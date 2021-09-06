日前調查局才爆出航基站組長徐宿良監守自盜，與黑道掛勾，內神通外鬼盜賣扣押毒品，不法獲利高達3.6億，長達9年犯案經過竟無人察覺，讓這個台灣最大的犯罪偵查與情報機構顏面無光。如此瞞天過海、五鬼搬運，其中是否隱藏相互掩護的共犯結構，更啟人疑竇。

無獨有偶，近日南機站又傳出在調查綠委林岱樺政治獻金案時，疑似洩密情事。調查官是第一線釐清案情人員，絕非泛泛之輩，需通過一連串的考訓，尤其本次出錯的人員是屢破大案，素有明日之星光環的資深調查官，發生這種原則性錯誤，令人難以置信，背後是否有高人指導，耐人尋味。

調查局初步公開說明為行政疏失，真有這麼簡單？畢竟除了行政責任，可能亦涉及刑法過失洩密罪，這是要吃官司的，調查官會不清楚？

本次案件無巧不巧正與民進黨政要有關，偵辦結果影響，除了個人榮辱清白與否外，更挑戰民進黨政府這個自詡正派經營的清廉標記，正逢調查階段就發生違紀案件，是否仰體上意、曲意奉承，還是有什麼藏在細節的魔鬼？

台語俗云：「雞蛋再密都有縫！」要不是內部爆料出來，恐怕又會被官官相護所蓋住，這已經不是一顆老鼠屎，而是一鍋老鼠屎了。調查局若還想在司法體系立足，以昭民信，非得好好自清不可了。

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