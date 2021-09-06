川普擔任總統任期內最重要的中國問題顧問是納瓦羅（Peter Navarro）教授，他寫過《被中國害死》（Death by China），視中國為不共戴天的敵人。於是，他設計策略來削弱中國，其中之一便是貿易戰。筆者曾以「騎虎的貿易戰」為題參加過一個檢討中美兩國關係的演講會，發言指出中美除兩敗俱傷之外，還會騎虎難下。如今不幸而言中。

一朝天子一朝臣。拜登總統上台以後，中國問題顧問以白邦瑞（Michael Pillsbury）最為資深，他是哈德遜學院主任，曾與納瓦羅密切合作，同台演講。

1963-64年，筆者在哥倫比亞大學研究院曾與白邦瑞同班上過課，既有同窗之誼，則不免拜讀了他的《百年馬拉松 》（Hundred Year Marathon)。此書的副題是「中國取代美國成為世界超級強權的秘密戰略」。這部著作曾被譯為多種文字，流傳頗廣。

讀白邦瑞同學的書，總覺得他以賽跑思維為重心。念念不忘要如何跑贏這場百年馬拉松，而將其他道德考量拋諸腦後。看來這也是他向白宮獻策的重點。這種與納瓦羅近似的思維，加上新冠疫情的焦慮，也在美國演繹出民眾仇中的心態，正可詮釋攻擊亞裔事件不減反增的現象。

從書中也可看到，白邦瑞既學過中文，也讀過中國悠久的歷史，但他獨獨選擇將注意力集中於戰國時代，沉醉於戰國思維，熱衷於合縱連橫和遠交近攻的策略。這也顯現在拜登就職後的外交表現上。

白邦瑞將對付中國的策略環繞在「賽跑得第一」的思維上，無疑太過狹隘，會增加擦槍走火的可能性，在爭搶第一的「修昔底德陷阱」裡越陷越深，跳不出來。如今疫情蔓延，海面上升，氣候變遷的重大問題，世界各國必須合作來一起解決嚴重的地球危機。國際間的大事不是一個大國說了算，有人不吃這一套，諸多問題必須由大家集思廣益來著手。

國際聯盟成立於第一次世界大戰結束後，但並未受到強國的尊重，連美國都未加入，以致未能有效運作，終於導致第二次世界大戰。羅斯福總統的終極目標是要為世界和平奠基，遂於二戰結束後領頭設立聯合國。這是他的豐功偉業，全球多數人衷心支持，寄予厚望。如今聯合國的架構已經存在，各國應該尊重聯合國憲章，共同維持世界和平，尤其是大國，更應做出尊重聯合國的榜樣來。

畫策時必須考慮政策後果，看看是否真能得益，最好能互利雙贏。不要集中心思來想如何「管理」中國的崛起，不要一味想出些仇中害中的點子。當然要多多想些如何解決自己國家的問題，想些強化自己國家的方法。而在更寬廣的層次上，策士應該將眼光放大、放遠，將胸懷放寬，要為全人類創造和平幸福。既然拜登重視中國問題策士的意見，策士們何不將「賽跑爭霸」思維轉念為「共存共榮」的理念，為全人類的福祉來努力，為萬世開太平。如此則亞洲人幸甚！全人類幸甚！

（作者為美國亞利桑那大學榮休教授）

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