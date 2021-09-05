最近網路上流傳一段影音，是美國人自己在加州洛杉磯郡的好萊塢市區及安那罕市區拍攝的。短短近兩英里路上，兩旁住滿了無家可歸的遊民，搭著帳篷以街道為家。滿地的垃圾，也不知道這些遊民是在哪裡沐浴如廁的。

我自己則是親眼在北加州阿拉米達市、華盛頓州的西雅圖市，看到同樣的景象：滿街、滿公園的遊民，長期以帳篷為家。到了冬季，有些遊民就搭上末班公車，在街頭繞行幾個小時，靠車上的暖氣睡個覺，才不至於凍死街頭。政府公車單位則是睜一隻眼閉一隻眼，把運行末班車充當是慈善事業。

這個令人沮喪的街景，讓許多美國人感到不安，也讓許多外國遊客，無法相信這就是位居全球首富的美國，怎麼會有這種不如第三世界國家的悲慘地方存在。

我上網查了一下，美國在阿富汗駐軍20年，共耗費了2兆美金。台灣的年度預算是2兆台幣。換句話說，阿富汗20年的軍事花費，可以讓台灣政府運作30年。

從另一個角度來說，這2兆美金軍費，最終還打了水漂，很多昂貴的軍事裝備，也落入塔利班手裡。如果把這軍費花在自己國內，不但可以建造許多臨時住所，讓這些遊民有地方棲身，還能提供生活費用讓他們有機會學得第二專長。也能讓加州建造一條往返洛杉磯與舊金山的高速子彈火車。技術最先進、最富有的美國，全國至今連條高速鐵路都沒有，也算是個奇蹟。

以民主制度自豪的美國，動輒就要第三世界國家也施行美式民主，但是自己卻無法做出良好示範，讓其他國家看到資本主義民主國家可以做到人民均富、以民為主。多數家財萬貫的無良政客，自己拚命逃稅、節稅，卻要人民繳交高額的稅金，又無法好好使用人民納稅錢來造福低收入民眾，只會把大筆經費浪費在充當世界老大、國際警察的莫名其妙角色，除了滿足美國人的自大心理之外，對國內的國計民生，毫無幫助。

有些美國遊民，過去曾經是朝九晚五的白領，但是因為許多企業倒閉，導致失業人口增加。缺乏數位時代謀生技能的上班族，一旦失業，沒有了車子、房子，微薄的失業救濟金除了糊口，連房屋租金都無法負擔，只能在路邊搭帳篷過日子。有些比較幸運的，則是買了一部旅行車，把全部家當放在車上，充當是「移動式房屋」，隨遇而安。

相較於貧富極為不均的資本主義美國，中國的社會主義則注重在平均財富。最近中國政府出台「共同富裕」主張，照顧底層民眾的生活，解決貧富不均問題，或許就是以美國為借鏡，不讓大城市裡也出現這種滿街都是搭帳篷過日子的遊民出現吧。

（作者為自由作家）

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