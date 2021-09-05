這次國民黨主席選舉電視辯論會淡然無奇，除張亞中較惹人注目之外，其他三位也老是在國民黨醬缸裡打轉脫不開身，說句不好聽的話就是｢老狗耍不出新把戲｣。

藍營民眾窩囊太久了，長期在民進黨打壓之下憤懣之情可想而知，他們期望一個強有力的人出來領導他們，至少像韓國瑜那樣，可以跟民進黨力拚一下，雖然韓最後功敗垂成，但藍營至少看到了希望。

現在，他們看到另一個人起來了，有韓國瑜的影子，也有韓國瑜的氣魄，自然燃起了熊熊之火，他就是趙少康，目前正緊鑼密鼓籌組｢戰鬥藍｣。

當然這也令人憶起｢新國民黨連線｣，當時也是看不慣黨內主流派的作為而另起爐灶，被喻為｢非主流｣；物換星移，時至今日，縱觀國民黨現狀，誰又是主流？誰又是非主流？從這次辯論會上誰又能代表國民黨真正的價值？藍營民眾只有一個目的，帶領他們擊敗民進黨，拿回執政權。

這場疫情也可以說是救了蔡英文，否則在疫苗短缺之下，趙少康說了，他至少可以發動10萬群眾包圍總統府。其實不僅是他，此情此景之下任何人都可以吧！時代可以創造英雄，英雄也可以創造時代，就看誰是英雄吧！

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