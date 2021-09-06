防疫期間，社區裡主辦生鮮團購的小蔡，通知客戶：「為減少接觸實體鈔票，避免病毒感染，請大家改用Line Pay支付。」上星期，小蔡又通知客戶：「財政部大查稅，為避免各位無端遭到波及，即日起，團購支付一律採現金交易，交貨時，煩請各位用塑膠袋裝好足額現金與零錢。」

小蔡的擔心其來有自。不久前，媒體報導財政部要求金融機構須把符合「高頻存入且達一定金額」條件的民眾個人帳戶資料、定期上繳財政部。我們的社區挺大，住戶特多，小蔡的生鮮團購，俗又大碗，很受社區家庭主婦的歡迎。不小心就達到了財政部「高頻存入且達一定金額的門檻」--個人帳戶全年存入金額累計達240萬元、且任3個月存入筆數達200筆。小蔡惶恐地說，他已經被請去喝茶了！

儘管財政部隨後「澄清」，只是援例蒐集網路交易金流的課稅資料，並非大查稅。不過，沒人信。社區團購又恢復了傳統的現金交易，好不容易養成的線上交易、行動支付用戶，一夕消失。

其實，真正逃漏稅的大戶與政客，作姦犯科洗錢的罪犯，不是用現金交易，就是超前部署、利用區塊鏈虛擬貨幣來交易，誰還在用實體銀行、第三方支付交易轉帳呢？

放著遺失300萬現金在高鐵的立委，不查；調查局筆錄外洩的政治獻金案，不查；捐出去的豪華農舍鳳還巢，不查；三期臨床未做、超前贏得訂單、股價大漲的高端疫苗，不查；耗資近千億的治水工程，遇雨崩潰，也不查！財政部欺善怕惡，只敢抓小放大，苦了依賴小額交易圖溫飽的升斗小民！

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