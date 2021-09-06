01

我認為自己還算一個脾氣很好的人，但昨天看到的一則新聞，還是不由讓我氣到發抖。

雲南昆明的毛先生近日來到一家知名品牌服裝店，為家中的三個孩子添置衣服。哪知，一進店門，毛先生一家就感受到該店一位店員很不友善的眼光。毛先生和妻子常年在外打工，經濟條件並不寬裕，加上那天出門也有些急，因而身上的衣服並不光鮮，20元（人民幣，下同）的t恤與腳上15元的一雙布鞋，便是他當時進店時身上的行頭。

雖然手頭拮据，但還是要讓孩子們體體面面地走出家門。這是為人父母的常情，何陋之有？

但那位店員可並沒有這麼想，相反地，她一把奪過了孩子看中的衣服，一邊還對著毛先生一家罵罵咧咧，還動起了手。

當然，最後的結果是該品牌總公司在調查之後，解雇了涉事店員。毛先生表示，自己並不需要經濟上的賠償，但該公司必須向公眾誠懇道歉，且自己不會再光顧該品牌的商店。

最近這則新聞引發了熱議，有些網友將不滿投射在了該品牌身上。但是，我認為這件事令我氣憤的地方，是在於店員對普通勞動者的不當態度，與該品牌的形象而言並無太大干係。

誠然，社會上的行業形形色色，總有「光鮮」的，也總有不那麼「體面」的。但，只要是合法勞動，正當收入，又有什麼看不起的理由？不能說因為這個品牌的衣服價位比較貴，就可以有拒「窮」顧客以門外的理由。

「愛富」之心，絕不能建立在「嫌貧」的基礎上。更何況，今日的窘迫可並不代表將來的落魄！

02

在閱讀這則新聞的同時，我想起了我小時候搭車時的一些故事。

那是我大約三、四年級的時候，距離現在已經接近20年。每到週末的時候，媽常帶著我回在青浦的外婆家走走玩玩。我們搭的公交車叫「北青線」，「北」指的是上海市區西部的北新涇。那個公交站周邊的建築顏色灰暗，街道上也滿是塵土，會給人一種蕭條破敗的感覺。

不過，隨著城市規劃的調整，如今這個公交站早已不復存在，在舊址上，已經造了一條六車道的寬敞馬路。

從這個公交車站出發的北青線與91路都是路程很長的公交線路，因此那時候，總會有一位皮膚黝黑的老阿姨，拖著白色的泡沫塑料箱，登上車子向乘客兜售冰鎮的冷飲或者飲料。我還清楚地記得，雖然阿姨的皮膚比較黑，穿著卻還不算太邋遢，頭上有時會包著紗巾，穿著深色的薄紗長袖衣服，帶著眼鏡，看得出一絲秀氣。我推測，她也許是因為下崗了，然後為了維持家中生計，便到公交站上賣冷飲和飲料，背後應該有一些不能為外人道的辛酸故事。

當時我們家的條件也不能說太好，一家人蝸居在30平方米、一室戶的老公房，家中的收入也不能說高，從小到大出外地旅行的次數也沒有過幾次。

即便如此，我媽媽總會到那位阿姨那邊給我買冷飲，一方面的確是為瞭解暑，但更重要的是，透過我媽媽的購買，實質上是為阿姨提供了很好的心理支持。這也許就是「窮幫窮」吧！

再到後來，因為市政建設的需要，公交站的位置換了，就很少看到阿姨兜售冷飲的身影。即便如此，阿姨的窘迫和辛苦，至今仍然在我的記憶深處不時浮現，讓我明白這個世界上還有很多人為了自己的生活辛勤努力。即便在很多人看來，做小販、當農民工等並不能說是「體面」的生活，但他們用自己的汗水，為自己，為家人創造更美好的明天。

那麼我們又何以忍心，去嫌棄這些為生活辛苦奔波的人們呢？生活已然不易，何必互相傷害？

03

長期以來，我們書寫的歷史，更多的關注眼光放在了帝王將相和英雄的故事，卻對身邊的普通人並沒有投入過多的研究精力。當然，很重要的原因，是由於資料的限制，太多的普通人沒有留下自己的隻言片語，便已消散於歷史的滾滾洪流之中。

但這並不代表我們對於像農民工、像小販、像乞丐這些社會弱勢群體的忽視，相反地，他們在大時代背景下如何生活，如何適應，是一個相當值得玩味的課題。透過對他們生活情況的解讀，我們不僅能夠獲取不同於宏大敘事的微觀視角，從個體的經驗感知歷史的脈動；更重要的是，透過他們的生活經歷，去試著解讀他們經歷生活苦難的根源，以及試著去尋找讓他們緩解苦痛與改善境遇的路徑。

誠如俄國思想家恩•弗列羅夫斯基在《俄國工人階級狀況》一書中所言：我力求指明，社會肩負著何種真正巨大的責任，即使驟然看來這一偉大事業對它來說似乎是無法實現和不可能的，那麼也得讓它嚴肅地考慮這件事情。只有帶著嚴肅的思想和深沉的感情，才有可能完成真正美好的事業。

是的，作為治史者，我們理應將眼光投向燈火闌珊處的那些悲傷的背影。在繁華都會的燈紅酒綠外，在街道上，總會有些小攤，有些叫賣的小販，拖著一身疲憊回家的工人，還有些生活無著的乞丐等等。我們所能做的，也許是用自己的悲憫與理性，記錄下他們現在的困窘與無奈，為他們發聲，試著為他們尋找一條走出生活困局的道路。

而在生活中，也許一個微笑，一聲謝謝，就是為這些人們帶來的最好鼓勵。也許我們自身的力量依舊是薄弱的，但我依舊相信，一個善意的鼓勵就是希望的源泉。

要做一個心懷悲憫的人，而不是一個冷漠無情的人。

要做一個心懷善良的人，而不是一個勢利殘酷的人。

「切記人間仁者久，莫忘世上苦人多。」

與各位共勉。（陸軼雋/上海師範大學人文學院博士生、政治大學歷史系碩士）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。