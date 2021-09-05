波蘭政府捐贈台灣的40萬劑AZ新冠肺炎疫苗，已由長榮航空載運來台。對於這個遠遠來自東歐的大國捐贈，行政院長蘇貞昌表示，「波蘭知道台灣需要疫苗，所以捐贈給台灣，世界各國也越來越關心、肯定台灣」。

波蘭雖然是一土地面積與人口數量的大國，但其國民年均所得僅及16930美元，遠遠不如我國。雖然蘇貞昌說，那是因為去年台灣捐贈波蘭口罩、防護衣以及手術服，所以波蘭捐贈我們疫苗；但自幼長輩都教導我們，做了善事應不求回報，時時刻刻想著要做一個「手心向下的人」。

波蘭是繼立陶宛、斯洛伐克、捷克後，捐贈台灣疫苗的東歐國家，波蘭之前則有美國和日本的捐贈。目前國內疫苗的數量在鴻海、台積電及慈濟的大量捐贈，加上國產高端疫苗已經開打，以及政府後續購買的疫苗，應該已經足夠。讓這些生活水準不如台灣的國家捐贈，實在是不好意思，也於心不忍。因此蔡政府此時應該宣布暫停接受外國疫苗捐贈。

如果真的還需要疫苗，美國老大哥及日本大哥哥的疫苗是可以接受的。畢竟我們向美國買了那麼多昂貴的武器，疫苗的費用對老美而言只是九牛一毛；至於日本，台灣在311大地震捐給日本的金錢和物資，日本人是一輩子都還不完的，只能說是「投桃報李」。

蘇院長也說，世界各國也越來越關心台灣，「我們台灣被世界看見」。台灣的確是被世界看見了，但看到的卻是「超前部署」的政府竟然要靠他國捐贈疫苗！

蔡總統説「台灣要做世界上有貢獻的國家」，說的真好。雖然人際關係講求付出與接受的平衡，但聖經上有說：「施比受有福」；而根據美國亞利桑那州立大學社會心理學教授席咯爾(Elizabeth A. Segal)的研究，「付出的人更快樂」。

政府宣布婉謝外國再捐贈疫苗，一方面可以展現我們處理「疫苗危機」的能力，也可以減少我國駐外單位繼續去要求外國捐贈疫苗的壓力。只是政府做「大內宣」的機會要減少了！

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