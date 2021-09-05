國民黨中央於4日舉辦主席改選辯論會。可惜，這場辯論會聚焦於兩岸關係，對於其他重要議題與發展困局，例如：黨的路線、目標、策略、管理、研究、創新、行銷、拓殖、社會責任等議題，幾無觸及。

以我多年的基層黨員經驗觀察，國民黨目前的主要困境如下：

第一，黨的發展路線對撞，是國民黨來台多次分裂的困局之一。1988年李登輝繼任總統開始推動台灣本土化及金權政治。1993年部分國民黨菁英反對李登輝的本土與黑金政治，另成立「新黨」。這是國民黨第一次分裂。2000年總統大選國民黨敗選後，宋楚瑜另組「新黨（親民黨）」，這是第二次分裂。其後，李登輝被質疑暗助陳水扁，2001年另組「台灣團結聯盟」，這是第三次分裂。

如今，國民黨4位主席參選人不就黨的路線、目標進行辯析，反而被兩岸政策「九二共識」這古老議題所困。為此，2024年大選有否勝選機會，以及選後是否會第四次分裂，值得憂心。難怪綠營大喜，認為2024年的大選對民進黨已無懸念。

第二，「台灣心」與「中國情」對撞的抉擇。兩岸分治已經72年，台灣優先已是民意主流思維。國民黨核心菁英面對「台灣心」與「中國情」的思維仍然左支右絀，猶豫不決，將「台灣心」解讀為會帶來台獨戰爭；將「中國情」解讀為會帶來兩岸和平。英國詩人艾特略曾說：「世上沒有一個偉大的業績，是由事事都求穩操勝券的猶豫不決者所創造的。」其實，兩岸關係不是只有「戰爭」或「和平」二選一的問題，國民黨亟需面對的是：以「台灣心」為基石，以台灣優先的決心，針對中共的專制體制，以及民進黨施政的缺失，勇於根據客觀事實提出評論，勇於說不。如此，以有所為，有所不為的策略，建立兩岸及朝野的合理新秩序，才能順得民心。

第三，國民黨菁英個個都是龍，飛龍在天，誰也不服誰，王不見王。國民黨與其寄望其他同志、其他政黨改變，不如率先自我更新。例如，從下到上實事求是，落實基層組織運作；智庫提供即時有效的專業論述；各級黨籍民意代表清廉、專業、專心問政；黨中央積極整合輔助地方，貫徹執政路線、意志及策略；各級從政黨員清廉勤政自持；黨籍菁英有聞善則喜，成人之美的胸襟，極力創新議題、拓殖組織。

第四，國民黨事事講究排場、身段、資歷、輩分、排排坐聽話的傳統，難以貼心民意。為去除這傳統，國民黨要事先做好什麼功課？務必要主動進入人群，而不是排個場面，請人來捧場。時時主動貼近人群，搏感情，講求行銷方法，取得人群的信任，才是正道。否則，國民黨憑什麼把自己的理念植入人群的腦海？

第五，履行社會責任，苦民所苦，是國民黨存在的目的之一。根據8月美麗島電子報民調，民眾對國民黨的反感度是59.3%，其中，20到29歲的年輕人反感度是68%，30到39歲的青壯人反感度是61.9%。針對這份民調，國民黨要不要採信？如果採信，務要反思，為什麼？如果不採信，國民黨就要自己隨時進行科學性的民調，再針對民調的結果，發現問題，提出方案解決問題。

尤其，目前台灣貧富差距越趨擴大、年輕及青壯族群普遍就業不易、薪資收入偏低、不婚不育偏多，農村耕作人口嚴重老化、老人照護等重大民生經濟問題，國民黨要以影子內閣的立場回歸社會責任，提出因應策略，提出有效的解決方案，以提升民意的好感度。

可以說，國民黨最大的挑戰是自己。實事求是自我檢視困局所在，然後好好制定一套策略，付出行動，才是治黨之道。

（作者為國民黨基層老黨員）

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