「我跟大部分的在陸台胞不太一樣，我對大陸要比台灣更熟悉。」從出生後，高尚就跟隨父母在大陸生活多年，在成年後又跟隨家人返回台灣。如今而立之年的他，毅然決定來到大陸創業經商。

2018年，由在遼台商高尚與妻子共同設計與開創的台灣複合式餐廳「全福魯肉飯」正式在遼寧大連開業。台灣魯肉飯、豬肘飯、麻油雞湯、蜜汁雞腿飯、台灣珍珠奶茶、翡翠檸檬霸綠茶……在夫妻倆的用心經營下，餐廳的生意越來越好，目前，連鎖店已擴張到第11號店。3年來，「全福」已成為大連當地小有名氣的台味餐廳。

回顧這些年，高尚用「一半在台灣，一半在大陸」來形容自己的人生軌跡。

#她是我的半邊天

「我能有今天的事業，絕對離不開我的太太。」高尚的太太王琬懿來自遼寧，兩人的相識是從網路上開始的。

24歲那年，經過朋友介紹，還在台灣的高尚開始隔著屏幕對這位東北姑娘展開追求。他笑稱，「我跟太太是網戀，那時候的我們天天寫信、發郵件，不到一年我就迫不及待的奔向她，用現在的話說就是我們『奔現』了。」高尚深深地被這位東北姑娘的開朗性格吸引，現在回憶起當時的事情，他還滿臉笑容，「你知道嗎？我跟太太第一次見面時，就被拉去見家長。給我嚇壞了。」

這段跨越海峽的婚姻，剛開始並不被看好。「我的父母其實很擔憂，聽說我要嫁給台灣人，第一反應便是不認可。他們主要還是覺得台灣太遠了，不放心。」王琬懿說，「最初別說父母了，連自己都害怕被騙。」

2009年，兩人正式步入婚姻的殿堂。當直爽大方的東北姑娘碰上內斂溫和的台灣小伙，他們不僅成為了模範夫妻更是相互扶持的工作夥伴。創立品牌、建立工廠、招商引資，這一路走來，夫妻二人幾乎從沒出現過分歧。「我主要負責工廠的技術和生產，太太負責加盟店的管理與宣傳。」高尚笑稱，「在最初設計『全福』餐廳時，還是太太提出了很多好的建議與靈感，我們共同合作開創了『全福』，她就是我的半邊天。」

如果問高尚，婚姻是什麼感覺，那答案一定是滿滿的幸福感。

#是見證人更是追隨者

婚後，夫妻二人選擇回到台灣生活。在台灣，高尚考取了台灣的不動產經紀人資格證，進入房地產行業。但過了一段時間，高尚逐漸發現，這份工作並不適合自己。長期的工作壓力讓他開始考慮創業，決定「自己幹」。有了創業的夢想，夫妻二人決定先從自己最感興趣的美食行業入手。

高尚打趣道，他跟太太兩個人都是個超級行動派，當看到台灣的當地小吃越來越火，立馬就找了專業的師傅學習怎樣製作美食跟茶飲。邊學邊做，學習之餘的高尚還在台灣當地嘗試賣起了東北風味的烤串，眼看著生意越來越好，高尚卻犯起了難，「到底要在台灣還是大陸扎根讓我們想了很久」。

2014年，高尚看到兩岸各個方面的變化，深知大陸的經濟發展越來越好，他毅然決定舉家前往大連。「當時去大連時，我們沒有給自己留任何退路。一旦我們想做這件事，我們就一定要做到最好，而大陸是我們最好的舞台。」高尚說，未來的市場在大陸，這是不容置疑的。

說幹就幹，成了高尚夫妻的口號。開店、選址、創立品牌、建立自己的加工廠……不到半年，「全福」餐廳就迎來了第一個加盟商。地道的口味源自地道的選材，「我們所有的調料都是來自台灣，包括茶飲中用到的茶葉都是從台灣運過來，這樣才能保證口味更地道。」高尚說，從開業到現在，「全福」飯店一直沒有做過廣告宣傳，全靠顧客的口碑，就這樣一傳十、十傳百，越來越多的人來打卡這家台式餐廳。

「最開心的還是看到顧客吃的滿意、吃的放心。我們雖然有11家加盟連鎖店，但我敢保證每一家的用料及衛生條件都是過關的。」在飯店衛生方面，高尚一絲都不敢馬虎，致力於做好平民路線的快餐連鎖店是他的目標。

疫情期間，對餐飲業的影響是巨大的。本身已經擴張到第18家的「全福」，因為疫情迫不得已關閉了幾個門店。「那會還是挺難的，一直在虧損狀態。但是我跟太太從未想過放棄，好在我們的加盟商也都很信任我們。」高尚說，面對突如其來的疫情外加豬肉一直漲價，他跟太太決定自掏腰包補貼各個加盟商以渡難關。經歷過疫情，高尚笑稱，「全福」更堅固了。

回過頭看之前做出回大陸創業的決定，高尚從未後悔。談起這幾年創業的感受，他覺得自己像是追隨者更是見證人。「這幾年，大陸無論是經濟還是各方面，發展速度都非常快，台灣與之相比已經落後很多。我很幸運，見證著大陸的發展，更幸運地是趕上了發展的浪潮。」本來對高尚「登陸」創業不怎麼看好的台灣親友們，現在也逐漸改變了自己的看法。

#這裡是我的家

從台灣到大陸，從稚嫩青春到而立之年，有著一嘴東北口音的高尚說，「我覺得大連就是我的家，我總是向別人介紹我是來自遼寧的台灣人，也是來自台灣的遼寧人。」

隨著自身發展得越來越好，高尚呼籲更多的台灣青年來東北發展。他說，這裡是我的家，我希望自己的家能變得越來越好，能讓更多的台胞熟知。相較於南方，北方的台灣元素比較少。東北是一片遼闊的土地，在這裡的台胞人數很少，所以發展機遇會更多。高尚坦言，物以稀為貴，「全福」能越來越火，有一半的因素是因為大連很少有地道的台灣風味飯店。

「現在其實有越來越多的台灣青年想來大陸發展，但他們又有些不敢，更多地還是因為對『陌生』的恐懼。」高尚笑著說，今後打算能夠聯合相關部門或在遼的台胞們，共同建立一個台青創業孵化基地，能為這些有顧慮的台青們貢獻自己的一份力量，將自己的在陸創業經驗分享給大家。他說：「希望自己能成為兩岸交流大橋中的一塊磚。」（魚卷）

（本文來源：台胞之家公眾號）

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