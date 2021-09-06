上個月底，全球央行會議在美國懷俄明州的滑雪勝地傑克森霍爾（Jackson Hall）舉行線上會議，其中美國聯準會主席鮑爾的演講最受矚目，因為不但美國經濟興衰影響全球，且其貨幣政策同樣也會帶領全球貨幣政策的走向。也許有人會覺得他都沒有提供明確的訊息，因此預測聯準會不會有動作。依據理性預期理論的說法，被預期到的政策不會有效，因為人們會事先反應，最終造成政策效果被人們的行為所抵消。因此，全球央行總裁在一些演講時，大都不會提供明確的消息，而是如果政策要改變時，會出其不意的宣布，這樣才能達到預期的政策效果。

去年3月以來，美國在貨幣寬鬆（QE）無上限的政策下，聯準會大量的增加貨幣供給，到現在為止美元供給增加超過300%，在貨幣供給大量增加的情況下，人們就會關心未來是否會出現通貨膨脹的可能。因此在鮑爾的演講中，大家關注兩個重要的政策，一個是聯準會何時會開始採行「縮表」的政策。因為QE是聯準會直接採購企業的公司債，同時放出貨幣，因此會使得聯準會資產負債表中的資產（企業債券）與負債（貨幣供給）同時增加。所以，如果聯準會停止採購，甚至出售這些公司債，就會形成減少資產的所「縮表」的情況。

另外一個方式，就是提高聯準會現階段一直維持在零的基本利率，這是回收貨幣供給的另外一個有效方式。當然在鮑爾也沒有提及他會如何去做。但是許多觀察家都猜測可能會到2023年才會採取動。

然而，如果仔細讀鮑爾的演說稿，應該還是可能從中看出一些端倪，其中最重要的考量有兩點，第一個問題是，美國現在的經濟表現如何，包括經濟成長率與失業率的變化。IMF於7月估計今年美國經濟長率可以達到7.0%，表現可說是相當不錯。另外，美國7月的失業率也降到5.4%，比去年底的6.7%也低了許多。從這兩個指標上來看，聯準會即使採取縮表，對美國經濟的影響應該不會太大。

第二個關鍵問題是，現階段的通膨壓力到底有多大？今年以來，美國的物價就逐步上升，消費者物價指數（CPI）5月份達到4.99%的高峰，然後就維持在這一高點，聯準會預估美國今年全年的通膨將會達到3%，比原先的目標2%高了不少。

所以，現在的問題不是有沒有通膨的問題，而是現在的通膨是短期現象或是長期的？今年以來因為全球景氣回溫，需求大增，供給跟不上來，導致價格上漲。同時，廠商為了擴大供給，到各地去搶購原物料，於是造成全球原物料價格的普遍上升，從而進一步推動廠商成本及其售價。如果上述只是短期現象，聯準會就不需要採取過多的動作；但是，如果此一現象延長下去，就會逐漸形成民眾對於通膨的預期，於是會要求更高的薪資，或是更高的名目利率，於是又進一步的推升廠商生產成本，從而再拉高物價，形成通膨，因此就可能出現所謂的「工資─物價螺旋」（wage-price spiral）。

現在美國聯準會主要關切的就是，這一次的物價上漲到底會不會引發上述的「工資─物價螺旋」。在這次鮑爾的演講中，他一再強調這一次的物價上漲只是短期性的，因此暫時不需要調整聯準會的貨幣政策。但是，如果通膨持續下去的話，鮑爾是否還會如此堅持現行的政策呢？這就很難說了。所以一般都認為11月聯準會召理事會的日子就很重要了，到時會有多幾個月的觀察，再來看看全美與全球的物價走勢情況，然後再來決定是否要更動貨幣政策。

天底下沒有白吃的午餐，如果貨幣數量增加只會反應在資產價格上面，而對於物價任何影響的話，那麼政府部門當然就可以光明正大的以灑幣的方式，來拯救經濟。問題是，過去已經有太多次的經驗告訴我們，貨幣數量增加最終一定會反應在通貨膨脹上面，也許短期下不會立即反應，但是時間長了一定會反應在物價與上面。

美國經濟正在逐漸恢復，經濟成長率高、失業率低，現在停止無上限的QE正是時候；甚至應該提高利率收回過多的貨幣供給。在此同時，台灣情況雖然沒有美國嚴重，但是貨幣供給成長率也同樣在高水位，而且物價上漲也同樣存在。政府部門一方面要仔細觀察美國貨幣政策走勢；另一方面，也應該採取更積極的方式，來減輕可能出現的通膨壓力。

（作者為政大經濟系兼任教授）