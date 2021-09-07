9月7日先父受難72周年追思紀念，原來籌備假胡璉故居紀念館舉行，受到疫情影響，取消現場活動。感謝親友的關注！
今年6月30日新聞報導〈黃國章與黃曙光上將〉，黃上將勇敢面對錯誤，並且向受害人家屬道歉，讀後感慨萬千！寫下一篇〈這個國家這個政府〉，深感這個政府對先父受難一事之冷漠無情，遂商請曾建元教授協調胡敏越牧師同意，假胡璉故居紀念館舉行「劉展文先生受難 72 周年追思紀念」，這個構想在臉書公布後，得到網友回應，特別感謝郭翰欽醫師在臉書貼文支援，並向促進轉型正義委員會提出〈「1949 劉錫輝上校父親冤死案」，期待政府公開致歉並支持「劉展文先生受難 72 周年追思紀念」活動案〉。但促轉會於7 月7日又行文移轉國防部，國防部則仍然舊調重彈，置之不理。
蒙曾建元教授和沈清楷教授的協助，2017年4月5日在台北市「哲學星期五」舉辦「胡璉兵團與歷史正義」座談會，胡璉將軍的孫子胡敏越牧師在座談會後給我公開信：「劉伯伯平安：為民國38年9月份先祖父部隊，對您父親之對待深感遺憾與虧欠；那一代中國的歷史造成了許多的苦難；願神的愛親自讓我們能走出傷痛，也求神的恩典祝福劉家後代子子孫孫。
1949年5月，胡璉將軍在江西省重組第12兵團，號召舊部歸建，龍蛇雜處，那個殘殺我父親的「洪都支隊」，就是第118師，軍紀敗壞，胡璉將軍早就知道，只是無能改善，曾建元〈胡璉與怒潮的浮光背影〉指出：「7月22日胡璉嚴詞申斥沿途拉伕抓兵，…第118師李樹蘭部為駑駘劣騎」，但古寧頭戰役該師作戰有功，獲頒榮譽虎旗，師長李樹蘭上校晉升少將。歷史真相何在？歷史只刪節了一點，犯罪就真的變成偉業了。
1949年我的父親突然遭難，還來不及辦理喪事，我就被抓當兵，直至今天，我連一張父親照片都沒有，真感到悲哀遺憾。今年88父親節，我在臉書發表〈父親與我的距離〉：父子緣薄，無限哀思。我童年時父親管教嚴肅，成長時期經常分別，父親有生之年，結緣17載，沒有說上幾句話。1949年兵荒馬亂，胡璉部隊第118師，軍紀敗壞，無法無天。「秀才遇到兵，有理說不清」，父親遭到殺身之禍。我隨後被第14師強迫當兵。劇變之下，父親的音容模糊不清。
當兵受到洗腦3年之後，考進陸軍軍官學校時，學生自傳填寫家庭狀況，竟謊稱父親遭到「共匪」殺害，20多年之後重新看到學生自傳，深感愧疚。此後不留餘力，在校訓練兩年半，以全期總成績第一名畢業；參加八二三炮戰，奮不顧身，獲頒陸海空軍褒狀；戰後就謮成功大學及研究所，畢業後在國防部中山科學研究院，參與天弓飛彈研發，獲頒雲麾勳章。
1949年古寧頭戰役，我不會放槍就被迫走向戰場；1958年八二三炮戰，我作戰有功。金門島兩次戰役勝利，保住了中華民國。可是，1999年訂立《國軍軍事勤務致人民傷亡補償條例》，中華民國已經名存實亡了，1949年國軍撤退時殘殺平民，就可以逃避責任了嗎？國防部說他們是行政機關，先父遭到胡璉部隊殘殺是刑事案件，他們居然說得出口？真的是中華民國的大不幸啊！
李禎林上將曾告訴過我一個小故事，越戰期間，越共軍民一體，美軍常遭北越婦女或兒童狙擊，終於發生美萊村屠殺事件，當事指揮官威廉．凱利（William Calley）中尉經軍法審判處無期徒刑，師長（含）以下因隱瞞真相，被起訴者十餘人。他評論道，看來幾乎在任何情形下，軍隊都不可殺害平民百姓。
1949年代的中華民國是荒謬的年代，經歷70年來的轉化，由於國家定位困難，成為國際上的「孤兒」，變成弔詭的年代。國際關係上中華民國失去政治地位，國民出國旅遊，護照常被誤認為中華人民共和國，因此，中華民國護照出現舉世無雙的封面：中華民國台灣（Republic of China Taiwan）。
曾建元教授和研究生吳靖媛的論文〈國共內戰後期撤台國軍拉伕行為之法律評價〉其中之案例舉隅：「一、大時代下的滄海一粟─劉錫輝；二、流離記憶─姜思章；三、浮萍歸根─應小娘；四、劫後餘生─管恩然；五、外省人的二二八─澎湖七一三事件」。是「中華民國到台灣」的荒謬時期。
筆者認為，該論文中案例舉隅之五：澎湖七一三事件，稱作「外省人的二二八」，實際上，每個案例舉隅，都可以稱作「外省人的二二八」。澎湖七一三強行徵兵事件，馬忠良教授即為其中之一員，其事蹟盡在《從二等兵到教授──馬忠良回憶錄》一書之中。王文燮上將、李楨林上將亦是澎湖七一三強行徵兵事件中之一員，奉獻畢生青春給的國家，是「中華民國在台灣」。
民進黨執政訂立《促進轉型正義條例》，強調「二二八事件」及白色恐怖，轉型為「中華民國是台灣」。國共內戰後期撤台國軍拉伕行為，是無法無天的行為。曾建元教授和研究生吳靖媛之論文的法律評價，恐怕只是學術研討，難被政府接受執行。
該論文有關轉型正義對胡璉部隊殘殺先父劉展文的適用性探討方面：在案例舉隅部分，對筆者先父劉展文受難及筆者被抓兵的時代背景，提出詳細說明及文獻佐證；在法理探討部分，對《國軍軍事勤務致人民傷亡損害補償條例》及《促進轉型正義條例》的見解，是基於「中華民國是台灣」作為法理基礎，國家定位不明所衍生出來的論述。
筆者認為，中華民國軍隊缺糧缺兵，違法掠奪糧食，殘殺中華民國平民，強迫被害人的兒子當兵，一個月後在金門島打了勝仗，挽救中華民國於危亡，從此兩岸分治。可是，中華民國政府繼承國家名號，以正統自居，卻訂立《國軍軍事勤務致人民傷亡損害補償條例》，棄國軍之榮譽於不顧，逃避責任，難道罪責就能夠消聲匿跡？這是法律的錯亂。「這個國家」的正義在哪裡？這個國家雖然號稱中華民國，卻是一個沒有靈魂的軀殼，胡璉變成現代孫悟空，憑空變出十萬大軍抵達金門島，42歲就擔任兵團司令官的榮耀，救國救民的志業，變成鏡花水月一場空，一將功成萬骨枯！至理名言。
蔣中正在國共內戰失利後，1949年1月21日宣告下野，卻以中國國民黨總裁身分指揮調動軍隊，搬運國庫黃金及故宮文物來台灣，保障了中華民國立足台灣。1950年3月1日復行就職視事，只是形式上演戲，下野還是復職，毫無差別。但是，蔣中正於1947年以國民政府主席職權調派軍隊來台灣，平定「二二八事件」，卻被指為元凶，台灣至今仍然在「去蔣化」的過程中，未免是歷史錯亂。
民進黨執政把1945年到1992年定義為「威權時期」，制訂《促進轉型正義條例》，行政院設促進轉型正義委員會，公告了兩波計2700多人的政治受難者「除罪」名單，據有關媒體稱：其中有400多人是中國共產黨列冊並立碑紀念的「烈士」。簡言之，中共承認這400多人是當年派來台灣進行滲透的「共諜」，但促轉會竟「一夜之間」就宣告「除罪」了，這不是很弔詭嗎？更是歷史和法律的雙重錯亂。
「中華民國台灣」這個國家，以1949年底中央政府遷到台灣作為分界線，切割與大陸的關係，因此，對於搬運國庫黃金及故宮文物來台灣的行為，將無異於『強盜集團」，這個國家將變成另類的「通緝犯的天堂」。
中華民國軍隊殘殺了我的父親，再強迫我當兵，從此兩岸互相以匪對待。國防部竟說軍隊殘殺平民是刑事案件？人權何在？正義何在？近十年來，難得有位令人尊敬的黃曙光上將，聊備一格！際此兩岸關係劍拔弩張之時，值得執政者藉此機會考慮一下，中華民國何去何從？
《搶救遷台歷史記憶庫》編輯楊雅穎，7月22日發表遷台人物故事〈天弓飛彈研發者劉錫輝看歷史的弔詭〉， 該文結尾原來是鏗鏘有聲的：「『從荒謬的年代到弔詭的年代』，這是劉錫輝對1949年以來中國人的命運所下的註腳。如果我們能夠微觀的閱讀歷史，我們可以看得到金門人尊奉的胡璉將軍，其部屬也曾犯下殘殺平民的罪行；我們也可以看到古寧頭大捷的光環下，多少殘骸躺在沙場上平白犧牲；我們也可以看到正義響亮的口號下，一位對國有功的飛彈專家，其殺父之仇的控訴，遭到何等漠視。」
但不知何故，該文卻在7月29日下架重新發表，結尾變為軟弱無力的悲鳴：「『從荒謬的年代到弔詭的年代』，這是劉錫輝對1949年以來中國人的命運所下的註腳。因為戰亂，他被迫離鄉背井，也因為戰亂，他一生揹負血海深仇。已是耄耋之年的劉錫輝，至今沒有等到政府的一句道歉，卻始終奔走陳情，只為真相與正義到來的那一天。」
筆者能夠在有生之年，見證這段歷史，十分感恩！
（作者為國軍陸軍退役上校）
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