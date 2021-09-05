今年8月底日本防衛省公布2022年度防衛預算概算要求5.4兆日圓（約1.38兆新台幣），比2021年度防衛預算又增加了2.6％，再創新高。觀察每年日本防衛預算都未超過GDP的1%，雖然明年預算創新高，依舊維持在GDP的1%左右規模，沒有太大的意外。但未來日本將成立新的部隊，代表著有著新的預算的需求。

擴大美軍、外軍合作

觀察這幾年日本防衛預算主要用於擴大美軍、外軍合作、採購先進武器軍備、軍事科技技術研發、人事等。2022年增加的預算重點在於提高西南群島等離島的防衛能力，主要與釣魚台及台海周邊情勢有關；此外，日本為了因應網絡與太空安全領域的挑戰，2022年將組建太空新特種部隊，培養人才；2023年成立網絡防禦部隊因應外部的網路攻擊等。

前日本首相安倍晉三執政時期推動「積極和平主義」，讓自衛隊走了出去，自衛隊任務增加，預算當然也隨之增加，這是理所當然。現任首相菅義偉延續了安倍的政策主張，原因是日本周邊安全環境四面環敵，主要來自於中國、俄羅斯及北韓的威脅。除了中日釣魚台主權爭議，中國正積極在網絡、太空和電子戰領域強化實力，俄中擴大軍事合作及部署最新武器，這些都讓日本感到芒刺在背。

為了維持區域戰略平衡，日本也要強化自己的軍事實力，例如日本將出雲級直升機護衛艦改裝為航空母艦，部署先進戰機，在2022年預算草案中，估計加購約10架F-35A和F-35B隱形戰機。日本海上自衛隊與英國伊麗莎白女王號進行聯合演習，與中、俄較勁意味濃厚。

今年日本新版防衛白皮書揭示「台灣周邊的穩定不僅對日本的國家安全很重要，對國際社會也很重要」。2015年5月日本內閣通過行使「集體自衛權安全保障法案」，目的是強化美日同盟，增加日本自衛隊的行動能力。也就是如果盟友遭受到武力攻擊，自衛隊可以使用提供武力協助盟國抵抗敵軍，其中包含台灣周邊地區。拜登政府上任後重申《美日安保條約》第5條適用於釣魚台列嶼，日本有理由呼籲美日共同協防台海安全。

台日地理位置相近，經貿發展結構相似，文化與語言文字部分具有共通性，在歷史上也有著密切的互動關係，雙方民意更是支持政府合作的重要依據。日本相當支持台灣加入非政治性質的國際組織，日本首相菅義偉及前首相安倍晉三都表示，「支持台灣參加世界衛生組織（WHO）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等國際組織」。

台日交流日益密切

台日高級官員也有廣泛交流，例如「台美日國會議員戰略論壇」、民進黨與日本自民黨「2+2安全對話」，雖然國會議員層級的論壇，有淡化官方色彩的考量，事實上國會議員也能夠影響政府決策，同樣具有政治性的意涵。

目前日本主導區域經濟整合的領導權，自從2014年美國歐巴馬政府推動TPP失敗後，日本主導CPTPP於2019年正式生效，會員國有墨西哥、日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、加拿大、越南等。CPTPP在積極吸引新的會員國加入，例如英國。台灣經濟實力足夠，符合CPTPP的條件，在經濟層面上，有助於推動印太戰略。希望未來日本、台灣政黨對話能夠延伸到官方對話機制，這才是開啟台灣加入CPTPP的起點。

日台如何進一步展開防衛合作，其中牽涉主權問題，加上兩國並未有正式的外交與軍事關係，台灣、日本政黨對話下的承諾是否能夠實現？還是一大問題。關於防衛合作，建議可以先從網路安全、情報交流、防衛裝備轉移等領域開始，尤其是近年來日本經常遭到網路攻擊，台灣擁有先進資安技術及防衛經驗，台日資安合作可相互彌補日本網路防衛工作的不足；強化彼此情報能力有助於即時掌握區域情勢及威脅評估。

台日友好但非全然無障礙，兩國關係主要靠著民間力量、歷史情感、經濟互賴在支撐，仍具脆弱性，未來如何以「互惠踏實」經營台日關係，實現共同利益，還有努力的空間。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※