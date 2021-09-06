美國在阿富汗受到災難式的挫敗，拜登總統與美國都將為戰略失能與戰術拙劣付出代價，並承擔應負的政治責任與歷史評判。弔詭的是，拜登急欲脫離阿富汗主要理由之一，是要集中力量與中國戰略競爭，但背棄友邦及支持者片面撤軍，反而減損美國的威信，削弱了抗中的實力及道德的訴求，讓大陸提高對抗美國的分貝。氣候大使凱瑞訪中鎩羽而歸，大陸外長王毅更是不假辭色對美國提出「三項要求」，宣稱球在美方一邊，言外之意，美國須先澄清立場再談合作。

美國需克服三個危機

美國在阿富汗的失敗，已造成多層面的衝擊，在地緣政治層面，包括美國信用喪失、鼓勵對手挑戰美國權威、中俄填補南亞與中亞權力真空、阿富汗可能重返恐怖主義陣營等。在美中戰略競爭面向，美國外交政策的2大指導原則──以實力地位制衡中共脅迫與擴張、整合國際民主聯盟嚇阻中國，究竟能產生多大力量，已受到國際社會質疑。

以美國對台灣支持為例，拜登政府透過「四方安全對話」、「七國集團」、「北約組織」、歐盟、日本與韓國等區域、多邊、雙邊機制，「強調台海及和平的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題」。德、法等許多國家對這種宣示性作為原本就消極、被動，美國徹底切割曾被視為「重大利益」的阿富汗，更證實了他們的顧慮。

倉促撤離阿富汗並不能解脫美國的責任與壓力，「能力危機」、「信心危機」、「信用危機」將是拜登政府在後阿富汗時期必須克服的政治障礙，這也將與未來美中強權競爭、美中台三邊關係及台海局勢走向息息相關。

在美軍撤離阿富汗之前，美國的印太政策就已受到質疑，論者提出3個挑戰：一、民主、自由、人權等共享價值凌駕國家利益將難以永續經營；二、盟邦及夥伴的政策討論應聚焦立即關切事務，而非一味配合美國抗中；三、美中極端競爭不能失控，應建立「護欄」、畫出「底線」。

拜登就任7個月就陷入政治危機，脫困之道是妥善處理與中國、俄羅斯的關係，美國是否調整全面對抗的基本路線具有決定性影響。拜登日前在白宮演說中強調，美國將強化競爭力以因應21世紀競爭的挑戰。但他也指出，美國須從錯誤中學習，注意兩項最高原則：策定任務時必須有明確、可行的目標；必須專注於美國的基本國家利益。拜登的外交政策如能排除戰略競爭下的僵硬意識形態、高度政治化及零和博弈思維，仍有翻轉的機會與空間。

鄰國論給美國找麻煩

在現實國際政治中，大國權力消長環環相扣，美國陷入外交危機，大陸雖未落井下石，但外長王毅、駐美大使秦剛等趁勢指責美方犯了重大戰略誤判，才導致中美關係陷入困難。情勢有利中國，但中國仍會有分寸，美國也不會輕易屈服，雙方如能冷靜、務實，從雙邊經貿、氣候變遷等涉及共同利益的議題切入，仍有合作空間；凱瑞按表操課訪問天津，財政部長葉倫可能訪問大陸的傳言都是正向發展。

無論國際局勢或美中關係如何轉變，唯一不變的是台灣問題「重中之重」。民進黨拒絕記取阿富汗的教訓，甚至以為美國將提供與以色列、北約、日本及韓國同等的安全保證與支持行動。殊不知，美國與北約、日本及韓國均是有安全條約的盟邦，並維持龐大駐軍；與以色列則有10年、380億美元的軍事援助備忘錄。反觀台灣與阿富汗、烏克蘭相同，屬於沒有條約基礎、只有空泛承諾的戰略夥伴。

拜登政府已公開宣示不支持台獨，中共仍不斷提醒美方在台灣問題上務必恪守承諾，民進黨似乎有恃無恐，蔡總統日前的「鄰國論」挑起「兩國論」爭議，在美國外交處境最關鍵敏感時刻，蔡英文的論點無論是故意或無心，美方恐怕並不樂見，也不會領情。

外力不可依賴，台灣沒有單獨和大陸一戰的能力，民進黨政府國安政策卻建立在依附美國的基礎上，萬一世局出現不利於美國的轉變，台灣必然將遭受連帶效應，包括《華爾街日報》、《紐約時報》、「ABC」等主流媒體最近特別關切台灣的安全，就充分反映了這個趨勢，美方的口頭、象徵性承諾，確實可能使台灣淪為「阿富汗第二」，這是台灣朝野必須嚴肅面對的問題。