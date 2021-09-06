公共電視近期推出的旗艦大戲《斯卡羅》，是由陳耀昌教授的著作《傀儡花》改編而成。這齣戲引起很多關注，其中有不少相關的台灣歷史值得多多討論。

在真實歷史上，「羅妹號事件」間接造成日本出兵台灣的「牡丹社事件」，又促成台灣在光緒13年、西元1887年建省，但是8年後就被割讓給日本了。

一般人對「牡丹社事件」的認知如下：西元1871年，有琉球船隻漂流到八瑤灣（今屏東九鵬灣），多名船員因故遭到排灣族高士佛社的族人殺害。有意進軍台灣的日本與清廷交涉後，藉機出兵，殺害了牡丹社首領，迫使牡丹社與高士佛社等排灣族原住民部落投降。清廷派出欽差沈葆楨交涉，最後「花錢消災」，而日本軍隊也因深受瘧疾之苦，趁勢退兵。

清朝官方在牡丹社事件的後續談判，因為賠款50萬兩，一直以來都被批評是喪權辱國，因為清廷居然容忍日軍公然入侵領土，還反過來賠錢，而且在合約中承認日本是「保民義舉」，因此失去琉球的宗主權。

後世對牡丹社事件的評價常有兩個誤會，一是忽略了琉球船隻事件的隔年，又有日本小田縣（今岡山縣）民眾4人漂流到馬武窟（位於台東縣東河鄉），因故遭到卑南族原住民殺害。其次是當時國際社會與清廷都不認為後山是中國領土，清廷在正式文書中也承認後山原住民均非管轄之地。既然如此，日本可以主張後山為無主之地，進而武力占領。

結果是中、日雙方簽訂了《台灣事件專約》三條，第一條是清廷賠款，承認日本是「保民義舉」。這被批評形同承認琉球人是日本人民。不過清廷說所指之「民」，是1872年漂流到台灣被出草的日本小田縣民。

值得注意的是，《台灣事件專約》在第三條強調，「該處生番，中國自宜設法妥為約束，不能再受兇害。」這等於兩國都確認原住民與後山都是受清廷管轄，在國際公法上的意義重大，從此包括後山與原住民在內，全台才算是清朝領土。

50萬兩是什麼概念？十幾年後清廷購買新式軍艦，當時的行情大約是以100萬兩購得1艘新式軍艦。從這個角度來看，清朝只以半艘軍艦的代價，透過國際合約取得了花蓮與台東的主權獲得承認。

有人可能覺得，清廷對日本還是太軟弱，而且當年來台的日軍並非精銳部隊，何不一戰？但是切莫忘記，當時清廷內憂外患不斷，牽一髮動全身，還有沒有心力在台灣點燃戰火，實在是一大問題。

儘管已時隔100多年，牡丹社事件的史觀與真相、後續談判，以及合約的功過是非到底如何，或許都還有探討的空間。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、歷史作者）