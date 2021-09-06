我在家裡是老大，下面有一個妹妹，一個弟弟，各差2歲半，都大學畢業。以世俗的眼光來看，大家都認為王家大兒子，表現最好，光宗耀祖，是最孝順的，因為不是說「大孝尊親」嗎！偶爾母親也會跟我聊起，鄰居及教會教友，跟她豎大拇指，稱讚這個大兒子，母親心中自有一份喜悅。

大孝尊親

但是我們家真正孝順母親的卻不是我，是我的弟弟。弟弟今年已78歲，也算老人一個。由於生性孤獨，雖然被稱為是我們家最俊彥的孩子，但卻沒有結婚，孤家寡人，工作亦不穩定。在外人眼光中，弟弟比大哥似乎差很多。但是對母親最有貢獻的是弟弟，不是我。

自父親去世後，弟弟一直與母親同住，照顧母親少算也有30年，照顧得無微不至，更無怨言。母親活到99.5歲，百歲人瑞，弟弟貢獻至大。母親辭世前兩年，健康狀況已很差，弟弟的照顧自是更加辛苦。

大家能想像得到，照顧離世前多病老人的種種辛苦，弟弟都無怨無悔的在做。媒體上偶爾會提到一些孝順孩子照顧老母的辛勞細節，認為很了不起，但比起我弟弟的還差一大截。

弟弟才是孝子

我常對妻子蘇老師說，弟弟是我們的恩人。如果沒有弟弟一手負責照顧母親的晚年，我這個做長子的，及蘇老師做長媳的，必然要負起照顧之責。那我們還能這麼無憂的服務公職，及從事許多公益慈善的事嗎？

有時我甚至想，那些受到我們創辦的慈善基金會幫助的人，也要感謝我弟弟。沒有弟弟，我們恐無法做那麼多慈善愛心的事。

所以很多事不能只看外表，我有個企業家朋友，事業很大很大，家財幾百億以上。有天我跟他母親聊天，稱她好福氣，有個這麼有錢的兒子。這位母親很生氣的說，「有錢有甚麼用！？」因為這位有錢兒子，終日忙於事業，買了個豪宅給母親住，母親整天跟印尼外勞寂寞度日，等死而已！

家財萬貫就是孝子？

幾百億家財的兒子，光宗耀祖，也是「大孝尊親」呀！但這絕不是孝子，母親寧願有個普通兒子，能一直照顧她，像我弟弟一樣，才是孝子。

我們家照顧母親的重任雖由弟弟一手承擔，但我與妹妹都很誠心的介入，盡一切所能照顧好母親。我負責所有對外及要花錢的事均我負責，例如去看醫生，住院及所有費用，包括日常生活費全由我負責。妹妹自己有家，家務一完就來母親住處為弟弟分勞，並說說笑笑，逗母親快樂。

相親相愛度一生

我很感恩，上帝讓我們兄弟妹如此恩愛的、分工合作照顧母親，這比有些家庭為照顧父母，兄弟不合大打出手，告上法庭的，我們真是有福的人。

我們兄弟妹三人，一生相親相愛，處處都為對方想。例如父親過世時，唯一留下的遺產，就是眷村改建分到的一戶小房子。我與妹妹商量，我們都有房子，只有弟弟沒有，因此我們放棄繼承，房子留給弟弟。妹妹有一兒一女赴美讀碩士，讀一個碩士學位，花費約新台幣100萬元，兄妹兩人共200萬全由我這個大哥負責。後來妹妹兒子要念第二個碩士，又再付100萬元，我們付得心甘樂意。

我們兄妹三人都已是80歲上下的老人，我們的年歲還能有多長呢？我們來自極貧困的家庭，但貧窮更易生人間的愛。媒體上經常報導，兄弟惡鬥、打殺，陷父母於危難之中，真是不勝唏噓。

感謝上帝，讓我們輕易的就能將家中許多事、許多關係處理得那麼自然，那麼好，這都是上帝的恩典。上帝啊！謝謝祢！阿們！

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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