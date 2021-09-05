3+11政策破口還沒有究責，近日長榮機師染疫事件卻再曝露出機組員加強自主健康管理的漏洞，中央流行疫情指揮中心一口氣發送110萬通細胞簡訊，結果沒去過桃園的宜蘭人也收到簡訊，引爆民怨。

確診的3位長榮航空機師都是打了2劑疫苗的突破性感染，凸顯了Delta等變異株全球肆虐的危機。桃園市長鄭文燦直言：「Delta已到家門口」，所以要加強檢視邊境管制的7大防線，新北市長侯友宜也再建議更嚴格管制邊境。

早在今年6月祕魯祖孫返台，Delta變種病毒就已在屏東造成確診群聚，政府緊急擴大篩檢及集中檢疫，幸運地疫情並未擴散，甚至有學者說要把「屏東經驗」寫成學術論文，可給全球帶來啟發。

屏東抗Delta成為台灣守住淨土的驕傲，侯友宜「逆時中」呼籲中央應對入境者採檢2次，吃了軟釘子，直到鄭文燦跟進喊話，中央才改弦易轍。

隨著本土疫情漸緩，行政院開始推動振興方案，指揮中心「驕必滿」，忽視不斷增加的境外移入Delta案例，直到長榮機師染疫才宣布要到9月中旬採取嚴格境管，沒想到又有兩名長榮機師接著確診，不但傳染家人，還違規趴趴走、聚餐，管理又出現破口。

此次指揮中心比照5月間萬華群聚事件，發送「史上規模最大」的細胞簡訊，許多民眾比對已公開的機師足跡卻發現不符，指揮中心說是因部分足跡未被公布，各縣市民眾都可能收到簡訊。

指揮中心發簡訊亂槍打鳥狂炸，指揮官陳時中呼籲收到簡訊的民眾若擔心染疫就去篩檢，結果恐慌性篩檢造成醫療系統一團亂。部分足跡未公布，是不是有什麼不可告人之事？立法院新會期已把3+11政策究責列為重點，現在看來，指揮中心和民航局非但未檢討改進，讓破口繼續發生，破口的後果還要全民埋單。