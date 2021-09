依據聯合國氣候變化綱要公約(United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC)政府間氣候變化專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC)今年8月最新的AR6報告,其明確指出的是氣候變遷對於地球人類的影響已經達到紅色警戒(Red code for humanity)的程度。聯合國世界氣象組織(WMO)9月1日表示,氣候變遷導致洪災、旱災等天災數量過去50年來增加5倍,平均每天奪去115人的性命,總損失則高達3.64兆美元。今(2021)年11月上旬將要召開第二十六屆締約方會議(COP26)會議,必定會有許多加大、加快全球減碳期程目標的議案被提出,2050淨零排放(NZE)已是勢在必行的目標。

國際能源總署(The International Energy Agency IEA)今年5月前公布了「2050 Net Zero: A Roadmap for the Global Energy Sector」,規範了2035年禁售汽油車,2040年電力部門淨零,2050年再生能源(Renewable Energy)取代化石燃料。因此,各國都被積極從法規面修訂著手,希望透過碳定價(Carbon Pricing)、碳關稅(Carbon boder Tax)及百分百再生能源倡議(RE100),以管制GHGs的排放削減,並防止各種碳洩漏(Carbon leakage)的可能管道。事實上,巴黎協定之後的減碳,並未被大多數國家認真看待,2019年全球碳排放達到591億噸的新高(10年的平均增加率達+1.4%)。

今年上半年已有64個國家地區實施碳定價,納管的碳排約21%,許多大國如英國、歐盟、美、日、中也新修了減碳目標期程,如英國設定2035年較1990年降78%,EU設定2030年較1990年降55%,美國設定2030年較2005年降50%,日本2030年較2013年降46%~50%,中國大陸也承諾2060淨零。

台灣中小企業有149萬餘家,面對這波可比諸「零碳海嘯」的衝擊,根據媒體調查,至少有六成90萬家還無法作出反應,有一成五考慮要關廠,有所開始因應及思考轉型及減排策略的,一考慮到成本至少要提升10%至20%就卡關了,這波零碳衝擊已非過去虛幻口號喊一喊就可以「漂綠」(Greenwash),目前已正式面對並參與由TCG(The climate group)和CDP(Carbon disclosure project)倡議的RE100的大型企業僅有台積電、台達電、聯電、葡萄王、大江生醫…等不到10案,絕大多數的企業都引領企盼政府的政策輔導及救援。

目前我們台灣的能源政策和目標,其實也是企業面對其是否採取製程轉型、技術轉型,原能料轉型及能源轉型抉擇的壓力源,電力供應不穩造成的缺電成本極高,風險極大。未來可靠的再生能源供電系統遠遠落後建置目標。由此衍生的政策謊言,如「太陽光電減碳效益是種樹的50倍」,台電官網甚至附和農委會的「造林效益研究」結論:「台灣林地每公頃每年固碳量9.9公噸,2020年台灣光電為60億度,其減碳效益合林地30萬公頃林地」,這是何等欺民的謊言!

台灣一年需電量2400億度,開放平地林地種電需要多少土地才夠?此項數據及推論源於東華大學一項研究成果「…○○光電廠每公頃減碳576公噸,減碳效益是造林53倍」,如此政治正確的御用研究態度令人浩嘆!

面對零碳海嘯衝擊,可能會是我們國家經濟發展的危局或機會;或許一蹶不起,也或許置之死地而奮起,關鍵點在於我們是否有因應的政策、有應變及調適的策略?是以為了國家永續發展,我們應該積極修訂相關法令,當務之急是要完成「氣候變遷應變及調適法」的立法,讓國人和企業有信念、有信心!

