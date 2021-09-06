1651年，施琅擅自處決鄭家舊部曾德，鄭成功拘捕施琅、他的父親和弟弟。結果施琅伺機跑回大陸，那裡是清廷的管轄範圍，鄭成功怒不可遏，處死了施琅的父親和弟弟。從此施琅對鄭家懷恨在心，一心投靠清廷。

接下來2、3年，是鄭成功和清廷在廈門沿海的拉鋸戰。1651年下半年，鄭成功在小盈嶺、海澄一帶，攻克平和、漳浦、詔安、南靖等地。年底，定西候張名振等人來投靠。1652年正月，澄海投降。2月，攻占長泰，隨即圍攻漳州。漳州府的府城比一般縣城堅固，久攻不下。清軍使圍魏救趙之計，募集百艘戰船攻廈門。鄭成功派水師迎擊，大勝。9月，漳州仍未破，城中彈盡糧絕，餓死者不計其數，但仍負隅頑抗。清軍萬人大軍已到泉州府，鄭成功解漳州之圍以待敵軍，結果伏擊不成，反遭大敗。鄭成功退守廈門，保海澄，清軍趁機收復南靖、漳浦、平和、詔安四縣。1653年，清軍進犯海澄，以火炮開路，鄭軍損失慘重。5月，鄭成功得知清軍火藥不繼，於是誘敵深入，突襲致勝，海澄保全。

清廷沒想到鄭成功這麼難打，提議招降，封鄭成功為「海澄公」。鄭成功沒有接受封號，但藉議和的時機休整，同時籌措糧餉。年底，順治帝再度敕封，承諾把泉州府給鄭成功安置部屬，但他沒有接受。

1654年，投降過來的張名振見清軍兵力集中在福建，江蘇、浙江等地的防務必然空虛，於是向鄭成功請兵，率百艘戰艦北上，圖謀江南。張名振先沿海路到長江口，然後逆長江而上，一直打到金山寺，威逼南京城。可惜糧草不濟，只好回師。這次遠征雖沒成功，卻提供了一種思路給鄭成功，清軍在陸地上驍勇善戰，但在水上的戰鬥力卻不行。

2月，清廷再遣使與鄭成功議和，承諾把興化、泉州、漳州、潮州4個府的地方給鄭成功，他卻說兵馬太多，沒有幾個省放不下。明顯是拒絕，但清廷仍不死心，8月再派使者來商議，使團裡包括鄭成功的親弟弟鄭渡和鄭蔭。明顯是提醒鄭成功，別忘了他們手裡有人質。鄭成功說，清朝沒有誠意，只要他一天不受詔，父親在朝中反而榮耀一天。

同年，遠在大西南的李定國終於與鄭成功取得聯繫，希望從東、西兩個方向合力進攻廣東，將南明的勢力連成一片。此時廣東大部分已經被清廷占據，永曆帝被孫可望劫持到貴州，李定國正在反攻廣東，已經收復廉州（合浦）、雷州（海康）、高州，和鄭成功約定合力攻打廣州，再平定全廣。鄭成功派林察、周瑞領軍西進，但因故錯過約定日期，結果李定國孤軍奮戰，雖收復了肇慶，卻在廣州城外大敗而回。

鄭成功的馬鞍（本報資料照片）

還是這一年，漳州協守劉國軒向鄭成功投降，引鄭軍進入漳州府城，總鎮張世耀見大勢已去，只好投降。至此，鄭成功終於得了一個府城，隨即分兵進擊，拿下了同安、南安、惠安、安溪、永春、德化等縣。

1655年，因永曆帝與鄭成功相隔太遠，中間的廣東又被清廷占據，消息難通，於是特准鄭成功設置六官及察言、承宣、審理等官，方便施政；同時允許他委任官職，武官可達一品，文職可達六部主事。雖然如此，鄭成功每次拜封官員，都請寧靖王朱術桂等明朝宗室在旁觀禮，以示尊重。同時，鄭成功還將廈門（當時稱中左所）改名「思明州」，以示對明朝的忠心。

9月，清定遠大將軍、鄭親王世子愛新覺羅．濟度率3萬大軍入閩，會同駐閩清軍，準備進攻廈門。鄭成功一面鞏固廈門、金門的防務，一面分兵騷擾敵人後方：一路北上浙江，一路南下廣東。清軍頭尾受敵，一時難以集中軍力。1656年4月，濟度終於集結妥當各路水師，準備進攻廈門。鄭成功早有準備，在圍頭灣給予清軍迎頭痛擊，清軍大敗而歸。

李定國回雲貴後，把永曆帝接到昆明，禮遇有加。孫可望懷恨在心，投降於清廷，並獻出西南地區的地圖，將大西軍的布防全告訴清軍，於是清軍大舉進攻貴州，李定國大敗。鄭成功看到戰機，聯絡浙東的張煌言，大舉北伐。

兩人的分工是：張煌言走陸路，攻取清軍的府縣；鄭成功走水陸，從長江打到南京。1658年6月，張煌言等人開始攻打溫州府下的里安縣。鄭成功在溫州地區徵集糧草後隨即北上。清廷一面加強浙江防務，一面從河南、江西、山西、山東抽調兵馬馳援。

8月初九，鄭成功艦隊由舟山進抵洋山（今大洋山），突然遭遇一場暴風雨。鄭成功的6位妃嬪和第2、第3、第5個兒子都被淹死，兵將、船隻、器械損失巨大。軍中的北方士兵被這場暴風雨嚇壞了，紛紛逃走。

鄭成功回師舟山，稍作休整，由於島上太荒蕪，隨即南下。一面在途中攻克台州、海門衛、黃岩縣、磐石衛、樂清縣等浙江沿海要地，一面整頓隊伍，製造器械，修補船艦，籌集糧餉，準備明年再戰。

（未完待續）