震動，立刻研究反制方案。民59（1970）年8月，以色列開始在海軍艦艇部署自製的「天使飛彈」（又名加百列飛彈Gabriel missile）。先進國家海軍，先後亦陸續配置飛彈。解放軍也開始積極研發中國第一代艦載飛彈，「上游一號」和「海鷹一號」，就是最先裝配在共軍艦艇上的飛彈武器系統。

當蔣介石、蔣經國父子在民53年（1964）籌建中山科學研究院的時候，最初的構想，僅有核能研究所及火箭研究所，以研製原子彈及火箭飛彈為目標。後來接受以色列顧問柏格曼教授的建議，才增列了電子研究所及化學研究所。可見蔣氏父子，當時可能受限於國家經濟能力，並沒有計畫要為國府海軍研製攻艦飛彈。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

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