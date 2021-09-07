繼上月底被批評為「長共軍志氣，滅國軍威風」的國防部「110年中共軍力報告書」公布之後，根據明年度「國防預算書」，在國軍總員額人員中，國軍的士官有89706人，而士兵只有44127人；士官人數竟比士兵人數多出1倍，官士兵比例已嚴重失衡。

國軍官士兵編員失衡，在退伍及現役軍人心裡並不感到意外，但如此嚴重的現況則讓人憂心不已。部隊編員不足，過去是「不可說的秘密」，現在則已是檯面化。還記得筆者剛從軍校畢業下部隊時，擔任預備師中尉排長，夜間尚得站衛兵，曾遇到師部少尉預官來查哨的窘況：過年期間，就連少校副營長都要去站50機槍哨的衛兵！

近幾年每當看到年度將官晉升典禮，高級長官主持授階，晉升人員效法美軍由家屬代為掛階，真是風光不已。然而看在我們這些退伍多年的老兵眼裡，卻是憂心忡忡不已。因為將官都是足額，我們有足夠的官士兵嗎？因此，軍中流行一句「將比官多、官比士多，士比兵多、兵比槍多、槍比子彈多」來形容失衡的編制。

去年2月中旬，美國《外交政策》雜誌刊登了一篇標題為「台灣軍隊是空殼」的文章，其作者雖是國內「台灣民意基金會」研究員黃柏彰，但其內容述及台灣缺兵及動員系統混亂部分，倒也十分貼近事實。軍隊面臨凡此諸多窘境，其實大家心裡都有數，尤其是肩膀上掛了星星的領導幹部，必須重視此一國安危機。

國軍基層士官與士兵的編配比例缺失，其嚴重失衡的情況終於顯現。主因應是多年前由「徵兵制」逐漸轉變為「募兵制」所造成。然而，今天的軍隊不僅是兵源不足而已，另外加上士氣不高、軍紀敗壞、管理混亂，真不知這樣的軍隊要如何保國衛民，更別提走上戰場了。

面對海峽對岸的共軍，我們的三軍統率蔡總統，應該想想辦法該如何改善兩岸關係，與大陸和平相處、共謀雙贏，至少不要挑釁中共才好！既然我們的拳頭比人家小，講話就小聲一點吧！

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