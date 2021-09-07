9月7日先父受難72周年追思紀念，原來籌備假胡璉故居紀念館舉行，受到疫情影響，取消現場活動。感謝親友的關注！

今年6月30日新聞報導〈黃國章與黃曙光上將〉，黃上將勇敢面對錯誤，並且向受害人家屬道歉，讀後感慨萬千！寫下一篇〈這個國家這個政府〉，深感這個政府對先父受難一事之冷漠無情，遂商請曾建元教授協調胡敏越牧師同意，假胡璉故居紀念館舉行「劉展文先生受難 72 周年追思紀念」，這個構想在臉書公布後，得到網友回應，特別感謝郭翰欽醫師在臉書貼文支援，並向促進轉型正義委員會提出〈「1949 劉錫輝上校父親冤死案」，期待政府公開致歉並支持「劉展文先生受難 72 周年追思紀念」活動案〉。但促轉會於7 月7日又行文移轉國防部，國防部則仍然舊調重彈，置之不理。

蒙曾建元教授和沈清楷教授的協助，2017年4月5日在台北市「哲學星期五」舉辦「胡璉兵團與歷史正義」座談會，胡璉將軍的孫子胡敏越牧師在座談會後給我公開信：「劉伯伯平安：為民國38年9月份先祖父部隊，對您父親之對待深感遺憾與虧欠；那一代中國的歷史造成了許多的苦難；願神的愛親自讓我們能走出傷痛，也求神的恩典祝福劉家後代子子孫孫。

胡璉家第三代胡敏越與一幅與其爺爺胡璉當年還是少尉排長時的照片。（唐嘉邦攝）

1949年5月，胡璉將軍在江西省重組第12兵團，號召舊部歸建，龍蛇雜處，那個殘殺我父親的「洪都支隊」，就是第118師，軍紀敗壞，胡璉將軍早就知道，只是無能改善，曾建元〈胡璉與怒潮的浮光背影〉指出：「7月22日胡璉嚴詞申斥沿途拉伕抓兵，…第118師李樹蘭部為駑駘劣騎」，但古寧頭戰役該師作戰有功，獲頒榮譽虎旗，師長李樹蘭上校晉升少將。歷史真相何在？歷史只刪節了一點，犯罪就真的變成偉業了。

1949年我的父親突然遭難，還來不及辦理喪事，我就被抓當兵，直至今天，我連一張父親照片都沒有，真感到悲哀遺憾。今年88父親節，我在臉書發表〈父親與我的距離〉：父子緣薄，無限哀思。我童年時父親管教嚴肅，成長時期經常分別，父親有生之年，結緣17載，沒有說上幾句話。1949年兵荒馬亂，胡璉部隊第118師，軍紀敗壞，無法無天。「秀才遇到兵，有理說不清」，父親遭到殺身之禍。我隨後被第14師強迫當兵。劇變之下，父親的音容模糊不清。

當兵受到洗腦3年之後，考進陸軍軍官學校時，學生自傳填寫家庭狀況，竟謊稱父親遭到「共匪」殺害，20多年之後重新看到學生自傳，深感愧疚。此後不留餘力，在校訓練兩年半，以全期總成績第一名畢業；參加八二三炮戰，奮不顧身，獲頒陸海空軍褒狀；戰後就謮成功大學及研究所，畢業後在國防部中山科學研究院，參與天弓飛彈研發，獲頒雲麾勳章。

1949年古寧頭戰役，我不會放槍就被迫走向戰場；1958年八二三炮戰，我作戰有功。金門島兩次戰役勝利，保住了中華民國。可是，1999年訂立《國軍軍事勤務致人民傷亡補償條例》，中華民國已經名存實亡了，1949年國軍撤退時殘殺平民，就可以逃避責任了嗎？國防部說他們是行政機關，先父遭到胡璉部隊殘殺是刑事案件，他們居然說得出口？真的是中華民國的大不幸啊！

李禎林上將曾告訴過我一個小故事，越戰期間，越共軍民一體，美軍常遭北越婦女或兒童狙擊，終於發生美萊村屠殺事件，當事指揮官威廉．凱利（William Calley）中尉經軍法審判處無期徒刑，師長（含）以下因隱瞞真相，被起訴者十餘人。他評論道，看來幾乎在任何情形下，軍隊都不可殺害平民百姓。

1949年代的中華民國是荒謬的年代，經歷70年來的轉化，由於國家定位困難，成為國際上的「孤兒」，變成弔詭的年代。國際關係上中華民國失去政治地位，國民出國旅遊，護照常被誤認為中華人民共和國，因此，中華民國護照出現舉世無雙的封面：中華民國台灣（Republic of China Taiwan）。

曾建元教授和研究生吳靖媛的論文〈國共內戰後期撤台國軍拉伕行為之法律評價〉其中之案例舉隅：「一、大時代下的滄海一粟─劉錫輝；二、流離記憶─姜思章；三、浮萍歸根─應小娘；四、劫後餘生─管恩然；五、外省人的二二八─澎湖七一三事件」。是「中華民國到台灣」的荒謬時期。

筆者認為，該論文中案例舉隅之五：澎湖七一三事件，稱作「外省人的二二八」，實際上，每個案例舉隅，都可以稱作「外省人的二二八」。澎湖七一三強行徵兵事件，馬忠良教授即為其中之一員，其事蹟盡在《從二等兵到教授──馬忠良回憶錄》一書之中。王文燮上將、李楨林上將亦是澎湖七一三強行徵兵事件中之一員，奉獻畢生青春給的國家，是「中華民國在台灣」。

民進黨執政訂立《促進轉型正義條例》，強調「二二八事件」及白色恐怖，轉型為「中華民國是台灣」。國共內戰後期撤台國軍拉伕行為，是無法無天的行為。曾建元教授和研究生吳靖媛之論文的法律評價，恐怕只是學術研討，難被政府接受執行。

該論文有關轉型正義對胡璉部隊殘殺先父劉展文的適用性探討方面：在案例舉隅部分，對筆者先父劉展文受難及筆者被抓兵的時代背景，提出詳細說明及文獻佐證；在法理探討部分，對《國軍軍事勤務致人民傷亡損害補償條例》及《促進轉型正義條例》的見解，是基於「中華民國是台灣」作為法理基礎，國家定位不明所衍生出來的論述。

筆者認為，中華民國軍隊缺糧缺兵，違法掠奪糧食，殘殺中華民國平民，強迫被害人的兒子當兵，一個月後在金門島打了勝仗，挽救中華民國於危亡，從此兩岸分治。可是，中華民國政府繼承國家名號，以正統自居，卻訂立《國軍軍事勤務致人民傷亡損害補償條例》，棄國軍之榮譽於不顧，逃避責任，難道罪責就能夠消聲匿跡？這是法律的錯亂。「這個國家」的正義在哪裡？這個國家雖然號稱中華民國，卻是一個沒有靈魂的軀殼，胡璉變成現代孫悟空，憑空變出十萬大軍抵達金門島，42歲就擔任兵團司令官的榮耀，救國救民的志業，變成鏡花水月一場空，一將功成萬骨枯！至理名言。

蔣中正在國共內戰失利後，1949年1月21日宣告下野，卻以中國國民黨總裁身分指揮調動軍隊，搬運國庫黃金及故宮文物來台灣，保障了中華民國立足台灣。1950年3月1日復行就職視事，只是形式上演戲，下野還是復職，毫無差別。但是，蔣中正於1947年以國民政府主席職權調派軍隊來台灣，平定「二二八事件」，卻被指為元凶，台灣至今仍然在「去蔣化」的過程中，未免是歷史錯亂。

民進黨執政把1945年到1992年定義為「威權時期」，制訂《促進轉型正義條例》，行政院設促進轉型正義委員會，公告了兩波計2700多人的政治受難者「除罪」名單，據有關媒體稱：其中有400多人是中國共產黨列冊並立碑紀念的「烈士」。簡言之，中共承認這400多人是當年派來台灣進行滲透的「共諜」，但促轉會竟「一夜之間」就宣告「除罪」了，這不是很弔詭嗎？更是歷史和法律的雙重錯亂。

「中華民國台灣」這個國家，以1949年底中央政府遷到台灣作為分界線，切割與大陸的關係，因此，對於搬運國庫黃金及故宮文物來台灣的行為，將無異於『強盜集團」，這個國家將變成另類的「通緝犯的天堂」。

1997年台北市二二八紀念公園內有抗議團體布置靈堂以默劇凸顯軍中人權問題（中央社）

中華民國軍隊殘殺了我的父親，再強迫我當兵，從此兩岸互相以匪對待。國防部竟說軍隊殘殺平民是刑事案件？人權何在？正義何在？近十年來，難得有位令人尊敬的黃曙光上將，聊備一格！際此兩岸關係劍拔弩張之時，值得執政者藉此機會考慮一下，中華民國何去何從？

《搶救遷台歷史記憶庫》編輯楊雅穎，7月22日發表遷台人物故事〈天弓飛彈研發者劉錫輝看歷史的弔詭〉， 該文結尾原來是鏗鏘有聲的：「『從荒謬的年代到弔詭的年代』，這是劉錫輝對1949年以來中國人的命運所下的註腳。如果我們能夠微觀的閱讀歷史，我們可以看得到金門人尊奉的胡璉將軍，其部屬也曾犯下殘殺平民的罪行；我們也可以看到古寧頭大捷的光環下，多少殘骸躺在沙場上平白犧牲；我們也可以看到正義響亮的口號下，一位對國有功的飛彈專家，其殺父之仇的控訴，遭到何等漠視。」

但不知何故，該文卻在7月29日下架重新發表，結尾變為軟弱無力的悲鳴：「『從荒謬的年代到弔詭的年代』，這是劉錫輝對1949年以來中國人的命運所下的註腳。因為戰亂，他被迫離鄉背井，也因為戰亂，他一生揹負血海深仇。已是耄耋之年的劉錫輝，至今沒有等到政府的一句道歉，卻始終奔走陳情，只為真相與正義到來的那一天。」

筆者能夠在有生之年，見證這段歷史，十分感恩！

（作者為國軍陸軍退役上校）