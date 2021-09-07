最近一段時間以來，國際之間挺台抗中的氛圍越來越濃。美國雖然在阿富汗跌得鼻青臉腫，但仍然信誓旦旦地說，台灣與阿富汗情況不同，美國對台灣的承諾「神聖不可侵犯」。歐洲議會的外交委員會通過「歐盟－台灣政治關係與合作」報告，鼓勵歐盟與台灣強化官方交流，並建議將歐盟駐台機構「歐洲經貿辦事處」更名為「歐盟駐台灣辦事處」。立陶宛也來參一腳，將和台灣互設代表機構。

面對上述形勢變化，除了外交部頻頻表示謝意之外，蔡英文總統也沒閒著，在「凱達格蘭論壇」的英文致詞中表示，「台灣不走向軍事對抗，盼與鄰近國家（neighbors）在和平、穩定、且互惠的原則下共存。」但在總統府的中文新聞稿中，則把neighbors翻譯為頗有指向性的「鄰國」，引起一片「兩國論」的疑慮，總統府卻不做澄清。

顯然，民進黨政府受到了國際形勢的鼓舞，覺得形勢一片大好，開始玩起擦邊球了。問題是這種挑釁的動作，和希望「在和平、穩定、且互惠的原則下共存」的訴求是背道而馳的。最少，在海峽對岸眼裡，這又是柔性台獨和漸進台獨的伎倆，只會加深敵意。

蔡英文處理兩岸關係的主要手法，就是嘴巴上不斷強調不挑釁、不冒進，希望「維持兩岸現狀」，實際上則是文化台獨、柔性台獨和漸進台獨的動作不停。無論是修改歷史課綱，擅自把我國國名改為「中華民國台灣」，或者是操弄若隱若現的「兩國論」，都是以陰柔手法往台獨方向切香腸的體現。

當美國鎖定中國大陸為頭號競爭對手乃至於敵手的情況下，民進黨似乎越來越有恃無恐，認為美國會為了遏制中國大陸而毫無保留地支持台灣「倚美抗中」。甚至於在台海發生戰事的時候，出兵援助台灣。然而，情勢真是如此嗎？恐怕大謬不然。

從阿富汗灰頭土臉撤軍之後，美國對於大動干戈再捲入戰爭的意願應該很低，但是又不願意見到大陸一路成長發展，所以，慫恿台灣跨越紅線，激起台海戰事，讓兩岸廝殺，阻斷中華民族復興之路的心思則不能排除。換句話說，只要不讓美國自己捲入戰爭，美國未必不樂見台海有事。

美國藉由台灣打代理人戰爭的情況若發生，遭殃的必定是兩岸人民，美國可以坐收漁翁之利。以台灣經貿依賴大陸程度之重，不論大陸拿不拿得下台灣，台海任何風吹草動，都會對台灣造成重創並長期陷入困境。真愛台灣的人，會把台灣推進這樣的火坑嗎？

對台動武在大陸決策的順位上本來不是優先選項，台灣別當代戰卒子，逼使對岸把對台動武的選項往前挪。

（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授）

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