疫情再度亮警報，Delta病毒已兵臨城下，此際衝高疫苗覆蓋率應是當務之急，只是現在不論是還未打到第1劑的年輕人；打了第1劑，應在建議時間內施打第2劑的年長者；已經開學，疫苗尚無著落的學生家長等，都在焦急等待疫苗。問題根源正如中央疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳所承認：「台灣最主要問題是疫苗不夠！」

說來諷刺，蔡政府的疫苗不是靠「外援」就是「企業及公益組織捐助」，不禁納悶負責採購優質及時疫苖的政府何在？疫苗嚴重不足，也是逾800人喪命的原因之一，不是嗎？以台灣的實力，疫苗採購應該不是問題，只能說是政府治理失敗！

筆者遺憾指出，哈佛大學前法學院長Kagan曾言，法律人是好的問題解決者，也是領導者。換言之，法律是管理眾人之規矩方圓，法律人被訓練成兼具邏輯分析及執行力的「管理者」，理當可以為國家做更多、更好。可惜我們空有法學博士的總統，卻沒有博士級的治理水平！連讓人民安心都做不到？

民主要進步，人民（選民）對政府失職應該謹記，確保選舉不再所託非人！筆者盤點疫情之治理，政府看不見、學不會又改不掉的盲點，臚列一二如下：

一、疫苗不足，政府承諾的，人民卻打不到！

郭台銘一針見血點出疫苗供應關鍵，應求「有備無患」勝於「量入為出」，但蘇內閣卻反其道而行。去年12月30日陳時中部長承諾：「指揮中心手上有把握的將近2千萬劑、總目標一定要超過3千萬劑」、「最早可供貨期程是110年的3月」。但據統計，光是20歲以上人口有近1942萬餘人，以每人應至少接種2劑計算，要近4000萬劑才夠，尚不含12至20歲逾172萬學生的400萬劑。政府訂購的疫苗數就像救生艇不足的鐵達尼號，疫情爆發疫苗當然僧多粥少。

除了少買，買到的卻又嚴重遲延交貨！筆者感嘆，有法律人總統、行政院長的中華民國，連政府採購都做不好。契約應該主張之遵期履行、遲延賠償（違約金）等行動均付之闕如，政府用一句「國際疫苗供貨短缺」打發納稅人，至今只到貨578萬劑，不足政府承諾的1/5，令人失望至極！

二、回歸科學及國貿實務，買BNT沒政府說的難。

據報BNT疫苗乃保護力最佳之疫苗，卻是政府採購中獨漏的一款。上海復星擁有BNT大中華地區代理權，台灣要買BNT自然得向代理商洽購，此為現代國貿通行的行銷方法，身為國貿法博士的蔡總統不可能不知，政府卻拿簡體字包裝作「反中、謀獨」的政治操作，捨BNT結果，造成疫苗短缺窘境。

民間捐贈BNT疫苗，2個月內火速完成，也讓蘇院長卸責的「雞腿供貨說」不攻自破。這與疫情以來蔡政府「以疫抗中」的態度同出一轍，不論是「小明丟包說」或「武漢肺炎」的帶頭汙名，終在疫苗採購踢到鐵板後，陳時中才坦承「疫苗安全有效才是最關心的」，兜了一大圈，早知如此何必當初，實在瀆職。

三、蔡總統不當干預，國產疫苗「戰略」功虧一簣！

在美國，疫苗須經FDA嚴格授權，由公正的諮詢委員會審查，總統無權也不敢置喙藥品審核。然而，因修憲瑕疵（李登輝任內完成），使行政院長（包括衛福部長乃至食藥署官員等）之任命，總統握有人事決定權，因此，文武百官對總統之言難免存有「上意難違」之奉承或顧慮。

然而，身為法律人的蔡總統，竟在國產疫苗解盲前公開指出它們是「國家『戰略』優先項目」，並「預告」7月能開打。儘管戰略再怎麼正確，此不當干預及揠苗助長的戰術（戰技），已令有識之士看破手腳，更讓全民對國產疫苗信心打折。難怪原為審查委員之陳培哲院士直言：「蔡英文是問題根源」！此外，總統失言也造成股票市場不必要的揣測，絕非總統召開記者會能說得清。面對權力，蔡總統豈能如此不戒慎恐懼？

綜上，法律人治國，有太多要改善的空間！特別當「政治成為一種產業」的今天，蔡總統能不慎乎？

（作者為律師、法律教授）