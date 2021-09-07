1659年2月，鄭成功基本上完成了戰前的布署，於是召各路人馬到磐石衛聽令。

這一次，鄭成功改變策略，先集中兵力和張煌言一起，猛攻定海城，一為解除北伐的後顧之憂，二為給清軍製造一個假象，吸引江蘇和浙江的清軍來援。

4月底，聯軍奪下定海城，焚毀清軍水師戰船100多艘。5月19日，鄭成功艦隊抵達吳淞口，派人祕密聯絡清朝蘇松提督馬逢知，相約出兵；馬逢知卻按兵不動，心懷觀望。6月初一，鄭軍進至江陰，鄭成功接受諸將建議，以縣小不攻，繼續西進。16日進攻長江上著名的渡口瓜洲（今揚州市邗江區），破敵數千，截斷清軍用鐵鍊和船隻連接的鎖江防線「滾江龍」，焚毀浮營3座，奪大炮數十門。至此，清軍苦心經營的長江防禦工事全部瓦解，瓜洲攻克。

6月22日，在鎮江銀山大破江寧巡撫蔣國柱、提督管效忠派來的援兵，鎮江守將高謙、知府戴可進獻城投降，鄭成功調高謙的兵馬隨主力攻打南京。

6月26日，張煌言帶領一支為數不多的艦隊先行抵達南京城下。7月初七，鄭軍主力到達南京城北的觀音門外。初十，鄭軍大隊人馬上岸，在南京內外城池的觀音、金川、鐘阜、儀鳳、江東、神策、太平等門外紮營，共立83座營寨。各處營寨都安設大炮，準備雲梯、藤牌、竹筐、鐵鍬、鑿子等攻城器械。從圖上（見下圖）可以看出，鄭成功把兵力都布署在南京城北部，離江水比較近的地方，符合鄭軍擅長水戰的特點，不能離水太遠，但接下來的十幾天，鄭成功沒有下令攻城，這是他犯的第一個錯誤。

鄭成功的勢力範圍（圖／時報出版提供）

順治帝立即派遣安南將軍達素、固山額真索洪、護軍統領賴塔等人率八旗軍由北京南下，前往南京增援。又任命江西提督楊捷為隨征江南左路總兵官、寧夏總兵劉芳名為隨征江南右路總兵官，各率手下人馬由江西、寧夏趕赴南京。

本來南京城裡的清軍萬分緊張，百姓家家閉戶，不敢出門。八旗指揮官喀喀木擔心城中百姓為鄭成功充當內應，想大開殺戒，以絕後患，經兩江總督郎廷佐勸阻，才打消這個瘋狂的念頭。後來看到鄭軍沒有立即攻城，一邊焦急地等待援兵，一邊加緊防務。郎廷佐下令把城外靠近城牆的房屋燒毀，掃清視野；把近城十里之內的居民全部遷入城中，以免資敵；貼出安民告示，穩定人心；強令商家出售糧食，以免百姓因缺糧而餓死。與此同時，還允許百姓進出水西門和旱西門兩座城門，購買生活所需，另一方面嚴密查訪，以防內應等。這樣一來，百姓不緊張了，官方抓緊時間儲備糧草，置辦武器，蒐集船隻，為應戰做準備。

7月中旬，清軍援兵陸續到達南京。鄭成功的兵力都布署在北部的城門，援兵輕易就從南部的城門（例如正陽門）進城了，這是鄭成功犯的第二個錯誤。我們可以理解鄭成功的兵力不夠，不足以將南京城團團圍住，但封鎖通往南京城的各個要道是可以的，或者圍城打援也可以，但這些都沒有。於是看到一個奇怪的現象，鄭成功陳兵南京城下，「圍」而不攻，而清軍的援兵卻源源不斷地從南門進城，先是江蘇的，隨後是浙江的，然後附近長江上下游的援兵也來了，雙方的力量對比開始逆轉。

7月下旬，鄭軍「圍」而不戰，士氣低落。有的士兵竟然閒到去江邊捕魚。20日晚，清軍認為時機已到，由漢人綠營兵打頭陣，梁化鳳率騎兵出儀鳳門、管效忠領兵出鐘阜門，對鄭軍營帳發起突襲。鄭軍人不及甲，馬不及鞍，一敗塗地。清軍初戰告捷，出城紮營。

鄭成功只好重新布署兵力，將部隊集結在觀音山一帶，準備與清軍決戰：四支兵馬屯於山上；兩支兵馬埋伏在山谷；還有兩支列於山下迎敵；自己帶了兩支兵馬在觀音門策應。這是鄭成功犯的第3個錯誤，本來是水戰，後變成攻城戰，現在又變成陣地戰。水戰鄭軍有優勢，攻城戰不擅長，陣地戰則完全不是八旗兵的對手了。

2003年鄭成功文物展在延平郡王祠展出兩頂明鄭軍銅盔。（陳美文攝）

24日晨，清軍從觀音山後方分兵直取山上的四支鄭軍。四支陸師雖奮力抵抗，終因兵力不敵全線崩潰，觀音山頂被清軍占據。鄭成功立即派手下的兩支兵馬前往支援，但為時已晚。清軍居高臨下，一覽無餘，立即撲向山谷中的兩支伏兵，兩支鄭軍被團團圍住，死的死，俘的俘。而此時，列於山下的兩支鄭軍全軍覆沒，其他各處的守軍也遭遇慘敗。

鄭成功見陸軍全線崩潰，率親隨到江邊調水師。但大勢已去，水師既要保護隨軍家屬，還要為撤退留下本錢，不能拚盡全力。

敗局已定，鄭成功只好收拾殘兵撤退，不得不放棄原先占據的瓜洲、儀征、鎮江等地。清軍一開始還在後面追趕，但終因缺乏戰船，也就放棄了。

8月初八，鄭軍艦隊到達崇明島附近，鄭成功決定先奪取崇明縣城做為根據地，再派人去廈門調兵，以圖再攻南京。初九，鄭軍千餘艘戰船上的士兵，分20路登岸。守城的清軍只有綠營3千人，用火炮、弓箭還擊，鄭軍傷亡慘重；清軍又主動出擊，搶走多門紅夷大炮。鄭成功眼看士氣低落，只好撤軍，沿海路南下，9月初七回到廈門。

南京兵敗，鄭軍的損失至少在2萬人以上，還失去多位提督、鎮將等高級將領。這場失敗讓鄭成功意識到自己在陸戰方面的短處，此後，他不再把大陸視為進軍的主要方向。而恰在此時，一個叫何斌的人從大員投奔而來，告訴鄭成功可以攻打台灣。

（未完待續）