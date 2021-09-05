日前歐洲議會外交委員會以壓倒性多數通過《台歐盟政治關係暨合作報告》，此乃歐洲議會首度針對台灣與歐盟關係的正式文件，更是近年來歐盟具體友台的表現。

該報告關切中國軍事威脅台灣，也呼籲歐盟積極維護台海和平穩定及鞏固台灣的民主，並將台灣納入歐盟「印太合作戰略」，鼓勵歐台強化最高層級等官方交流，盡快與台灣展開雙邊投資協定談判。此與月前歐洲議會暫停與大陸協商投資協議形成鮮明對比；尤其主張將「歐洲經貿辦事處」更名為「歐盟駐台灣辦事處」，可說是間接支持立陶宛，對美中台三邊關係都有極大的關聯。

首先，近來一些歐盟國家與大陸的關係惡化，主要是包括意識形態與實質利益問題。有關人權問題，如新疆與香港等已爭議許久，但雙方均不願退讓，再加上「16＋1」合作機制及「一帶一路」倡議，雙方都不滿。

「16＋1」所屬的東歐國家乃歐盟大國的勢力範圍，如今中國資本大舉進入，歐盟本就不樂見；再加上美國攪局，強逼相關國家簽訂「乾淨網路協議」，禁止使用華為5G，因而觸怒中方。另外，中方認為，出資國可以直接將訂單交由所屬公司執行，但此乃違反歐盟公開招標的規定而對薄公堂，以及使用銀彈打通關等等，中歐雙方因文化差異，在合作對接時總是面臨困難，中方一片善意被嚴重扭曲，甚至鬧得不可開交。

北京對台灣的統一訴求及軍事恫嚇，看在歐洲國家眼裡，也有必須反應的訴求。尤其台灣的民主、高額外匯存底及世界供應鏈的重要地位，都令一些歐洲國家刮目相看。再者因台灣是以小搏大，支持台灣就是抗議大陸，當可占據道德高地，這對政治人物的選舉有所助益，這些都是歐盟國家友台的動機，再加上美國一系列支持台灣的法案與政策，更鼓舞了歐盟群起效尤。

其實歐洲議會外委會同時還通過另一份報告，其中表明要加強與日本、南韓、印度及印尼等國的外交與經貿關係，並包括台灣，這可視為是向北京抗議其印太與南海行動的舉動。

近日，立陶宛有意在台灣設處，激起北京強烈抗議，還結合俄羅斯與白俄羅斯合作施壓，導致62位歐洲議會議員公開致函立陶宛總統等政要，展現團結一致的支持，這也是此次歐盟議會外委會決議案的導火線之一。

《台歐盟政治關係暨合作報告》將於10月送請歐洲議會全會表決，以近來歐洲議會的立場觀之，此一決議通過的可能性甚高，但這還須經過歐盟理事會的一致表決通過才能付諸實施。

之前匈牙利曾數度在歐盟理事會中阻撓有關香港的決議，但也受到歐盟國家相當的壓力，如今匈牙利將再度成為該案通過的關鍵；而北京是否會再使出強烈的反彈措施，後續仍待觀察。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任教授）