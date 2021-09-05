國民黨主席選舉辯論，4位候選人的表現讓人失望。為什麼這麼說？因為4位候選人的論述都沉溺在馬英九時代的兩岸關係，彷彿國民黨取回政權，兩岸關係就雨過天青，卻渾然不覺民進黨執政5年後，台灣的政治現實、大陸對台灣的看法及東亞的戰略格局都已劇變。朱立倫、江啟臣的論述喚不回大陸對兩岸和平發展的熱情和期待，張亞中的主張切中兩岸和平的核心，但得不到中間選民的支持，只是「叫好不叫座」。

民進黨執政的危險

兩岸和平的核心，在台灣和大陸的連結：就政治而言，中華民國是不是中國？就文化而言，台灣人是不是中國人？4位候選人卻繞來繞去說不清楚，對內火炮四射，卻沒有人指出民進黨執政讓兩岸方方面面脫鉤的危險，這樣的國民黨，真的讓人失望。

中華民國是不是中國？台灣人是不是中國人？無論從歷史、文化、血緣乃至於憲法，都不應該有爭議，國民黨大可以反過來問民進黨，有什麼理由，中華民國不是中國？台灣人不是中國人？民進黨的錯誤在於「福佬沙文主義」，向來自居台灣的主人，其他族群都是「外來者」、國民黨是「外來政權」。但如同陳水扁有次從口袋裡拿出來的小紙條，他的祖籍是「福建省詔安縣」，如果不是「中國」，如何會有在台灣的陳水扁？

民進黨用公資源補助政治大戲《斯卡羅》，把一個美國的失意買辦美化成「原住民的好麻吉」；但《斯卡羅》真正無法迴避的事實是，除了原住民族，其他不論閩南、客家、外省，全都是「中國人」，全都是「外來者」。

媽祖是中國，鄭成功是中國，清朝是中國，1945年光復台灣的中華民國也是中國。台灣是藉由對日抗戰，320萬中國軍人死傷，才得以脫離殖民地的地位；是日本經由《開羅宣言》、《波茨坦公告》以及《中日和約》等一系列國際條約，將台灣的主權歸還給中華民國，台灣的土地也流著八年抗戰將士們的鮮血。

「Republic of China」的意思是中國人的共和國，憲法的領土疆域也包括大陸地區。年輕族群也很清楚，「一個中國」是國際社會的現實框架，但在情感上不願承認自己是「中國人」。

一部分的原因，是「中華人民共和國」在國際社會壟斷了對「中國」的詮釋；如果承認自己是「中國人」，就好像會被認為是「中華人民共和國」的人民，而這違背了台灣人民的情感，這是謀求兩岸和解必須解開的一個結。馬英九迴避了這個問題，兩岸關係歷經8年和平發展，成就了歷史性的「馬習會」，卻不能避免兩岸關係崩盤，並走向戰爭邊緣。

棄中國招牌的無知

台灣需要有能力制衡，進而有機會改變民進黨錯誤歷史方向的政黨，國民黨主席主要候選人卻有「棄守」兩岸路線之意，以為民進黨既然不追求法理台獨，就以「民進黨跟進」來見好就收，不用再談兩岸關係，講民主、批防疫即可。

至於民進黨不承認九二共識，在台灣內部搞去中、仇中化，國民黨領導階層似乎認為，兩岸也沒有因此而「地動山搖」，台灣對大陸的貿易順差還年年增高。民進黨搞仇中，讓年輕族群亢奮，符合美國的期待，又繼續賺大陸的錢，三全其美要怎麼批評？直白地說，這是一個沒有歷史縱深感的中學生觀點，如果國民黨未來黨主席是這個想法，那中國國民黨乾脆打掉重練，另外成立新政黨，硬要揹著「中國」的招牌，不累嗎？

民進黨越深化「獨」，國民黨越要在兩岸路線上堅持立場。但兩黨對人民都有一體兩面的心態，民進黨覺得民意很健忘，能騙就騙，需要的時候再來轉彎；國民黨則對民眾的遠見沒有信心，覺得再解釋也沒有用。

北京自信2035年可以實現民族復興，認為「時間在統一這邊」，不急於立即統一，但也不能看著台灣離中國越來越遠，政治分歧擴大、社會對立深化。民進黨對台灣的傷害不在於對統獨結果的干擾，而在於造成兩岸對立與厭惡的惡性循環，大陸永遠在台灣旁邊，人口是台灣的60倍、GDP是台灣的25倍，對抗對台灣人民與下一代，是有利的嗎？

對抗大陸是民進黨的選舉利益，台灣不需要「小綠」，而需要一個有能力維持兩岸和平的政黨，國民黨領導者若沒能力就這一點和人民溝通清楚，那就真的是「撿角」了。