今年4月29日，美國國家情報總監Avril Haines出席參議院軍事委員會作證時表示：「我覺得台灣已經在某種程度上加強了走向獨立的立場，他們看到了香港所發生的事情，我認為這是一個不斷增加的挑戰。」Avril Haines並強調，美國若表明會協防台灣，將使台灣跟中國的關係更加分離，並使中國四處威脅美國的利益。

從Avril Haines的發言中，我們可以看到兩個重點，一個是美國認為台灣人因香港情勢而日益往台獨發展，另一個是美國認為這對他們來說是「挑戰」，意指美國並不樂見這情勢發展。亦不打算表明協防台灣，以免台灣跟對岸的關係更加分離。

美國視台灣民意發展為挑戰，當然與美國長期「不支持台獨」之立場有關。特別是在美國倉皇退出阿富汗，拜登總統宣布「美國用軍事力量重塑其他國家的時代已結束」之後，美國不願在台海開戰，不願表態協防台灣，只願在其他領域與大陸激烈競爭。這樣的路線已然確立。

然而，這是不是代表國民黨或其他在野勢力，有機會從美國反對台獨中找到發展機會呢？以現在台灣人高度信賴美國（美麗島電子報1月份國政民調顯示6成民眾贊成美國居中協調兩岸談判）的情勢來看，美國願意採取緩和兩岸緊張的路線，自是給了在野勢力喘息之機，至少比川普時代美國成日大分貝嗆中，高調歌頌台灣，公然強調台灣非中國一部分來得好得多。

然而，請別忘記Avril Haines的「台灣人傾向台獨為美國挑戰論」。這代表「美國認為台灣人日益傾向台獨已是事實」。而參考國內2份民調，包含6月台灣民意基金會民調顯示，47%台灣成年人對中國共產黨反感，10%有好感，32％無好感也無反感。而美麗島電子報1月國政民調也顯示，僅10.9％民眾贊成統一或考慮統一。拿這兩份民調來對照，可以彰顯出一個現實：無論我們喜歡不喜歡，Avril Haines的判斷是大致靠譜的。

台灣人對中國共產黨是如此的厭惡，對統一支持度是如此的低，偏偏國力懸殊，對岸經濟與軍力快速增長，軍機又成日繞台，大陸政府又成日對台放狠話，拚「戰狼外交」。再配上大陸政府持續推出限縮人民自由的各項政策（限制補教業上課時間、未成年人玩遊戲時間、封殺「娘炮」藝人），並在未經審判下讓諸如趙薇這樣台灣人熟識的藝人「網路消失」的作法。這一切的一切加總起來，都不斷加強台灣人被大陸併吞的恐懼。

而恐懼偏偏不是一個理性的情緒，人一旦恐懼起來，往往選擇的是最激進，立場最鮮明的主張。在這種情況下，民進黨批判國民黨與柯文哲「不敢批中國」的論述就非常容易讓許多民眾覺得很有道理：「中國這麼壞，你還在說要與它談兩岸和平？」、「國民黨竟相信中共會遵守承諾？」這些標籤貼下去，國民黨真的在年輕選票上面非常難以招架。而年輕人偏偏又是最有網路活動力與影響力的群體，對於選舉「空戰」有巨大影響力。

對於這問題，某些國民黨從政人員可能希望以革命性的方式，一次推翻九二共識等傳統兩岸關係元素，向反中路線大幅度靠攏，以藉此取得台灣國族意識認同。姑且不論這樣的立場調整對或是錯，國民黨黨名就是掛中國二字掛了幾十年，主張九二共識也10多年了，立場在極短時間內大幅改變，能取信於人嗎？恐怕不行，品牌形象是時間累積出來的。就與任何一個人在社會上混，都得背著過往的履歷與前科一樣，不可能隨時「砍掉重練」，這畢竟不是遊戲。

但，國民黨的兩岸政策論述，必須好好面對以下現實：越來越多的中產階級在自身與大陸人互動的經驗中感到不愉快，更因香港反送中、國安法等事件，開始對主張與大陸和解的政黨不信任，甚至懷疑這樣的政黨在促統。

這，絕對是國民黨需要極其嚴肅去面對的。本來九二共識就僅只是「兩岸同意口頭表述一個中國」的共識，不是「國民黨不得讓共產黨不開心」的共識，更不是「國民黨有義務達成統一」的共識。國民黨原先的政策主張中，本來就反對急統，也有許多足以防衛台灣的「拒統」成分，與中華民國憲法完全相符—台澎金馬乃是中華民國「自由地區」，而且自由民主憲政秩序是自由地區的核心，以「民權主義」、「民主自由」為核心的憲法，絕對不可能與當前愈發專制的中共謀統！本就具足的東西，能不能拿出來強調？當然可以！這本就是「既定主張」，國民黨堅持民主自由與台灣安全，拒絕與專制政體討論民主，這有什麼好客氣的？有什麼好自卑的？與大陸交流，但堅拒一國兩制，強調自由地區兩千三百萬人的尊嚴與意願，一向都是國民黨的精神，怕什麼？

展望未來，國民黨一定要凸顯自己既有政策中「拒絕與在現行中國制度下統一」的部分，且要把它放在報告第一頁，開誠布公，一再又一再的說。以這樣的態度面對2022與2024，適度回應、同理國人對大陸的恐懼，重新與日益恐中的中產階級建立情感上的聯繫與認同感，擺脫掉「親共」的帽子，國民黨才可能再獲新生。民主自由體制乃是台灣的底線，也是國民黨兩岸政策的靈魂！

（作者為網路媒體工作者）

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