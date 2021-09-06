有首顛倒歌是這麼唱的，「滿天月亮一顆星，千萬將軍一個兵。」雖然沒這麼誇張，但咱們國軍的員額分配還真是有點接近。

報上說，根據下年度國防預算書，國軍的士官比士兵人數多1倍，軍官36232人、士官89706人、士兵44127人，另外學生、文(教)職、聘僱及駐外人員共189528人。合理的官士兵比例應是1：2：2，以預算書披露的國軍總員額，軍士官比例還算合理，但士官與士兵比例卻明顯失衡，士官近9萬人，士兵卻不到45000人，士兵人數僅士官一半。

萬一打起仗來，指揮官或司令在後方運籌帷幄，然後軍長下令給師長、師長下令給旅長、旅長再下令給營長、連長、排長，這些多半是下命令的軍官，上場後士官還比士兵多，一個命令接一個，到頭來連兵都沒了，這個仗怎麼打啊？這情形怎都出現在民進黨執政時期，為什麼大家都爭先恐後想當官，真正上場打仗的沒幾個。三軍統帥您知道您底下有多少打仗的兵嗎？

九三軍人節，弘揚軍人氣節的日子，卻傳出陸軍馬祖防衛指揮部男士官性侵女兵的重大軍紀案；較早也傳出海軍艦指部「女士官深夜進艦長室」乙情，我們的三軍是怎麼了？軍官欺負士官，士官欺負士兵。軍紀問題層出不窮、軍力又大有問題，現在卻發現士兵比例低過士官，這是甚麼樣的軍隊？

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