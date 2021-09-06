蘇貞昌又開出支票，說要在嘉義太保搞科技園區，陳明文當場感謝。讓人想起「鄰國」兩個相似案件：天津濱海新區、福建平潭試驗區。這兩個投入近兆人民幣的地方，都曾經「 一天一個億人民幣」、「十大戰役」口號喊得震天價響，招商優惠條件誘人。不過，最後結果就是超大級爛尾樓，陸商、外商、台商投資的錢打水漂。

一個科技園區的選址，必須要有1.龍頭廠商的興趣與具體行動；2.附近有頂尖的理工大學；3.要與主要城市間有1～2小時的通勤條件，然後建立人才落地生根的優良生活區。這三個條件缺一不可。試想：當初的新竹科學園區如果不是因為有清華、交大、工研院在側、中山高速公路的北段開通，可1小時車行到台北；後來的南科、中科，如果不是因為台積電和面板廠的進駐、高鐵的開通，又如何能成功？

馬政府時代曾經想把南投中興新村改建成高等研究園區，土地是夠大，工研院也依照經濟部政策，拿出累積盈餘，蓋了一個中部分院，但是其他條件不到位，科技人根本不想去，最後草草收場。

政治人物如果不了解產業為什麼可以群聚，以為只要有土地就可以搞個科技園區，胡亂拍板，最後損失的，都是納稅人的血汗錢。

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