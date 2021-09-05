隨著高國中小學的陸續開學，大學也將從9月中旬後、在中秋節前後開學。不同的是，公私立的大學與研究所，有很多來自新南向、特別是疫情嚴重惡化的東南亞國家學生，來台就學或返台入學。

在教育方面，剛結束的109學年（2020/08/01-2021/07/31），新南向國家來台學生總共有5萬5482人，比108學年減少7％，占所有境外學生的56％。這樣的數據有兩個含義：因為新南向國家疫情惡化的關係，開學的110學年的境外學生可能再減少；而更重要的是，或許108學年（2019/08/01-2020/07/31），新南向國家學生的5萬9700人，將可能成為歷史記錄的招生天花板。

因為少子化的關係，過去這兩三年，每每有私立大學院校減班轉型，虧欠教職員工薪資，甚至最後因為停辦，引發學生與家長到教育部抗議。而過去這兩三年，還發生有部分的私校「以招收東南亞學生為名，實則是打黑工」，影響到教育事業的興辦之外，打擊到新南向政策的美意，更引起國際勞工團體和人權組織的高度矚目。

細觀2021年3月，前述5萬5482人的新南向國家學生，學士班有69％，碩士班17％，而博士班占比則是14％。此其中，越南學生有17534人（32％），印尼學生有13964人（25％），馬來西亞學生有13804人（25％）。但是，很不幸的，這三個國家目前都是疫情非常嚴重的國家。到9月底時應可以看到，疫情對於入學註冊學生人數的影響。

過去數十年來，馬來西亞的華人社會，學生就有來台就學的傳統。而現階段只要有足夠的學習動機，以及科技應用的利基（例如半導體與IC設計），越南和印尼學生，是值得持續耕耘的國度。但如果沒有獎學金（特別是研究所）與其他補助的經濟誘因，則台灣未必是新南向國家學生的首選，畢業之後，境外學生必須回國，或轉往香港、新加坡、上海，目前還很難有機會留下來工作。

對於「以人為本」的新南向政策來說，為期四年的「新南向人才培育計畫」，2021年底告一段落之前，政府有必要進行階段性的滾動檢討。與來台學生的母國進行賡續、長期的學術交流，有其必要性，以下是未來努力的兩個大方向。

其一，如何提高政府指定特殊領域（例如數位、5G、人工智慧、電動車與鋰電池），來台學生就讀碩博士班的意願？如果在台灣取得碩博士學位，只要有意願，有沒有留台工作的其他管道（如果不符合「就業金卡」的話）。除了致力於新南向國家的華人社區之招生，公私立大學的研究所課程，「全英語化」程度的高低，直接決定了什麼領域的學生來台灣。事實上，目前以東南亞為名的各大學院校的學系和研究所很多，大學部招收的本地學生，如果不就讀研究所的話，進入工作職場的優勢，當在於在校學習到的新南向國家之語文能力。因為新南向政策而設立的「台灣亞洲交流基金會」，今年4月召開論壇，推動「區域研究應被承認為正式的獨立學門」，這種嘗試跨越政治、經濟、社會、人類、文化、歷史，種種不同的傳統學門，本身不應該只有「新南向國家研究」的思維，還要同時重視美國、日本、歐盟、拉美、中東、非洲研究，長期存在於政治學門的事實。

其二，開拓醫療生技的基礎科學與生科應用的「藍海」。2021年4月12日，衛生福利部「新南向政策5年總體檢」的書面報告裡面，八項的執行成果，只有第三項「國際醫療服務人流引入」，有論及到新冠疫情：「109年度受疫情影響，國際醫療服務總人次相較前年下滑約41.2％，但亦開始調整執行作法，改以線上媒合及建立遠距醫療模式等方式，持續進行國際醫療之推動，為疫情後的市場再開放預做準備」。事實上，其他還有幾項，都應該做為後疫情時代，新南向政策的努力方向。例如：一國一中心，以及新南向國家的醫療衛生合作平臺計畫；國際醫療服務人流的引入；推動精神醫療與心理衛生國際交流人員的訓練合作計畫；傳統醫藥產業與法規交流合作；乃至於防疫技術轉殖中心，以及新南向人員健康服務中心。

衛福部的這些政策構想，既符合「以人為本，雙向交流，資源共享」政策目標，也是後疫情時代，政府基於本身醫療和防疫「紅利」的利基。教育部從105學年度公費留學考試就已經新增「東南亞研究」，但無論是國立東華大學設立附屬於學院的「亞太區域研究」博士班，或是國立成功大學歷史系，目前還在申請設立的「東南亞博士學位學程」，都是偏重於人文與社會，而不是新興科技、或是醫療生科及其相關的應用領域。

綜合以上所言，在後疫情時代，政府有必要重新檢討過去的成果，並基於台灣的利基與需求，研擬出下一階段的「新南向人才培育計畫」！