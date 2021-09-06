民進黨黨團公布民調數據，有6成5的民眾表示，如果中國攻打台灣，願意挺身保台，另外也有民調顯示，若兩岸爆發衝突，18、19歲族群中有96%願意上戰場，但他們之中卻高達87%反對恢復徵兵制。這當然是很弔詭，因為感覺戰爭離我們尚遠，所以當問到中共侵台時，受訪者是很有底氣地說願意保衛國家，但是服兵役或延長服役時間是馬上就會實現的，自然就有所保留了，其實也是滿符合人性的。

提高國防預算的危險

八二三炮戰前夕，戰雲密布，金防部司令官胡璉將軍曾私下詢問美方的態度，反應是「戰爭一起，必須中國人先流血」，胡璉將軍說：「要別人為我們流血，那起碼是我們的血流完以後的事」，當時是跟美國有邦交、駐軍、條約的時代，美國很明確地告知，美國軍隊不會為台灣流血。中美斷交這40多年來，保護台灣的責任一直在我們自己的身上，從未假手他人。

國防部明年度預算共編列3726億元，為歷年來最高，國防預算年年增高，令人既喜又憂，喜的是欣見政府重視國防，願意為國防建設投資，增加政府支出可以帶動經濟成長。憂的是台海危機迫在眉睫，不得不提高國防預算以為因應，由目前台海情勢看來，應該屬於後者。

自從民進黨政府全面執政以來，積極地執行「親美抗中」策略，自然引起了中共的惱怒，中共為平息內部壓力，以增加對台軍事壓力為手段，自此機艦常常騷擾我防空識別區，造成我海空軍莫大壓力，也因為常常要攔截、監控，機艦的耗損、油料自然增加，增加預算也是不得不然。

面對中共的武力威脅，尤其是「東風」系列的導彈，對國人產生莫大的心理恐懼，所以「先制攻擊」及「源頭打擊」成為顯學，國防部在政府的期盼下，也加大投資研發反制飛彈與採購各類型防空飛彈以因應。其實，依台灣防空飛彈的密度，早已在全世界名列前茅，但是蔡總統還是不放心，還要持續加購飛彈以提升攔截率，台灣早已成為名副其實的「刺蝟島」。

飛彈成套成套地買來，價格就不討論了，飛彈買來要儲存、要建新陣地、要敦親睦鄰，這又是額外的投資項目，最重要的是由誰來操作？空軍的防空部隊訓練辛苦、戰備壓力大，眾所皆知，在這個「募兵」的時代，絕對不是年輕人的首選，連軍官都不願到防空部隊服務，還談什麼榮耀迷彩？飛彈越買越多，單位就要一直擴編，依照目前飛彈部隊的編現比，有這麼多人員可以維持部隊的正常運作？或是可以負荷當前的戰備壓力，實在令人懷疑。

貿然改革兵制的苦果

當然，面對中共強大的威脅，國軍除了能夠保持台海的安全外，蔡總統也曾說：「我們願意承擔確保區域穩定的責任」，另外，為了保持我們目前的生活方式與自由民主，所以維持一支量適、質高、戰力強的軍隊作為後盾是絕對有必要的，但是現在的兵役制度被政治人物搞得千瘡百孔，南韓、以色列至今仍不敢廢除徵兵制，我們的戰略環境比他們安全嗎？我們的訓練、裝備有比他們好嗎？役期大幅縮短後，發現後備部隊不堪使用，又花費百億的預算為其添購裝備、重新訓練，這不就是幾年前貿然將義務役改成4個月軍事訓練役所造成的苦果嗎！

眾所皆知，要維持和平穩定的兩岸關係，是「滴水穿石」的工作，短時間看不到成果，放煙火式的賣賣農產品或是赴陸訪問，效益也會持續遞減，而現在的氛圍下，談和平更被打成「賣台」。民進黨政府的策略就是惹惱、挑釁中共，仗著有美國老大哥在背後支持，讓中共跳腳又無計可施，確實符合年輕選民的胃口，再花大錢打造刺蝟島，卻不考慮有沒有足夠的兵源使用這些武器，也不努力在大國間保持彈性，只會強調是「史上最好的台美關係」而沾沾自喜。

政治人物為了政治利益破壞兩岸關係，捨棄共同發展與互賴的契機，造成兩岸人民的疏離與仇恨，實在不夠聰明。國家安全必須靠自己，今天美國和中國打貿易戰，要制衡中國崛起因而大打台灣牌，如果哪天中美又有共同利益而重修舊好，我們將如何自處？