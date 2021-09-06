國防部發布共軍空中兵力9月5日計有運-8反潛機1架、轟-6機4架、殲-16機10架、蘇愷-30機4架等共計19架，以「多批次、多空層」進入我防空識別區（ADIZ），情況較3日（運-8電偵機1架、運-8反潛機1架、轟-6K機2架）至4日（殲轟-7機2架、運-8反潛機2架）兩天各派遣4架軍機規模更大，在台灣西南空域演練戰術特殊，更加敏感的是，此番行動一度接近台灣海峽中線南口，引發兩岸與國際高度關注！

中共解放軍大動作引發媒體關注，然而台灣輿論解讀殊異，有媒體根據消息人士指出，因為波蘭援助台灣疫苗於5日早上抵台，故解放軍軍機加大威逼能量。不過，出於人道捐贈的「疫苗說」的解讀極為罕見，日本、美國、立陶宛、捷克捐贈台灣疫苗都不曾發生對岸文攻武嚇情形，媒體捕風捉影的說法恐怕引發爭議，更有加深兩岸敵意螺旋的效應，不可不慎。

揆諸以往共軍空中兵力歷次在台灣周邊空域活動，以大兵力進行對台灣威懾演練原因有三，第一，台灣與特定國家進行官方互動；第二，台灣從事相關台獨議題活動，且訴諸於國際場合；第三，從反應美軍機艦到美軍同盟國機艦因應等。此三項因素觸怒大陸國台辦與解放軍國防部及東南部戰區，維護祖國領土主權完整，及杜絕外國勢力介入兩岸統一的戰略目標。

共軍威懾行動如若與波蘭捐贈疫苗給台灣無關，那麼解放軍何故釋放大動作信號？首先，8月31日蔡英文總統在「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」致詞時表示，「我們也努力與『鄰國』合作，防止台灣海峽、東海及南海爆發軍事衝突」、「我們不走向軍事對抗，盼與『鄰國』在和平、穩定且互惠的原則下共存，並堅持捍衛我們的民主和生活方式」。蔡總統「鄰國說」顯然不是基於《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》下對中國大陸的正式稱呼，業已引發台灣輿論爭議在先。

其次，9月2日大陸國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上指稱，民進黨當局不斷進行謀「獨」挑釁，妄想借助外部勢力「以武拒統」，是台海和平穩定的嚴重威脅，是將台灣民眾推向災難，只會自取滅亡。並且強調，「台灣是中國的一部分，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。」故解放軍隨即於3日起接連3天，逐漸加大兵力規模與力度，在台灣西南空域進行演練。

再者，美國第七艦隊於8月27日發布聲明表示，勃克級驅逐艦紀德號和美國海巡艦穆洛號依據國際法在台灣海峽例行通過。我國防部公布證實，美驅逐艦乙艘，航經台灣海峽由南向北行駛，另外美海巡艦乙艘航經台灣海峽由北向南行駛。特別值得注意的是，這是美國總統拜登上任後首度以「雙艦」交會、由美國海軍和海岸防衛隊艦艇同時通過台海。

中共解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，8月27日，中共東部戰區出動作戰艦艇、殲轟機、殲擊機等多軍種力量，在東海當面海空域實施聯合警巡，並開展「聯合對海突擊」等科目訓練。有關行動旨在提高戰區部隊一體化聯合作戰能力。戰區將根據周邊局勢和維護國家主權安全的需要常態組織。次日28日上午大陸國防部以發言人譚克非名義發表新聞稿指出，美方頻頻實施類似挑釁行徑，性質十分惡劣，充分說明美國是台海和平穩定的最大破壞者、台海安全風險最大製造者。

最後，依據共軍「近岸防禦」戰略，近岸航空兵指揮體系、南部戰區轄區、9月5日共軍空中兵力活動區域與近台灣海峽中線南口及近期美艦2艘在台灣海峽活動、兩批轟-6機及殲擊機部隊（殲16與蘇愷30）至少一個大隊兵力，機上可掛載中、遠程攻船飛彈，上述共軍空中兵力可能進行模擬多批次對外艦「聯合對海突擊」攻擊任務。擺出這種陣仗，顯而易見是衝著美軍而來。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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