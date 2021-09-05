大陸高調宣示「共同富裕」政策，緊接著發布一連串整頓網路巨頭、娛樂明星、教育培訓的行動，外界嗅到不尋常的訊號。此時一位非官方作家李光滿撰寫的文革式檄文，同時被多間官媒轉載，「二次文革」疑雲頓時籠罩兩岸輿論場：改革開放的大方向真的要改變了嗎？

為何拿關鍵人物開刀

事實上，這一波輿論風潮只不過再次詮釋了什麼叫做「完美風暴」。近期大陸官方對一些行業、領域的重手整頓，既有服務於最高層政治的考量，也有自主性、偶發性的政治動作，但因為在短時間內同時發生，輿論效應相互影響、疊加，再加上躁動民粹勢力的操作，才形成了外界對「二次文革」的猜疑。

大陸雖具有清晰的以黨領政體制，但其龐大又複雜的特性不容低估。唯有抽絲剝繭，根據事件的不同性質和動機，切分成不同面向進行觀察、解讀，才不會「眉毛鬍子一把抓」做出主觀的臆斷。可以從三個層次來判斷目前大陸政經動向：

第一，從中共執政基礎面向看，大陸近期對娛樂圈及其背後資本力量的整頓，是為了確保明年黨代會絕對安全的「剪裙邊」動作，此舉放諸中共黨史並不鮮見。過去20多年來，大陸「燒錢至上」的娛樂圈有資本大鱷操盤，大鱷背後盤踞著複雜的權力關係網，這已經是公開的祕密。中共高層政治情勢雖向來諱莫如深，但透過周永康、令計劃等數個經典案例可看出，從外圍開始「剪裙邊」，再直戳最終對象，基本上都是慣常操作。

大陸對娛樂圈、資本界「關鍵人物」的開刀，或許要從新一輪中共政治菁英更迭的大背景下理解，才能看清其背後的動機與目的，由於事情仍在演變中，還需要更多觀察才能判斷。至於針對個別「逃稅」藝人的處罰、清理所謂「飯圈」和「娘炮文化」等，大多都是主管部門的日常業務，過去也有「限娛令」、「禁韓劇」或封殺某明星等政策，只不過上述舉動放在今天的背景下，才被外界賦予過多政治意味。

第二，從大陸「政府／市場」或「國家／社會」關係面向看，大陸「共富論」確實將深刻影響未來30年大陸經濟社會走向，但這並不會逆轉改革開放、鼓勵民企的方向。

首先須注意到，中共強調「共富」的重要切入點，是遏制大陸滑向「金融資本主義」危機，最重要工作是控制資本擴張，全面扶持從事實體經濟的中小企業，以此帶動就業和經濟成長。北京從歷史經驗中警覺，若因金融資本壟斷導致產業空心化，大陸會很難跨過「中等收入陷阱」，同時大陸也不認同北歐式高福利社會的可行性，故大陸未來發展之路必須同時繞過「美國化」與「拉美化」兩種不利模式。

大陸輿論的分量有別

大陸勢必更依靠國家、行政的力量主動介入經濟成長與財富分配，這與江澤民、胡錦濤時期「宏觀調控」（即行政手段屬於輔助性）的理念逐漸分岔。不過，大陸此舉並非恢復計畫經濟體制，更不是回歸毛時代的公有化，而是以政府力量引導金融資本回歸實體經濟，以充分的高品質就業擴大中產階層。這也是為何習近平宣布將原有大陸「新三板」升級為「北京證交所」的原因。

第三，從中共意識形態的面向看，近年大陸官方的宣傳論述的確受到民粹的影響、滲入，但內部糾偏機制仍然存在。以此次李光滿「文革檄文」為例，該文雖被多間大陸官媒轉載，但需注意上述刊文平台並非是正式的報紙、通訊社或紙本雜誌，而是官媒的網路版，這在大陸輿論的意義和分量是完全不同的，不宜輕易解讀為「二次文革檄文」。《環球時報》總編胡錫進很快就公開質疑此文，再加上之前大陸左派輿論討伐的「網紅醫師」張文宏也很快被管控，說明至少大陸自上而下有糾偏的意識和能力。

大陸的硬實力雖達巔峰，但對內面臨經濟轉型壓力，對外受到美國和西方前所未有的警惕和遏制，的確考驗大陸領導層的格局與智慧。未來何去何從，兩大指標是關鍵：一是明年二十大，年富力強的新梯隊能否圍繞「習核心」制度化有序更替；二是中美關係能否維持競合並存的基本格局，鬥而不破、有限合作。若能做到這兩點，大陸即可渡過險灘。