依據聯合國氣候變化綱要公約（United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC）政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC）今年8月最新的AR6報告，其明確指出的是氣候變遷對於地球人類的影響已經達到紅色警戒（Red code for humanity）的程度。聯合國世界氣象組織（WMO）9月1日表示，氣候變遷導致洪災、旱災等天災數量過去50年來增加5倍，平均每天奪去115人的性命，總損失則高達3.64兆美元。今（2021）年11月上旬將要召開第二十六屆締約方會議（COP26）會議，必定會有許多加大、加快全球減碳期程目標的議案被提出，2050淨零排放（NZE）已是勢在必行的目標。

國際能源總署（The International Energy Agency IEA）今年5月前公布了「2050 Net Zero: A Roadmap for the Global Energy Sector」，規範了2035年禁售汽油車，2040年電力部門淨零，2050年再生能源（Renewable Energy）取代化石燃料。因此，各國都被積極從法規面修訂著手，希望透過碳定價（Carbon Pricing）、碳關稅（Carbon boder Tax）及百分百再生能源倡議（RE100），以管制GHGs的排放削減，並防止各種碳洩漏（Carbon leakage）的可能管道。事實上，巴黎協定之後的減碳，並未被大多數國家認真看待，2019年全球碳排放達到591億噸的新高（10年的平均增加率達+1.4％）。

今年上半年已有64個國家地區實施碳定價，納管的碳排約21％，許多大國如英國、歐盟、美、日、中也新修了減碳目標期程，如英國設定2035年較1990年降78％，EU設定2030年較1990年降55％，美國設定2030年較2005年降50％，日本2030年較2013年降46％～50％，中國大陸也承諾2060淨零。

台灣中小企業有149萬餘家，面對這波可比諸「零碳海嘯」的衝擊，根據媒體調查，至少有六成90萬家還無法作出反應，有一成五考慮要關廠，有所開始因應及思考轉型及減排策略的，一考慮到成本至少要提升10％至20％就卡關了，這波零碳衝擊已非過去虛幻口號喊一喊就可以「漂綠」（Greenwash），目前已正式面對並參與由TCG（The climate group）和CDP（Carbon disclosure project）倡議的RE100的大型企業僅有台積電、台達電、聯電、葡萄王、大江生醫…等不到10案，絕大多數的企業都引領企盼政府的政策輔導及救援。

目前我們台灣的能源政策和目標，其實也是企業面對其是否採取製程轉型、技術轉型，原能料轉型及能源轉型抉擇的壓力源，電力供應不穩造成的缺電成本極高，風險極大。未來可靠的再生能源供電系統遠遠落後建置目標。由此衍生的政策謊言，如「太陽光電減碳效益是種樹的50倍」，台電官網甚至附和農委會的「造林效益研究」結論：「台灣林地每公頃每年固碳量9.9公噸，2020年台灣光電為60億度，其減碳效益合林地30萬公頃林地」，這是何等欺民的謊言！

台灣一年需電量2400億度，開放平地林地種電需要多少土地才夠？此項數據及推論源於東華大學一項研究成果「…○○光電廠每公頃減碳576公噸，減碳效益是造林53倍」，如此政治正確的御用研究態度令人浩嘆！

面對零碳海嘯衝擊，可能會是我們國家經濟發展的危局或機會；或許一蹶不起，也或許置之死地而奮起，關鍵點在於我們是否有因應的政策、有應變及調適的策略？是以為了國家永續發展，我們應該積極修訂相關法令，當務之急是要完成「氣候變遷應變及調適法」的立法，讓國人和企業有信念、有信心！

（作者為前台灣省環境工程技師公會理事長）

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