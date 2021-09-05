台灣是個海島，在防杜新冠病毒上，只要做好邊境檢疫管控、買足疫苗供全民接種這兩件事，就能竟全功。糟糕的是，民進黨政府把防疫當政治使，疫苗沒買夠，邊境管控也一再出包，弄得病毒入侵，人民的性命和經濟民生都受到重大傷害。

邊境的檢疫管控，是最簡單不過。所有自外國入境台灣的人，不管本國人或外國人，也不管是生意人或機組員，入境時都必須做PCR檢測，再進入隔離防疫所檢疫14天，就可做好管控。但中央疫情指揮中心做不到，也做不好。

對機師放鬆檢疫程序的3+11政策破口，讓華航機師把英國變種病毒帶進了台灣，釀成全台疫情大爆發，令數百人喪生，隨之而來的疫情警戒，更把台灣百業的營生扼殺到喘不出氣來。如今疫情才剛舒緩，5+9寬鬆檢疫下的長榮機師最近又把更可怕的Delta病毒弄進台灣，讓殷殷期盼解封的百業再陷入危地。

指揮中心說，如果不放寬機師邊境檢疫措施，航空公司會垮掉，而且會影響機師的身心健康，間接影響飛安。但值得深思的是：在疫情下，究竟是華航、長榮航空的經營重要，還是全台各行各業的營生重要？難道只為了照顧兩家航空公司，就要犧牲全台人民的重大公益？政府與其要在百業蕭條之後，搞個幾千億的紓困或發五倍券，不如拿紓困預算的一小部分來紓困兩家航空公司，這樣還比較實惠省事。

即使目前指揮中心對已完整接種疫苗的機組員實施5+9政策，但對於9天的「加強自主管理」也應執行確實，而不是放牛吃草，讓機師們還有機會在居家自主管理期間外出遊玩、聚餐。

至於疫苗採購，民進黨政府更不斷以意識形態干預，以致錯失了採買足夠疫苗的時機，讓外界質疑政府是想護航高端疫苗。

日前鴻海、台積電及慈濟購買捐贈給政府的第一批輝瑞BNT疫苗運抵台灣。這批貼有大陸簡體字「复必泰」的疫苗，就因為民進黨政府反中的心態，才拖到9月來台。政府應該痛悔「既有今日，何必當初」。而且BNT疫苗不是晚到3個月，而是晚到了8個月。去年12月，大中華區總代理的上海復星藥業就透過管道要出售3千萬劑BNT疫苗給台灣。民進黨政府回絕了，原因就一個，不和中國的上海公司交易。

我們應該正視這件事，一定要追出個責任來。因為，去年12月我們如果買了這批3千萬劑疫苗，依當時供貨的時程進貨，台灣人民有機會在今年4月底前每人打完兩劑。

有了這兩劑疫苗的保護，就如同長榮航空機師即便染疫，也都屬輕症，3+11破口、雙北及全台的疫情即使有，也不會失控蔓延，更不會有數百條人命的損失，疫情警戒也不會進入第3級的封鎖狀態，讓台灣百業受到重大損害。不是嗎？那這個政治責任，指揮中心甩得掉嗎？

（作者為資深媒體人）