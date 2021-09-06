國民黨主席選舉辯論會日前登場，為2022、2024兩場大選吹起重返執政的號角，兩岸議題的論述主張，成為4位候選人交鋒與媒體報導評論的焦點，整體而言，多半評價不高。但批評很容易，如何做到叫好又叫座，也就是既能展現理念的長遠價值，又能契合階段性的民意主流，贏得選戰進而執政，對如今陷入困境的國民黨的確很難。

執政是一個民主政黨存在最主要的目標，贏得選戰則是必須的手段。一個只會媚俗討好的政黨或政客，固然令人不齒，但如果不能與時俱進、因地因人而異，只是為宣揚理念而犧牲，寧可當為理想奉獻的烈士，那就另當別論了。

民進黨自2016年勝選執政迄今，已經產生了一種詭異卻清楚的邏輯，那就是無論執政的效能、評價有多差，始終能透過兩岸議題的發酵操作，形成一個莫名其妙的金鐘罩，即使在地方大選上被選民狠狠教訓，但在中央政權的攻防上就是能夠扳回守住。這回2022、2024亦想複製。

相對於民進黨總是能靠兩岸議題來救命，國民黨即使在野了，也老是要概括承受大陸對台的各種壓力，這就形成了極端不公平的對照；民進黨執政下的各種錯誤，一碰上大陸的其他施壓動作，就能轉移焦點脫困，屢試不爽之下，哪還有什麼監督制衡可言？

大陸當局必須理明白的是，除了應該尊重台灣的民主多元價值，在其反獨促統的大戰略下，更應該分清楚優先順序，結合次要敵人打擊主要敵人，不能把台灣主流民意的保衛中華民國、民進黨的軟性台獨、極端激進台獨一鍋端。如果老是這樣有意無意地抽國民黨的後腿，製造民進黨政治操作的資本，讓國民黨永遠無法重返執政，這樣還談什麼推進心靈契合的統一可能性呢？

過去國民黨長期執政、一黨獨大時，統一是官方設定的主旋律，在1991年制定的《國統綱領》則是將統一進程分成三個階段，每一階段都有明確嚴格的條件與實施步驟，並對大陸方面有相對應的要求與檢驗，其中各種攻守兼具的訴求，既標舉了對統一願景的追求，也成為保障台灣民主自由的防護罩。隨即又在1992年和大陸達成「九二共識」，1993年舉行辜汪會談，以此為基礎展開後續更深遠的和平交流。

當時民進黨最常訴求的是台灣必須有另一種民意聲音，並使其成為國民黨對應大陸時的「異議」，能為台灣爭取更多的談判籌碼；若依此邏輯，現在台灣在民進黨主政的一片「獨熱」氛圍下，最需要的不也正是另一種反獨乃至促統的聲音，並以此牽制民進黨撕裂對抗的冒進，使兩岸關係回復到政治降溫、和平交流的正軌上？

事實上，過去民進黨重要文件的出爐都與選舉操作有關，1991年通過《台獨黨綱》，迎接國會全面改選；1999年通過《台灣前途決議文》，務實承認中華民國體制，化解台獨疑慮、拓展中間選票，使陳水扁選上總統。當時黨內也萌生諸多背棄創黨理念的批判，但結果顯示民進黨因此轉型擴大社會基礎，迄今更批上「中華民國台灣」的外衣，迂迴推動「軟台獨」路線。

如今時移勢轉，從國際、兩岸到台灣內部，主客觀環境、人與事的變化均不可同日而語，兩岸早非國民黨的強項長處，反而是罩門死穴。但閃躲畏戰、墨守成規只會敗得更慘，如何融合台灣民意主流，提出有為有守的兩岸論述與主張措施，責無旁貸也不容僥倖。

（作者為資深媒體人）