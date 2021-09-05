國民黨4位參與黨主席選舉的候選人包括江啟臣、朱立倫、張亞中、卓伯源等，昨天舉行電視辯論，雖然過程有點擦槍走火變成相互攻擊，但是外界所關心的還是他們對兩岸關係的論述，畢竟這是國民黨的強項，如果不能搞好兩岸關係，那麼國民黨變成「小綠」也不無可能。

為此，4位候選人都強調要堅持「九二共識」，有人要堅持「原汁原味」的九二共識，有人主張以九二共識恢復國共交流平台，也有人希望以九二共識終結兩岸敵對狀態。儘管這些主張都沒有超過國民黨傳統的兩岸路線，但是卻被支持藍營的媒體人批評是不接地氣，走不出同溫層，可能要讓淺藍或中間選民感到失望。

其實，這種批評是否客觀見仁見智，批評者認為藍營的候選人不了解台灣的主流民意，不認同台灣，這是藍營失敗之因。但是，過去諸多民調7成以上都呈現希望兩岸能夠維持對話，兩岸不要打仗，這應該才是主流民意。

然而，在民進黨的操作之下，主流民意變成是與中國對抗，變成「依美抗中」。這種所謂的「主流民意」，其實都是民進黨操作與定義出來的，並非真正台灣的主流民意。有網紅在街頭訪問一些台灣年輕人，真正願意上戰場打仗的幾乎等於零，這不是虛擬，而是真實的聲音。

遺憾的是，民進黨太會操作政治，把「真實想像」化作「虛擬想像」，再移花接木的把虛擬想像化做真實，去年總統大選中的大賣「芒果乾」，就是這種操作手法。

藍營不懂得民進黨的操作手法，竟然自己也陷入民進黨所製造的「迷霧」裡，忘了我是誰。

選舉有輸有贏，輸贏不是定於一兩次的成敗，重要的是自己堅持的訴求與思想是什麼，只要能堅持得住，支持者還是會還給政黨公道。如果隨波逐流、父子騎驢，才真正會被選民給唾棄。

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